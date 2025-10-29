Még utoljára fel, a Himalájába! - zárul az egri előadássorozat

Október 30-án zárul az Egri Polgárok Házában a Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadássorozat. A szervezők tájékoztatása szerint ezúttal három kivételes emberrel találkozhatnak az érdeklődők – Ugyan Anita, Kaszás Gergő és Klausmann Viktor más-más szemszögből hoznak inspiráló történeteket a hegymászásról, a kitartásról, az emberi teljesítmény határairól.

Az Egri Polgárok Házában október elején Grönland volt az előadássorozat témája

Forrás: Huszár Márk/ Heol.hu

Az Egri Polgárok Háza vendégei Ugyan Anita, Kaszás Gergő és Klausmann Viktor lesznek

– Ugyan Anita nagyszerű hegymászó, sportoló, fitneszedző, aki több nyolcezres csúcs után kétszer is meghódította az Everestet. Kaszás Gergő elismert színész, jó barát, aki szívvel-lélekkel támogatja a magyar magashegyi expedíciókat. Klausmann Viktor újságíró, riporter, a hegyek és a felfedezések iránt elkötelezett ember és barát – mutatják be a szervezők az est vendégeit.