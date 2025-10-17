A hétvége, amit nem hagyhatsz ki! Bikavér Ünnep, Egri Vár Napja és fergeteges koncertek várnak rád Hevesben

Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program lesz Egerben és környékén! Többek közt fellép Csepregi Éva és DJ Dominique, ám rajtuk kívül is rengeteg előadó áll a színpadra.

Hamarosan kezdődik az Egri Bikavér Ünnepi Napok

10.17., péntek

Eger

Az Egri Vár Napján, október 17-én ismét a hős egri vár védőkre emlékezik a város. A programok között szoboravatás, emléktábla-avatás és koszorúzó ünnepség is szerepel, ezenkívül az egri Tinódi Lantos Sebestyén általános iskola 6. osztályosai emlékműsorral készülnek. A látogatók ezen a napon ingyenesen fedezhetik fel az egri várát, és részt vehetnek a díszlövésen, amely az 1552-es győzelem hősei előtt tiszteleg.

Az Egri Vár Napja - teljes program

Közkívánatra ismét megrendezik a „Samirah az Oszmán Sátorban” című előadást az Egri Vár napján, péntek 18 órakor A rendezvényen a közönséget a kelet varázsa, a dobok ritmusa és Samirah szenvedélyes táncelőadása várja. Az Oszmán Sátorban homokon főtt kávé, serbetek és rózsás illatok közepette elevenedik meg a török kultúra misztikus hangulata.

A No More Theory zenekar különleges, félakusztikus koncerttel érkezik a Guri Serházba, hogy elvarázsolja az estéteket. Lazulj el, élvezd a csapolt italokat, és hagyd, hogy a zene átjárja a hangulatot. A belépés ingyenes, a jókedv viszont kötelező! A koncert 19 órakor kezdődik.

Az egri Hit Gyülekezete megalakulásának 35. évfordulója alkalmából jótékonysági koncertet rendeznek, fellép a Vidám Szimfonikusok zenekara. A koncert bevételét az egri óvodák és bölcsődék működésének támogatására fordítják. A koncert 19 órakor kezdődik a Gárdonyi Géza Színházban.

Visonta, Kisköre, Eger

Heves vármegyében három izgalmas helyszín enged bepillantást a színfalai mögé október 17-én: a Mátrai Erőmű, és a Kiskörei Vízerőmű egyaránt megnyitja kapuit, hogy a látogatók testközelből tapasztalhassák meg, hogyan termelnek áramot a víz és a lignit erejével. Egerben, a megyeszékhelyen pedig a távhőszolgáltatás érdekességeibe pillanthatnak be a látogatók az Erőművek Éjszakáján a Felsővárosi Fűtőműben. Az érdeklődők testközelből ismerkedhetnek meg a távhő működésével, előnyeivel és biztonságos, környezetbarát jellegével, amely több ezer egri otthont lát el energiával. A délelőtti programok 9 és 12 óra között zajlanak: gyerekcsoportok számára félóránként tematikus, vezetett séták indulnak a fűtőműben. Emellett energiabringás "kezes-lábas" játszóház, valamint több mint tíz különleges pedálos szerkezet várja a látogatókat, ahol zenélni, irányítani és kacsákat terelni is lehet. Az Újratöltve Alkotóműhelyben újrahasznosított anyagokból készíthetnek kreatív kézműves alkotásokat. A délutáni és esti programok 16 és 21 óra között folytatódnak: minden óra elején tematikus, vezetett séták indulnak a fűtőműben. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont munkatársai interaktív bemutatókkal szórakoztatják a látogatókat: 16 óra 16 óra 50 között kémiai, 17 óra és 17 óra 50 között fizikai kísérleteket mutatnak be, lélegzetelállító reakciókkal és látványos jelenségekkel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni október 1-jétől a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet.

10. 18., szombat

Eger

Október 18-án fergeteges buli lesz a Broadway Monkeyban, ahol a legendás énekesnő, Csepregi Éva lép színpadra ikonikus slágereivel. Az estét DJ Dominique folytatja hatalmas hangulattal, a házigazda pedig DJ Thomx, aki a kedvenc slágereiddel kíséri végig a fergeteges partit. Kapunyitás: 20 órakor.

A Kaszinó Blues és a Freeworld zenekar koncertjére várják a rockzene rajongóit az egri Oprheumban 20 órakor. A Kaszinó Blues a régi klasszikus rockslágereket hozza el, míg a Freeworld saját hard rock dalokkal szórakoztatja a közönséget. A belépés díjtalan, így mindenkit szeretettel várnak egy jól sikerült zenei estére.

Az egri Koka Galériában különleges élőzenés est várja a közönséget Bozsik Andrea és Komáromi-Nagy Márton előadásában. Az Autumn Leaves est 18 órakor kezdődik.

Heves vármegye

Október 18-án, szombaton különleges látványosságnak lehetnek tanúi azok, akik Észak-Magyarország valamely településére látogatnak: ezen a napon ugyanis közel hetven veteránautó és youngtimer indul útnak Hatvanból, hogy az év utolsó nagy oldtimer túráján, a Chrono Classicon szeljék át a régiót. A felvonulás útvonala a Bükkön keresztül egészen a hevesi vármegyeszékhelyig tart, így nem is kell egyetlen városba utazniuk azoknak, akik az élmény részeseivé akarnak válni. A Chrono Classic túra résztvevői átutazzák ugyanis Heves vármegyét. Az autócsodák a 9 órási hatvani rajt után több településen is felbukkannak majd: láthatók lesznek Heréden, Mátrafüreden, Parádon, Recsken, Bükkszéken, Mikófalván, Szilvásváradon, Bélapátfalván és végül Egerben, a Dobó téren zárul a túra. A programnak köszönhetően az old- és a youngtimerek szerelmesei egy napra visszarepülhetnek az időben, és testközelből élhetik át az autózás aranykorát – legendás márkákkal, különleges járművekkel és hamisítatlan benzingőzzel.

10.19. vasárnap

Eger

Az egri régiségvásár mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált, amely a Petőfi Sándor téri Vásártéren várja az érdeklődőket reggel 6 órától délután 3-ig. A látogatók ezernyi régiség, antik tárgy, festmény, bútor, könyv és népművészeti alkotás között böngészhetnek.

Az egri Gárdonyi Géza Színházban különleges operett- és musicalgála várja a közönséget, ahol a műfaj legszebb dallamai csendülnek fel felejthetetlen előadásban. Buch Tibor, Lőrincz Judit és Mészáros Tamás lépnek színpadra, akiket Horváth Elemér hegedűvirtuóz és Horváth Péter zongoraművész kísérnek. Az egyedi előadásmód, a művészek közvetlensége és humoros jelenléte garantálja a kiváló hangulatot. A gála 19 órakor kezdődik.

Több napos programok

