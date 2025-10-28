október 28., kedd

Borünnep

Egerben minden a Bikavérről szólt: Tíz nap borral és kultúrával

Címkék#Egri Bikavér Ünnepi Napok#borvidék#bor

Tíz napon át Egerben a bor és a kultúra jegyében telt minden. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok október 16. és 25. között gazdag programokkal, nagykóstolókkal, mesterkurzusokkal és gasztronómiai élményekkel várta az érdeklődőket.

Tíz napon át minden az egri bikavérről szólt Egerben, hiszen az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata október 16. óta számos eseménnyel várta az érdeklődőket egészen 25-ig, amikor is gálaesttel zárták a programsorozatot. Farkas Lászlót, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét arra kértük, értékelje az ünnepet.
– Már van az ünnepi napoknak egy kialakult rendje, hagyománya, mely szerint az ideit is felépítettük, de volt azért benne pár újdonság – mondta. Ahogy azt kifejtette, a mesterkurzus és a nagykóstoló is jól sikerültek. A mesterkurzuson főként az utóbbi évek tételei szerepeltek, de volt tíz éves bikavér is, majd a kurzus után nagykóstoló kezdődött a Szépasszonyvölgy pincéiben, olyan borászatok is részt vettek ezeken, amelyek egyébként a völgyben nincsenek jelen.

A gálavacsorán magas minőségű borokat lehetett megkóstolni, ez volt az Egri Bikavér Ünnepi Napok záróeseménye Fotó: Nemes Róbert

Az egyik legmeghatóbb pillanata az ünnepi napoknak az volt, amikor Gál Tibor borász tiszteletére helyeztek el emléktáblát a Kis Dobó téri hídon, aki 2025-ben elnyerte a Borászok Borásza címet. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok nyitányaként felavatott emléktábla az Egri Bikavér Napján került a hídra.

– Az Egri Bikavér Nagykövetét is kineveztük, akivel a következő években terveink vannak – árulta el Farkas László. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok során a csatlakozott éttermekben a bikavérhez ajánlottak étkeket. Az elnök elmondta, örül, hogy ezzel a lehetőséggel is találkozhattak az érdeklődők, bízik abban, hogy a paletta még szélesedik.

Az Egri Bikavér Ünnepi Napok alkalmával a megyeszékhely belvárosában több borsétát is tartottak, a résztvevők pedig ezeken megtudhatták, Eger miért is a hősök, az írók és a bor városa. Farkas László szerint nagy sikere volt a sétáknak, üde színfoltja a programsorozatnak.

Végül elérkezett az ünnep a csúcspontjához.
– A gálavacsora színvonala nem volt kérdés, magas nívójú volt. Magas minőségű borok, ételek, és a helyszín, remek volt – mondta.

Összességében Farkas László elmondta, az egri bikavér már méltó arra, hogy építsenek rá a borvidéken, a lehetőség megvan, az Egri Bikavér Ünnepi Napok a fejlődés útjára lépett.

 

 

 

