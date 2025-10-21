Egri programozóval indul a keddi Legyen Ön is Milliomos!

Kedden este egri versenyzőért izgulhatunk a TV2 Legyen Ön is Milliomos! című vetélkedőjében. A népszerű kvízműsor, amelyet jelenleg Palik László vezet, ezúttal egy helyi informatikust állít a reflektorfénybe.

A versenyző, Susán Zoltán, 55 éves egri programozó, eredeti végzettsége szerint matematika-számítástechnika szakos tanár. A műsor promóvideójából kiderült, hogy a hétfői adásban ő fejtette meg leggyorsabban a sorkérdést, így őt mutatta be a műsorvezető.

Az izgalmak azonban itt még nem kezdődhettek el igazán: mielőtt elhangozhatott volna az első kérdés, megszólalt a műsor végét jelző duda. Így a keddi esti adás Susán Zoltán játékával indul, és ekkor derül ki, vajon meddig jut a tudásával, és hogy lesz-e belőle milliomos.