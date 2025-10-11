1 órája
Gyászol az egri református gyülekezet
Az Egri Református Gyülekezet a hűséges tagját, egykori presbiterét gyászolja. Az egri reformátusok Szabó Lászlótól búcsúznak.
Az október 5-én elhunyt Szabó Lászlótól búcsúzik az Egri Református Gyülekezet a közösségi oldalán.
– Fájó szívvel, de a feltámadás reményében veszünk búcsút kedves gyülekezeti tagunktól, gyülekezetünk segítőkész presbiterétől, Isten hűséges szolgájától, Laci bácsitól. Hálásak vagyunk az Úristennek, hogy ismerhettük őt. A gyászoló család számára az Úristen vigasztaló kegyelmét kívánjuk! Ő adjon erőt a gyász elhordozásához! – olvasható az Egri Református Gyülekezet Facebook-oldalán.
Az egri reformátusok a 34. zsoltár soraival búcsúznak Szabó Lászlótól
Az egri reformátusok a 34. zsoltár 19. versével búcsúznak Szabó Lászlótól: Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket.
Az elhunytat pénteken kísérték utolsó útjára Noszvajon.
