3 órája
Egerben minden a Bikavérről szólt: Tíz nap borral és kultúrával
Tíz napon át Egerben a bor és a kultúra jegyében telt minden. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok október 16. és 25. között gazdag programokkal, nagykóstolókkal, mesterkurzusokkal és gasztronómiai élményekkel várta az érdeklődőket.
Tíz napon át minden az egri bikavérről szólt Egerben, hiszen az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata október 16. óta számos eseménnyel várta az érdeklődőket egészen 25-ig, amikor is gálaesttel zárták a programsorozatot. Farkas Lászlót, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét arra kértük, értékelje az ünnepet.
– Már van az ünnepi napoknak egy kialakult rendje, hagyománya, mely szerint az ideit is felépítettük, de volt azért benne pár újdonság – mondta. Ahogy azt kifejtette, a mesterkurzus és a nagykóstoló is jól sikerültek. A mesterkurzuson főként az utóbbi évek tételei szerepeltek, de volt tíz éves bikavér is, majd a kurzus után nagykóstoló kezdődött a Szépasszonyvölgy pincéiben, olyan borászatok is részt vettek ezeken, amelyek egyébként a völgyben nincsenek jelen.
Az Egri Bikavér egyre több borral kell, hogy versenyezzen
Az egyik legmeghatóbb pillanata az ünnepi napoknak az volt, amikor Gál Tibor borász tiszteletére helyeztek el emléktáblát a Kis Dobó téri hídon, aki 2025-ben elnyerte a Borászok Borásza címet. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok nyitányaként felavatott emléktábla az Egri Bikavér Napján került a hídra.
Elcsukló hangon mondott köszönetet Gál Tibor az őt segítőknek az emléktábla-avatáson +fotók, videó
– Az Egri Bikavér Nagykövetét is kineveztük, akivel a következő években terveink vannak – árulta el Farkas László. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok során a csatlakozott éttermekben a bikavérhez ajánlottak étkeket. Az elnök elmondta, örül, hogy ezzel a lehetőséggel is találkozhattak az érdeklődők, bízik abban, hogy a paletta még szélesedik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Különleges fogásokra és borokra készülhetsz az Egri Bikavér Ünnepén
Az Egri Bikavér Ünnepi Napok alkalmával a megyeszékhely belvárosában több borsétát is tartottak, a résztvevők pedig ezeken megtudhatták, Eger miért is a hősök, az írók és a bor városa. Farkas László szerint nagy sikere volt a sétáknak, üde színfoltja a programsorozatnak.
Történetek, versek fűszerezték az Egri bikavért – Gárdonyi szelleme is ott volt az egri borsétán +fotók
Végül elérkezett az ünnep a csúcspontjához.
– A gálavacsora színvonala nem volt kérdés, magas nívójú volt. Magas minőségű borok, ételek, és a helyszín, remek volt – mondta.
2025 a modern kori egri csillagok születésének éve - díjakat is adtak át a bikavér gálaesten
Összességében Farkas László elmondta, az egri bikavér már méltó arra, hogy építsenek rá a borvidéken, a lehetőség megvan, az Egri Bikavér Ünnepi Napok a fejlődés útjára lépett.
Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú!
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó
Hoppá! Olyat tettek egy egri beteggel az urológián, hogy azonnal levelet írt