2025 a modern kori egri csillagok születésének éve - díjakat is adtak át a bikavér gálaesten

Szombaton a záróeseményéhez érkezett a több mint egy hete kezdődött Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata. Az Egri Bikavér Gálaestnek az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok adott otthont. Az est során hazai és nemzetközi díjas Egri bikavéreket kóstolhattak meg a résztvevők, a gála fénypontjaként pedig átadták az Egri Bikavérért-díjakat.

Egri Bikavér Ünnepi Napok gálaestje

Az Egri bikavér az Egri borvidék kulturális kincse és egyedi értéke

Az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata október 16. óta számos eseménnyel várta az érdeklődőket, amelyek középpontjában Eger és az Egri borvidék kulturális kincse és egyedi értéke, az Egri bikavér állt. Az ünnepi napok idején kulturális programok, pincetúrák, gasztronómiai események és családi programok zajlottak Eger történelmi belvárosában, éttermeiben és az Egri borvidék borászataiban. Az eseménysorozat részeként az egri éttermek borgasztronómiai napokkal, a szervezők mesterkurzussal és nagykóstolóval készültek, de az Egri bikavérről szólt minden a Szépasszony-völgyben a pincetúrákon is. A programsorozat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra az értékre, amelyet az Egri bikavér boraink képviselnek, a kóstolás mellett lehetőséget adva beszélgetésekre, személyes kapcsolódásra, közös ünneplésre is.

"Az Egri borvidék szereplőinek célja, hogy az Egri bikavér a világ bortérképére felkerüljön"

Az egerszalóki gálaesten Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke köszöntőjében felidézte az elmúlt bő egy hét eseményeit. Mint mondta, a látogatottság és a sajtóvisszhangok alapján úgy ítélhető meg, hogy sikeres programsorozat zárult.

– Az Egri bikavér az Egri borvidék zászlóshajója, hungarikum. A tokaji után másodikként leginkább ez jut eszébe a külföldieknek a magyar borról. Az egri borászatok úgy ítélik meg, ez az egyetlen lehetőség, hogy egriként világhírnévre tegyen szert. Erre egyre több borász, azt mondhatom, az életét teszi fel, a teljes munkásságát. Bátran kijelenthetem, az Egri borvidék szinte minden szereplőjének célja, hogy az Egri bikavér a világ bortérképére felkerüljön, rangot, nevet szerezzen magának – mutatott rá Farkas László.