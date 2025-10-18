október 18., szombat

PVG

2 órája

Megújul a Pásztorvölgyi iskola

Felújítják a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját. A 60 millió forintos beruházás modern, biztonságos sportkörnyezetet biztosítana a diákoknak és a helyi sportegyesületeknek is.

Az Egri Tankerületi Központ és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata összefogott annak érdekében, hogy az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája megújulhasson. A jelenleg aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott: a felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak, valamint a felújított pályát a helyi sportegyesületek is használhassák – írta Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közleményében.

Megújul az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája.
Megújul az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája
Forrás:  Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Az összefogás eredményeként az Egri Tankerületi Központ pályázatot nyújt be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, valamint az Aktív Magyarországért felelős államtitkár által meghirdetett „Iskolai Sportpálya-felújítási Program 2026” című pályázati kiírásra.

A beruházás részeként egy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása valósulhat meg, amely magában foglalja:

  • a burkolat teljes cseréjét új, rekortán felületre,
  • repedésjavítási és szegélyépítési munkálatokat,
  • a labdafogó kerítés felújítását,
  • valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését.

A fejlesztés becsült költsége 60 millió forint, amelynek felét (30 millió forintot) a pályázati támogatás biztosíthatja. A fennmaradó 30 millió forintos önrészt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Tankerületi Központ egyenlő arányban vállalja.

Az önkormányzat részvételéről és a szükséges önrész biztosításáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2025. október 30-i ülésén dönt.

Az együttműködés jól példázza, hogy a város és a tankerület közös erőfeszítéssel képes olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek a diákok, a pedagógusok és az egész egri közösség javát szolgálják – zárta közleményét az egri polgármester.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Felnémeti Szüreti Napoknak is az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium adott otthont: 

 

