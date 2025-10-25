1 órája
2025 a modern kori egri csillagok születésének éve - díjakat is adtak át a bikavér gálaesten
Egerszalóki gálaesttel fejeződött be az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata. Az Egri Bikavérért-díjakat idén Gál Tibor, dr. Lőrincz György, ifj. Lőrincz György és az MBH Bank Agrárcentrum vehették át.
Egri Bikavér Ünnepi Napok gálaestje
Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu
Szombaton a záróeseményéhez érkezett a több mint egy hete kezdődött Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata. Az Egri Bikavér Gálaestnek az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok adott otthont. Az est során hazai és nemzetközi díjas Egri bikavéreket kóstolhattak meg a résztvevők, a gála fénypontjaként pedig átadták az Egri Bikavérért-díjakat.
Az Egri bikavér az Egri borvidék kulturális kincse és egyedi értéke
Az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozata október 16. óta számos eseménnyel várta az érdeklődőket, amelyek középpontjában Eger és az Egri borvidék kulturális kincse és egyedi értéke, az Egri bikavér állt. Az ünnepi napok idején kulturális programok, pincetúrák, gasztronómiai események és családi programok zajlottak Eger történelmi belvárosában, éttermeiben és az Egri borvidék borászataiban. Az eseménysorozat részeként az egri éttermek borgasztronómiai napokkal, a szervezők mesterkurzussal és nagykóstolóval készültek, de az Egri bikavérről szólt minden a Szépasszony-völgyben a pincetúrákon is. A programsorozat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra az értékre, amelyet az Egri bikavér boraink képviselnek, a kóstolás mellett lehetőséget adva beszélgetésekre, személyes kapcsolódásra, közös ünneplésre is.
"Az Egri borvidék szereplőinek célja, hogy az Egri bikavér a világ bortérképére felkerüljön"
Az egerszalóki gálaesten Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke köszöntőjében felidézte az elmúlt bő egy hét eseményeit. Mint mondta, a látogatottság és a sajtóvisszhangok alapján úgy ítélhető meg, hogy sikeres programsorozat zárult.
– Az Egri bikavér az Egri borvidék zászlóshajója, hungarikum. A tokaji után másodikként leginkább ez jut eszébe a külföldieknek a magyar borról. Az egri borászatok úgy ítélik meg, ez az egyetlen lehetőség, hogy egriként világhírnévre tegyen szert. Erre egyre több borász, azt mondhatom, az életét teszi fel, a teljes munkásságát. Bátran kijelenthetem, az Egri borvidék szinte minden szereplőjének célja, hogy az Egri bikavér a világ bortérképére felkerüljön, rangot, nevet szerezzen magának – mutatott rá Farkas László.
Az Egri Bikavér egyre több borral kell, hogy versenyezzen
"2025 a modern kori egri csillagok születésének éve"
Az elnök ezután az egri vár 1552-es védőit felidézve emlékeztetett arra, hogy Gárdonyi Géza regénye révén ma már mindenki egri csillagoknak ismeri őket.
– 2025 a modern kori egri csillagok születésének éve. Idén olyan szerencsésen állnak a csillagok, amire még nem volt példa az Egri borvidék borásztársadalmában. Gál Tibor lett idén a Borászok Borásza, az Év magyarországi pincészete címet a St. Andrea Szőlőbirtok érdemelte ki, és egészítsük ki a sort azzal, hogy az Év egri bortelmelőjének Juhász Ádám bizonyult. Ők az új egri csillagok – emelte ki Farkas László.
Az est legünnepélyesebb pillanatai akkor érkeztek el, amikor az Egri Bikavérért-díjakat átadták. Az elismeréssel a borfajtáért hosszú ideje kiemelkedő tevékenységet végzőket jutalmazzák. Idén Gál Tibor, a Gál Tibor Pincészet ügyvezetője, továbbá dr. Lőrincz György, a St. Andrea Szőlőbirtok tulajdonosa és ifj. Lőrincz György, illetve az MBH Bank Agrárcentrum a folyamatos támogatással érdemelte ki. A díjakat Farkas László és Mikuska Péter, az Egri Bikavér Borlovagrend társelnöke adták át.
A gálaesten sok más meghívott mellett részt vett Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja és Vágner Ákos, Eger polgármestere is.
Egri Bikavér Gálaest EgerszalókonFotók: Nemes Róbert
