Előadássorozat

1 órája

Még utoljára fel, a Himalájába! - zárul az egri előadássorozat

Címkék#Himalája#előadássorozat#expedíciók érdekes#Egri Polgárok Házában#hegymászó

Október 30-án folytatódik Egerben a Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadássorozat. Az Egri Polgárok Házában a sorozat utolsó előadása következik.

Szabó István

Október 30-án zárul az Egri Polgárok Házában a Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadássorozat. A szervezők tájékoztatása szerint ezúttal három kivételes emberrel találkozhatnak az érdeklődők – Ugyan Anita, Kaszás Gergő és Klausmann Viktor más-más szemszögből hoznak inspiráló történeteket a hegymászásról, a kitartásról, az emberi teljesítmény határairól.

Az Egri Polgárok Házában október elején Grönland volt az előadássorozat témája
Forrás:   Huszár Márk/ Heol.hu
Forrás:   Huszár Márk/ Heol.hu

Az Egri Polgárok Háza vendégei Ugyan Anita, Kaszás Gergő és Klausmann Viktor lesznek

– Ugyan Anita nagyszerű hegymászó, sportoló, fitneszedző, aki több nyolcezres csúcs után kétszer is meghódította az Everestet. Kaszás Gergő elismert színész, jó barát, aki szívvel-lélekkel támogatja a magyar magashegyi expedíciókat. Klausmann Viktor újságíró, riporter, a hegyek és a felfedezések iránt elkötelezett ember és barát – mutatják be a szervezők az est vendégeit.

A 18 órakor kezdődő est házigazdája Kollár Lajos hegymászó lesz. Az előadás után kötetlen beszélgetésre is sor kerül. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.



 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
