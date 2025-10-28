34 perce
Ősszel megújul a 25-ös főút, de az egri elkerülő építése is közel van már
Zajlanak az egyeztetések a fontos egri úthálózat-fejlesztésekről. Az egri elkerülő építése már a küszöbön áll.
A zsákutcából az egri elkerülő út felé vesszük az irányt, Eger Magyarország Kormányával közösen tervez fejlesztéseket – írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester. Korábban már felhívta a figyelmet, hogy a tervek készen állnak, a Kormány szándéka egyértelmű: 2026 után az elkerülős beruházás is kezdődhet.
Hamarosan megújul a 25-ös főút Egerben – de mire készülhetnek az autósok az utakon?
Jövőre már ráfordulnak az egri elkerülő útra
A városunkat érintő kiemelt közlekedési beruházásokról folyamatosan egyeztettünk Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár úrral. Az Építési és Közlekedési Minisztériummal közösen gondolkodunk, hogy a helyi igényeket figyelembe véve születhessen döntés egy kiemelten fontos ügyben is: az Egert elkerülő útról. Eger halad, s Magyarország Kormányával közösen tud fejlődő pályára állni.
– írta a polgármester.
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is Egerbe látogatott, ahol elmondta, a kormány partnerséget ajánl a városnak, ahhoz, hogy a tervezett fejlesztések, felújítások megvalósulnak, fontos, hogy jövőre is folytathassák a munkát.
