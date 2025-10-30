1 órája
Fotókon Eger hiánypótló szobra, mostantól ő fogadja az autósokat a körforgalomban
Az egri Kertész és Hadnagy utcák találkozásánál épült körforgalomban immár új köztéri alkotás tiszteleg a város hagyományai előtt. Az Egri fertálymester-szobor megvalósítására emlékezett vissza szervező, alkotó, segítő.
A vasárnap ünnepélyesen avatták fel az Egri fertálymester-szobrot Egerben a Kertész és Hadnagy utcák találkozásánál épült körforgalomban. Az Egri Fertálymesteri Testület Maklár 2. negyede által kezdeményezett köztéri szobor az egri Kiss István fafaragó, népi iparművész alkotása.
Az Egri fertálymester születésével kapcsolatban 2024. márciusában már beszámoltunk arról, hogy a Maklár 2. negyed fertálymesteri közössége Egerben fából faragott fertálymester-szobor állítását tervezi, amelyhez az egri Közgyűléshez nyújtott be előzetes elvi hozzájárulási kérelmet.
– A köztéri alkotással hiánypótló módon kívánunk tisztelegni a város múltját és jelenét is átitató fertálymesteri hagyományok előtt. A tervünket elsősorban közadakozásból kívánjuk megvalósítani. A szobrot a környezetbe illeszkedő természetes alapanyagból, keményfából tervezzük elkészíttetni az Egerben élő és dolgozó Kiss István fafaragó, népi iparművésszel. A felállítás tervezett helye az anyagválasztás okán az alkotás hosszú távú sérülésmentes fennmaradását is szolgálni tudja, tekintettel arra, hogy a szándékos megrongálástól a szobor közterületi elhelyezkedése – körforgalmi sziget – jobban megóvja azt – írta többek között Maklár 2. negyed fertálymesteri közössége a kérelmében.
Fertálymester-szobrot terveznek a Kertész-úti körforgalomba
Az egri Közgyűlés Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottsága az illetékes alkotóművészeti lektorátus szakvéleménye ismeretében, a 28/2011. önkormányzati rendelet alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva előzetesen elvi hozzájárulását adta a fertálymester-szobor létesítéséhez. A Közgyűlés a szobor létesítéséről szóló előterjesztést március 27-én nyilvános ülésen tárgyalta meg.
Az Egri fertálymester-szobor ötlete egy kissuttogón született meg
Maklár 2. fertálymesteri negyede részéről Homa János beszélt a szobor születéséről.
– Ebből a fertályból 1773-ban választották az első fertálymestert Varga János személyében. Ezt követően évről-évre újabb és újabb nevek kerültek a krónikákba. Aztán 1950-től megszakadt ez a folyamat, majd Várkonyi György főkapitánynak köszönhetően 1996-tól újra indult minden. A negyed tagjai havonta úgynevezett kissuttogókra jönnek össze, s mindig akad olyan ötlet, amelyet igyekszünk megbeszélni, s ha érdemes, akkor megvalósítani. Egy ilyen ötletelés után került sor Kocsis Bernát 1854 és 1931 között élt fertálymester elődünk emléktáblájának elhelyezésére és rendszeres megkoszorúzására is. A fertálymester-szobor létrehozásának ötlete a fiatalabb generációhoz tartozó dr. Tanárki-Fülöp István fejéből pattant ki. Az első elképzelés szerint Kocsis Bernátnak állítottunk volna emléket vele, aki az Egri Földműves Olvasókör alapítója, majd elnöke is volt. Úgy gondoltuk, megérdemel egy szobrot. Aztán, ahogy telt-múlt az idő, ahogy egyre inkább konkretizáltuk a születendő szobor formáját, méretét, úgy módosítottuk elképzelésünket. S úgy határoztunk, nem egy konkrét személynek, hanem az egri fertálymesternek szeretnénk emléket állítani. Majd felkértük a szobor megalkotására Kiss István fafaragó népi iparművészt, aki egyébként maga is fertálymester – részletezte Homa János.
A fertálymesterség szellemiségének állít emléket az új egri szobor - fotókkal, videóval
A fertálymesterek anyagilag is támogatták az alkotás létrejöttét
Az előkészületekben a Maklár 2. negyedben a fertálymesteri csoport valamennyi tagja részt vett.
– Ez azt is jelentette, hogy anyagilag is támogatta a szobor megvalósítását, illetve az alapanyag megvásárlását. A szobor e helyen történő felállítását, az alap elkészítését viszont a negyedünkön kívül élő fertálymesterek is segítették, élükön Trembeczki Gyulával. Külön ki kell térjek arra is, hogy a teljes szoborkészítési folyamatot Tóth Péter választányi tagunk fogta össze. Rengeteg időt, sok energiát fordított már arra is, hogy méretben, minőségben megfelelő faanyagot találjon. Hosszú hetek, hónapok után sikerült megtalálni az alkalmas alapanyagot, mégpedig nem városunkban, nem is a Bükkben vagy a Mátrában, hanem Debrecen mellett. Nem volt egyszerű az Egerbe szállítása sem – emlékezett vissza Homa János.
A szobor alkotója, Kiss István kiemelte, hogy nagy megtiszteltetés volt megfaragni az Egri fertálymester-szobrot. Munkája nyomán az egy méter átmérőjű rönkből a kész szobor 90x230 centiméter méretű lett. A szobor a több évszázados hagyomány és a fertálymesterség újraindításának 30. évfordulója előtt is tiszteleg, emelte ki Kiss István.
A népi iparművész alkotása emlékeztet majd az egri fertálymesterség múltjára és jelenére
Nemcsak közösségi, de családi élmény is volt a szoborállítás
Kollár Tamás, az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola igazgatója azzal kapcsolatban, hogy az iskola örökbefogadta, s a jövőben gondozza a szobornak helyet adó körforgalmat, kijelentette, ez a tér ezentúl élő példája annak, hogy mit jelent az egri közösségért tenni.
– Különleges hely lesz ez számomra azért is, mert a családom is részt vett a szoborállítás munkálataiban. Édesapám szállította a helyszínre a díszkavicsot, az öcsém a szobrot daruzta a helyére, a feleségem és a gyermekeim pedig a hátteret támogatták az ötlet megvalósításában – emlékezett vissza Kollár Tamás.
Várkonyi György, az Egri Fertálymesteri Testület főkapitánya szerint a szobornak különleges jelentősége van.
– Elődjeink olyan értékrendet hagytak ránk, amely az ezt ápolókat, ezt vallókat mindig megtartotta, a nehézségeken átsegítette, erőt és lendületet adott a feladatok elvégzéséhez. Erős keresztény hitünk szilárdan megtart ezen az úton. A maklári 2. negyed ennek a szellemiségnek állított emléket – hangsúlyozta Várkonyi György.
Fertálymester-szoboravató ünnepség EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
