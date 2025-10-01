Játékosan a bűnmegelőzésért az idősek világnapján is

Az egri könyvtárban bemutatott társasjátéknak köszönhetően a vagyon elleni, kiber és drog bűncselekmények megelőzését célzó, kifejezetten az idősebb korosztályt érintő témákat játékos formában tanulhatják meg a résztvevők.

Egri könyvtárban mutatták be az új társasjátékot

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A játék nyilvános premierjén az Egri Szív Egyesület tagjai játszottak bűnmegelőzési szakember koordinálásával, továbbá Klausmann Viktor műsorvezető közreműködésével.

Dr. Berndt-Iványi Judit, r. őrnagy, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője portálunk kérdésére elmondta, hogy fontosnak tartották, hogy gyakorlati tudást, tapasztalatot adhassanak át a leginkább veszélyeztetett korosztály tagjainak.

– A Lépéselőnyben elnevezésű játék pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig egy lépéssel a bűnelkövetők előtt kell járni. A játékot életszerű helyzetek alapján készítettük, olyan egyszerű szituációkon keresztül haladunk lépésről lépésre, melyeket a játékvezetővel együtt megoldanak és egyfajta tanácsadást is kaphatnak a játékosok – tette hozzá az alosztályvezető.

Ballagó József, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársa szavai szerint az új generációk olyan bűnelkövetési módszereket alkalmaznak, melyekre az idősebb korosztály nincs megfelelően felkészülve.

– Az "unokázós" és az internetes csalásokra nem csak nekünk, bűnüldözőknek kell figyelnünk, hanem az időseknek is fel kell ismerniük, mi történik velük és hatékonyan kell fellépniük ellenük. Játszani mindenki szeret: feldob, inspirál, közösséget formál és alakít, így hatékonyabb lehet az átadott információ is. A Lépéselőnyben játékban a helyzetkártyákon szereplő kérdésekre adnak választ, melyeket aztán közösen beszélünk át – tette hozzá Ballagó József.