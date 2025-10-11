október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászol az egri református gyülekezet

Címkék#Szabó László#presbiter#Egri Református Gyülekezet#elhunyt#gyász

Az Egri Református Gyülekezet a hűséges tagját, egykori presbiterét gyászolja. Az egri reformátusok Szabó Lászlótól búcsúznak.

Szabó István

Az október 5-én elhunyt Szabó Lászlótól búcsúzik az Egri Református Gyülekezet a közösségi oldalán.

Az egri reformátusok Szabó Lászlótól búcsúznak
Az egri reformátusok Szabó Lászlótól búcsúznak
Forrás: Egri Református Gyülekezet / Facebook

– Fájó szívvel, de a feltámadás reményében veszünk búcsút kedves gyülekezeti tagunktól, gyülekezetünk segítőkész presbiterétől, Isten hűséges szolgájától, Laci bácsitól. Hálásak vagyunk az Úristennek, hogy ismerhettük őt. A gyászoló család számára az Úristen vigasztaló kegyelmét kívánjuk! Ő adjon erőt a gyász elhordozásához! – olvasható az Egri Református Gyülekezet Facebook-oldalán.

Az egri reformátusok a 34. zsoltár soraival búcsúznak Szabó Lászlótól

Az egri reformátusok a 34. zsoltár 19. versével búcsúznak Szabó Lászlótól: Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket.

Az elhunytat pénteken kísérték utolsó útjára Noszvajon.

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu