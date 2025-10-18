Megújul a Pásztorvölgyi iskola

Az Egri Tankerületi Központ és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata összefogott annak érdekében, hogy az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája megújulhasson. A jelenleg aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott: a felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak, valamint a felújított pályát a helyi sportegyesületek is használhassák – írta Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közleményében.

Megújul az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája

Forrás: Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Az összefogás eredményeként az Egri Tankerületi Központ pályázatot nyújt be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, valamint az Aktív Magyarországért felelős államtitkár által meghirdetett „Iskolai Sportpálya-felújítási Program 2026” című pályázati kiírásra.

A beruházás részeként egy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása valósulhat meg, amely magában foglalja:

a burkolat teljes cseréjét új, rekortán felületre,

repedésjavítási és szegélyépítési munkálatokat,

a labdafogó kerítés felújítását,

valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését.

A fejlesztés becsült költsége 60 millió forint, amelynek felét (30 millió forintot) a pályázati támogatás biztosíthatja. A fennmaradó 30 millió forintos önrészt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Tankerületi Központ egyenlő arányban vállalja.

Az önkormányzat részvételéről és a szükséges önrész biztosításáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2025. október 30-i ülésén dönt.

Az együttműködés jól példázza, hogy a város és a tankerület közös erőfeszítéssel képes olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek a diákok, a pedagógusok és az egész egri közösség javát szolgálják – zárta közleményét az egri polgármester.

