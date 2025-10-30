Fotókon Eger hiánypótló szobra, mostantól ő fogadja az autósokat a körforgalomban

A vasárnap ünnepélyesen avatták fel az Egri fertálymester-szobrot Egerben a Kertész és Hadnagy utcák találkozásánál épült körforgalomban. Az Egri Fertálymesteri Testület Maklár 2. negyede által kezdeményezett köztéri szobor az egri Kiss István fafaragó, népi iparművész alkotása.

Az Egri fertálymester-szobor révén a fertálymesterség szellemiségének állítottak emléket

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az Egri fertálymester születésével kapcsolatban 2024. márciusában már beszámoltunk arról, hogy a Maklár 2. negyed fertálymesteri közössége Egerben fából faragott fertálymester-szobor állítását tervezi, amelyhez az egri Közgyűléshez nyújtott be előzetes elvi hozzájárulási kérelmet.

– A köztéri alkotással hiánypótló módon kívánunk tisztelegni a város múltját és jelenét is átitató fertálymesteri hagyományok előtt. A tervünket elsősorban közadakozásból kívánjuk megvalósítani. A szobrot a környezetbe illeszkedő természetes alapanyagból, keményfából tervezzük elkészíttetni az Egerben élő és dolgozó Kiss István fafaragó, népi iparművésszel. A felállítás tervezett helye az anyagválasztás okán az alkotás hosszú távú sérülésmentes fennmaradását is szolgálni tudja, tekintettel arra, hogy a szándékos megrongálástól a szobor közterületi elhelyezkedése – körforgalmi sziget – jobban megóvja azt – írta többek között Maklár 2. negyed fertálymesteri közössége a kérelmében.