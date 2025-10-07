október 7., kedd

Markhot Ferenc Kórház

2 órája

Kétségbeesetten érkezett az egri kórházba – de amit ott átélt, az mindent megváltoztatott

Újabb levelet kapott a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet. Az üzenet írója az egri kórházban folyó munkát méltatta.

Heol.hu

Az egri kórház betege üzenetében külön kiemelte azt az empatikus és szakszerű munkát, ami a Markhot Ferenc Kórház Urológiai Osztályán zajlik. 

Egy beteg levelet írt az egri kórháznak.
Egy beteg hálás az egri kórháznak.
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

– Köszönetemet szeretném kifejezni a dr. Mansur Bassel főorvos úr által vezetett osztály valamennyi munkatársának az emberséges, szakszerű és emberfeletti terhelést vállaló munkájáért. Külön szeretném kifejezni hálám dr. Monyók Ádám doktor úrnak, aki türelemmel és minden elvárást felülmúló empátiával magyarázta el nekem a rám váró beavatkozást és annak várható hatásait – írta a hálás beteg.

Hozzátette, hogy a műtét után gyorsan gyógyul, és az életminősége is jelentős javult.

A Hibay emlékgyűrű jó kézre került, amihez ezúton is gratulálok.

– zárta gondolatait a beteg.

A jelenlegi levél korántsem az egyetlen, mellyel a kórházban folyó munkát ismerték el az onnan hazatérő, hálás betegek:

 

