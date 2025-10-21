október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Játék

2 órája

Egri programozóval indul a keddi Legyen Ön is Milliomos!

Címkék#műsor#Legyen Ön is Milliomos#TV2

Kedden este egy egri versenyző, Susán Zoltán ülhet a forró székbe a TV2 népszerű vetélkedőjében, a Legyen Ön is Milliomos!-ban. A matematika–számítástechnika szakos tanárból lett programozó most megmutathatja tudását az ország előtt.

Heol.hu

Kedden este egri versenyzőért izgulhatunk a TV2 Legyen Ön is Milliomos! című vetélkedőjében. A népszerű kvízműsor, amelyet jelenleg Palik László vezet, ezúttal egy helyi informatikust állít a reflektorfénybe.

A versenyző, Susán Zoltán, 55 éves egri programozó, eredeti végzettsége szerint matematika-számítástechnika szakos tanár. A műsor promóvideójából kiderült, hogy a hétfői adásban ő fejtette meg leggyorsabban a sorkérdést, így őt mutatta be a műsorvezető.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az izgalmak azonban itt még nem kezdődhettek el igazán: mielőtt elhangozhatott volna az első kérdés, megszólalt a műsor végét jelző duda. Így a keddi esti adás Susán Zoltán játékával indul, és ekkor derül ki, vajon meddig jut a tudásával, és hogy lesz-e belőle milliomos.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu