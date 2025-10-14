Egésznapos izgalmak várnak az ősz végén az egri várban

Huszadik alkalommal rendezték meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját, és az idei évben kicsit rendhagyó módon a divat volt a téma. A Dobó István Vármúzeum is csatlakozott, 16 programra nyertünk el támogatást, szeptember 29-én kezdődött el és november 9-ig fog tartani – mondta kedden sajtótájékoztatón az egri várban Földi Viktória közművelődési és múzeumpedagógiai osztályvezető, közművelődési szakember.

Az egri vár őszi programjai lehengerlőek

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

– Túl vagyunk már a Tarisznyavári Mulatságok családi napon. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az Egerben és a környékén élők minél többen tudjanak ezeken a programokon részt venni. Kapcsolódott ehhez a naphoz még a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Arany János program első évfolyamos osztálya is, akik már 5 éve folyamatosan beépítik csapatépítőnek ezt a napot. A tarisznyavári mulatságokhoz egy múzeumpedagógiai tematikus hét is kialakult az idők során. Ötféle műhelymunkát hirdettünk meg a gyerekeknek, egri és környéki diákok regisztráltak erre a programunkra – sorolta.

Lezajlott már Lenkey-házban az aradi vértanúk napja, Fehér Imrédy muzeológus tartott egy rendhagyó tárlatvezetést Egri sorsok és relikviák a Szabadságharc leverését követően címmel. A Lenkey tematikus héten három foglalkozást élvezhettek az osztályok, óvodásoktól egészen középiskolás korosztályig.

– Október 7-én a Baktai úti raktárbázisunk kapuit nyitottuk ki, a restaurátor kollégákkal találkozhattak a látogatók: a textileket, viseleteket tekinthettek meg, a fazekasságba kaptak betekintést, és a polgári, régi játékok világát ismerhették meg látogatók. Aznap tartották a tanári délutánt is, ide a Szentendrei Skanzenből érkezett előadó – egy új képzésük jelent meg a hallássérültek kiszolgálására. Ennek segítségével az Egri Mlinkó Iskolát szeretnénk jobban bevonni a foglalkozásainkba, így egy picit a hátrányos helyzetű diákok is a fókuszba kerülnek majd a következő időszakban nálunk. Október 20-án számukra lesz egy rendhagyó tárlatvezetés az új történeti kiállításunkban – mondta.