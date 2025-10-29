1 órája
Még utoljára fel, a Himalájába! - zárul az egri előadássorozat
Október 30-án folytatódik Egerben a Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadássorozat. Az Egri Polgárok Házában a sorozat utolsó előadása következik.
Október 30-án zárul az Egri Polgárok Házában a Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadássorozat. A szervezők tájékoztatása szerint ezúttal három kivételes emberrel találkozhatnak az érdeklődők – Ugyan Anita, Kaszás Gergő és Klausmann Viktor más-más szemszögből hoznak inspiráló történeteket a hegymászásról, a kitartásról, az emberi teljesítmény határairól.
Az Egri Polgárok Háza vendégei Ugyan Anita, Kaszás Gergő és Klausmann Viktor lesznek
– Ugyan Anita nagyszerű hegymászó, sportoló, fitneszedző, aki több nyolcezres csúcs után kétszer is meghódította az Everestet. Kaszás Gergő elismert színész, jó barát, aki szívvel-lélekkel támogatja a magyar magashegyi expedíciókat. Klausmann Viktor újságíró, riporter, a hegyek és a felfedezések iránt elkötelezett ember és barát – mutatják be a szervezők az est vendégeit.
A 18 órakor kezdődő est házigazdája Kollár Lajos hegymászó lesz. Az előadás után kötetlen beszélgetésre is sor kerül. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.
