Egerben minden a Bikavérről szólt: Tíz nap borral és kultúrával

– Az Egri Bikavér Nagykövetét is kineveztük, akivel a következő években terveink vannak – árulta el Farkas László. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok során a csatlakozott éttermekben a bikavérhez ajánlottak étkeket. Az elnök elmondta, örül, hogy ezzel a lehetőséggel is találkozhattak az érdeklődők, bízik abban, hogy a paletta még szélesedik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!