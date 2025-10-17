Programkavalkád
A hétvége, amit nem hagyhatsz ki! Bikavér Ünnep, Egri Vár Napja és fergeteges koncertek várnak rád Hevesben
Összegyűjtöttük nektek, milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt lesz az Egri Vár Napja és Egri Bikavér Ünnepi Napok is, de fellép Csepregi Éva is.
Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program lesz Egerben és környékén! Többek közt fellép Csepregi Éva és DJ Dominique, ám rajtuk kívül is rengeteg előadó áll a színpadra.
10.17., péntek
Eger
- Az Egri Vár Napján, október 17-én ismét a hős egri vár védőkre emlékezik a város. A programok között szoboravatás, emléktábla-avatás és koszorúzó ünnepség is szerepel, ezenkívül az egri Tinódi Lantos Sebestyén általános iskola 6. osztályosai emlékműsorral készülnek. A látogatók ezen a napon ingyenesen fedezhetik fel az egri várát, és részt vehetnek a díszlövésen, amely az 1552-es győzelem hősei előtt tiszteleg.
- Közkívánatra ismét megrendezik a „Samirah az Oszmán Sátorban” című előadást az Egri Vár napján, péntek 18 órakor A rendezvényen a közönséget a kelet varázsa, a dobok ritmusa és Samirah szenvedélyes táncelőadása várja. Az Oszmán Sátorban homokon főtt kávé, serbetek és rózsás illatok közepette elevenedik meg a török kultúra misztikus hangulata.
- A No More Theory zenekar különleges, félakusztikus koncerttel érkezik a Guri Serházba, hogy elvarázsolja az estéteket. Lazulj el, élvezd a csapolt italokat, és hagyd, hogy a zene átjárja a hangulatot. A belépés ingyenes, a jókedv viszont kötelező! A koncert 19 órakor kezdődik.
- Az egri Hit Gyülekezete megalakulásának 35. évfordulója alkalmából jótékonysági koncertet rendeznek, fellép a Vidám Szimfonikusok zenekara. A koncert bevételét az egri óvodák és bölcsődék működésének támogatására fordítják. A koncert 19 órakor kezdődik a Gárdonyi Géza Színházban.
Visonta, Kisköre, Eger
- Heves vármegyében három izgalmas helyszín enged bepillantást a színfalai mögé október 17-én: a Mátrai Erőmű, és a Kiskörei Vízerőmű egyaránt megnyitja kapuit, hogy a látogatók testközelből tapasztalhassák meg, hogyan termelnek áramot a víz és a lignit erejével. Egerben, a megyeszékhelyen pedig a távhőszolgáltatás érdekességeibe pillanthatnak be a látogatók az Erőművek Éjszakáján a Felsővárosi Fűtőműben. Az érdeklődők testközelből ismerkedhetnek meg a távhő működésével, előnyeivel és biztonságos, környezetbarát jellegével, amely több ezer egri otthont lát el energiával. A délelőtti programok 9 és 12 óra között zajlanak: gyerekcsoportok számára félóránként tematikus, vezetett séták indulnak a fűtőműben. Emellett energiabringás "kezes-lábas" játszóház, valamint több mint tíz különleges pedálos szerkezet várja a látogatókat, ahol zenélni, irányítani és kacsákat terelni is lehet. Az Újratöltve Alkotóműhelyben újrahasznosított anyagokból készíthetnek kreatív kézműves alkotásokat. A délutáni és esti programok 16 és 21 óra között folytatódnak: minden óra elején tematikus, vezetett séták indulnak a fűtőműben. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont munkatársai interaktív bemutatókkal szórakoztatják a látogatókat: 16 óra 16 óra 50 között kémiai, 17 óra és 17 óra 50 között fizikai kísérleteket mutatnak be, lélegzetelállító reakciókkal és látványos jelenségekkel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni október 1-jétől a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet.
10. 18., szombat
Eger
- Október 18-án fergeteges buli lesz a Broadway Monkeyban, ahol a legendás énekesnő, Csepregi Éva lép színpadra ikonikus slágereivel. Az estét DJ Dominique folytatja hatalmas hangulattal, a házigazda pedig DJ Thomx, aki a kedvenc slágereiddel kíséri végig a fergeteges partit. Kapunyitás: 20 órakor.
