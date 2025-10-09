október 9., csütörtök

Az elkerülőről egyeztettek Egerben

Eger elkerülő útjának szükségessége régóta napirenden van. Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkárral egyeztetett Vágner Ákos az egri elkerülő tervezési folyamatáról.

Szabadi Martina Laura

– A városunkat érintő kiemelt közlekedési beruházásról egyeztettünk Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár úrral – számolt be Vágner Ákos polgármester az egri elkerülő útról zajló egyeztetés egy újabb álomásáról.

Az egri elkerülő útról egyeztetett a helyettes államtitkárral Vágner Ákos Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

Köszönet az Építési és Közlekedési Minisztériumnak az együttműködésért, a közös gondolkodásért, s hogy a helyi igényeket figyelembe véve születhet döntés egy kiemelten fontos ügyben, az Egert elkerülő útról. Célunk, hogy még idén elinduljon a tervezés közbeszerzése, és hamarosan megkezdődhessen a műszaki tervek kidolgozása.

– írta a polgármester. 

Tavaly a tervzsűri meghozta döntését a Egri Elkerülő út közösségi tervezés keretében kidolgozott nyomvonalváltozatokról. Megindult a nyomvonal tervezet(ek) környezetvédelmi engedélyeztetése. Az év júliusában aztán megkapta a környezetvédelmi engedélyt az egri elkerülő út a keleti (K2), nyugati (Ny4), és két alternatív felnémeti (F30, F31) nyomvonalváltozatának, illetve járulékos létesítményeinek építésére és üzemelésére vonatkozóan. Tavaly ősszel pedig Egerben egyeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Vágner Ákos polgármesterrel. Lázár János autópályafelújítást, útfelújításokat jelentett be. Megvalósulhat a vár felújítása, megépülhet az elkerülő és a vasúti közlekedés is megújulhat.

 

