Siker

2 órája

Egri diák brillírozott a Kárpát-medencei nyelvhasználati versenyen

Címkék#Egri Dobó István Gimnázium#nyelvhasználati verseny#iskola

Lanszki Márton, az Egri Dobó István Gimnázium 11. a osztályos tanulója kimagasló teljesítményt nyújtott az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny 53. országos, Kárpát-medencei döntőjén Sátoraljaújhelyen. Marci elnyerte a város által alapított „Széphalom” emlékplakettet.

Heol.hu

Lanszki Márton, az Egri Dobó István Gimnázium 11. a osztályos tanulója kivételes teljesítményt nyújtott az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny 53. országos, Kárpát-medencei döntőjén, amely október 17-19. között zajlott Sátoraljaújhelyen, a magyar nyelv városában. Marci nemcsak az iskolát, hanem Heves vármegyét is képviselte, és kiemelkedő eredményével elnyerte a Sátoraljaújhely városa által alapított „Széphalom” emlékplakettet, továbbá különdíjban is részesült – írja az iskola közösségi oldalán.

Lanszki Márton és Kálmán Ágnes Fotó: Dobó István Gimnázium

A verseny a magyar nyelv iránt elkötelezett fiatalok számára nyújt lehetőséget, hogy megmutassák anyanyelvi jártasságukat, szövegalkotási és előadói képességeiket. A versenyzők az első napon háromórás írásbeli feladatsorban mérték össze tudásukat, miközben a kísérőtanárok a Magyar Nyelv Múzeumában kulturális-szakmai programon vettek részt Széphalmon. Szombat reggel Kazinczy Ferenc mellszobrának megkoszorúzása után következett a szóbeli forduló, délután pedig a verseny szakmai értékelésére került sor.

Marci az írásbeli fordulón a 120 tagú mezőnyben kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtotta, ami rendkívüli eredménynek számít. A verseny rangját emeli, hogy a résztvevők között a vármegyei és fővárosi fordulók győztesei, valamint határon túli tanulók is szerepeltek. Az eredményhirdetésre a hagyományoknak megfelelően a Magyar Nyelv Múzeuma kertjében, a Kazinczy Emlékcsarnok előtti téren került sor, Kazinczy Ferenc sírjának megkoszorúzásával.

A rendezvény része volt a vendégszeretet, amellyel Sátoraljaújhely és a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum Szakképző Iskola és Gimnázium fogadta a résztvevőket, így a verseny nemcsak a nyelvi tudásról szólt, hanem a közös élményekről, a találkozások ünnepéről is. A verseny üzenete szerint: „Találkozni azokkal, akiknek szívügye a tiszta, világos, értelmes beszéd. Anyanyelvünkön. Magyarul. Közös kötelességünk gondozni, ápolni az anyanyelvet: így tudunk közösséget alkotni. Így lesz jövőnk. Így tudunk megmaradni magyarnak itt, a Kárpát-medencében. Itt, Európában.”

Az Egri Dobó István Gimnázium büszke tanulójára és felkészítő tanárára, Kálmán Ágnes tanárnőre, akik példamutatóan képviselték iskolánkat a rangos versenyen. Marci teljesítménye nemcsak személyes sikert, hanem iskolánk és Heves vármegye kiemelkedő szereplését is jelzi az országos és Kárpát-medencei szinten.

 

 

 

 

