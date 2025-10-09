Az elkerülőről egyeztettek Egerben

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Tavaly a tervzsűri meghozta döntését a Egri Elkerülő út közösségi tervezés keretében kidolgozott nyomvonalváltozatokról. Megindult a nyomvonal tervezet(ek) környezetvédelmi engedélyeztetése. Az év júliusában aztán megkapta a környezetvédelmi engedélyt az egri elkerülő út a keleti (K2), nyugati (Ny4), és két alternatív felnémeti (F30, F31) nyomvonalváltozatának, illetve járulékos létesítményeinek építésére és üzemelésére vonatkozóan. Tavaly ősszel pedig Egerben egyeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Vágner Ákos polgármesterrel. Lázár János autópályafelújítást, útfelújításokat jelentett be. Megvalósulhat a vár felújítása, megépülhet az elkerülő és a vasúti közlekedés is megújulhat.