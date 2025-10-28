Ősszel megújul a 25-ös főút, de az egri elkerülő építése is közel van már

A zsákutcából az egri elkerülő út felé vesszük az irányt, Eger Magyarország Kormányával közösen tervez fejlesztéseket – írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester. Korábban már felhívta a figyelmet, hogy a tervek készen állnak, a Kormány szándéka egyértelmű: 2026 után az elkerülős beruházás is kezdődhet.

Az egri elkerülő út beruházás előkészítése zajlik Fotó: Vágner Ákos Facebook