- A Kaszinó Blues és a Freeworld zenekar koncertjére várják a rockzene rajongóit az egri Oprheumban 20 órakor. A Kaszinó Blues a régi klasszikus rockslágereket hozza el, míg a Freeworld saját hard rock dalokkal szórakoztatja a közönséget. A belépés díjtalan, így mindenkit szeretettel várnak egy jól sikerült zenei estére.
- Az egri Koka Galériában különleges élőzenés est várja a közönséget Bozsik Andrea és Komáromi-Nagy Márton előadásában. Az Autumn Leaves est 18 órakor kezdődik.
Heves vármegye
- Október 18-án, szombaton különleges látványosságnak lehetnek tanúi azok, akik Észak-Magyarország valamely településére látogatnak: ezen a napon ugyanis közel hetven veteránautó és youngtimer indul útnak Hatvanból, hogy az év utolsó nagy oldtimer túráján, a Chrono Classicon szeljék át a régiót. A felvonulás útvonala a Bükkön keresztül egészen a hevesi vármegyeszékhelyig tart, így nem is kell egyetlen városba utazniuk azoknak, akik az élmény részeseivé akarnak válni. A Chrono Classic túra résztvevői átutazzák ugyanis Heves vármegyét. Az autócsodák a 9 órási hatvani rajt után több településen is felbukkannak majd: láthatók lesznek Heréden, Mátrafüreden, Parádon, Recsken, Bükkszéken, Mikófalván, Szilvásváradon, Bélapátfalván és végül Egerben, a Dobó téren zárul a túra. A programnak köszönhetően az old- és a youngtimerek szerelmesei egy napra visszarepülhetnek az időben, és testközelből élhetik át az autózás aranykorát – legendás márkákkal, különleges járművekkel és hamisítatlan benzingőzzel.
10.19. vasárnap
Eger
- Az egri régiségvásár mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált, amely a Petőfi Sándor téri Vásártéren várja az érdeklődőket reggel 6 órától délután 3-ig. A látogatók ezernyi régiség, antik tárgy, festmény, bútor, könyv és népművészeti alkotás között böngészhetnek.
- Az egri Gárdonyi Géza Színházban különleges operett- és musicalgála várja a közönséget, ahol a műfaj legszebb dallamai csendülnek fel felejthetetlen előadásban. Buch Tibor, Lőrincz Judit és Mészáros Tamás lépnek színpadra, akiket Horváth Elemér hegedűvirtuóz és Horváth Péter zongoraművész kísérnek. Az egyedi előadásmód, a művészek közvetlensége és humoros jelenléte garantálja a kiváló hangulatot. A gála 19 órakor kezdődik.
Több napos programok
Eger
- Az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozat október 16–26. között számos eseménnyel várja az érdeklődőket, melynek középpontjában Eger és az Egri borvidék kulturális kincse és egyedi értéke, az egri bikavér áll. Az ősz legszebb, az ünnepi hétvégét is felölelő időszakában kulturális programok, pincetúrák, gasztronómiai események és családi programok is megvalósulnak Eger történelmi belvárosában, éttermeiben és az Egri borvidék borászataiban. Az eseménysorozat részeként az egri éttermek borgasztronómiai napokkal, a szervezők mesterkurzussal és nagykóstolóval készülnek, de az egri bikavérről szól majd minden a Szépasszony-völgyben a pincetúrákon és a záróünnepségen, az Egri Bikavér Gálaesten is. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok célja felhívni a figyelmet arra az értékre, amelyet az egri bikavér boraink képviselnek, a kóstolás mellett lehetőséget adva beszélgetésekre, személyes kapcsolódásra, közös ünneplésre is. Az Egri Bikavér Napja október 18., amikor a Dobó téren ünnepi ágyúszó után emléktáblát helyeznek el a 2025-ös év Borászok Borásza címet elnyerő Gál Tibor borász tiszteletére a Kis Dobó téri hídon. A program az Egri Bikavér Borlovagrend új tagjainak avatásával és ünnepi koccintással zárul.
- A Harlekin Bábszínház 60 éves jubileumát ünnepeli október 17-19. között, emlékezve az alapító tagok játékszeretetére és Demeter Zsuzsa életművére, amely a bábszínház alapköve. A háromnapos fesztivál gazdag programkínálatot nyújt minden korosztálynak, a csecsemőszínháztól a felnőtteknek szóló előadásokig, nemzetközi és országos színvonalú produkciókkal. A jubileum kiemelt eseménye a Demeter Zsuzsa nagyszínpad átadása és Lénárt András visszatérése egy különleges előadással.
