Egésznapos izgalmak várnak az ősz végén az egri várban
A Gárdonyi Géza Emléknapon az író egykori lakhelyén kalandozhatunk. Emellett számos program vár még az ősszel az egri várban.
Huszadik alkalommal rendezték meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját, és az idei évben kicsit rendhagyó módon a divat volt a téma. A Dobó István Vármúzeum is csatlakozott, 16 programra nyertünk el támogatást, szeptember 29-én kezdődött el és november 9-ig fog tartani – mondta kedden sajtótájékoztatón az egri várban Földi Viktória közművelődési és múzeumpedagógiai osztályvezető, közművelődési szakember.
– Túl vagyunk már a Tarisznyavári Mulatságok családi napon. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az Egerben és a környékén élők minél többen tudjanak ezeken a programokon részt venni. Kapcsolódott ehhez a naphoz még a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Arany János program első évfolyamos osztálya is, akik már 5 éve folyamatosan beépítik csapatépítőnek ezt a napot. A tarisznyavári mulatságokhoz egy múzeumpedagógiai tematikus hét is kialakult az idők során. Ötféle műhelymunkát hirdettünk meg a gyerekeknek, egri és környéki diákok regisztráltak erre a programunkra – sorolta.
Lezajlott már Lenkey-házban az aradi vértanúk napja, Fehér Imrédy muzeológus tartott egy rendhagyó tárlatvezetést Egri sorsok és relikviák a Szabadságharc leverését követően címmel. A Lenkey tematikus héten három foglalkozást élvezhettek az osztályok, óvodásoktól egészen középiskolás korosztályig.
– Október 7-én a Baktai úti raktárbázisunk kapuit nyitottuk ki, a restaurátor kollégákkal találkozhattak a látogatók: a textileket, viseleteket tekinthettek meg, a fazekasságba kaptak betekintést, és a polgári, régi játékok világát ismerhették meg látogatók. Aznap tartották a tanári délutánt is, ide a Szentendrei Skanzenből érkezett előadó – egy új képzésük jelent meg a hallássérültek kiszolgálására. Ennek segítségével az Egri Mlinkó Iskolát szeretnénk jobban bevonni a foglalkozásainkba, így egy picit a hátrányos helyzetű diákok is a fókuszba kerülnek majd a következő időszakban nálunk. Október 20-án számukra lesz egy rendhagyó tárlatvezetés az új történeti kiállításunkban – mondta.
Október 20-án Késői szüret – úton Dargay Lajossal címmel lesz egy tudományos szimpózium. Október 17-én a népmese rajzpályázat eredményhirdetést tartják, idén Nagy Zoltán gyűjtéséből a Csodálatos lámpa című mesét mutatják be a gyerekeknek. Több mint 400 diák pályamunkája érkezett be.
– November 3-án szintén egy izgalmas napra várjuk a felnőtteket, egyetemistákat: Egy divatos nap barangolás a divat világában című előadás regisztrációköteles a program, de egy múzeumpedagógiai tematikus hét is vár még ránk novemberben, divat a történelemben témában – tette hozzá.
Idén is nagy durranás lesz az egri vár napja
– 1552. október 17-én, közel egy hónapos küzdelem után a török haderő feladta az ostromot és elvonult az egri vár falai alól. A diadal emlékére ezen a napon ünnepeljük minden évben az Egri Vár Napját. Az idei éven az 1552-es hősök emlékére és a 100 évvel ezelőtt kezdődött tudományos kutatásokra is emlékezünk. A komoly szakmai tartalom mellett könnyed családi programokkal is készül a Dobó István Vármúzeum – mondta Novákné Mlakár Zsófia igazgató. Elmondta, hogy ezen a napon ingyenes lesz a vár látogatása.
– Fontos, hogy évente több olyan alkalom is legyen, amikor anyagi lehetőségektől függetlenül bárki eljuthat a várba. Aznap délelőtt 10 órától „Hősies táj” - Popovits Zoltán szobrának átadó ünnepsége zajlik, a mű megtekeinthető marad a várban – mondta.
Egy fordulatos évezreden kalauzol keresztül az egri vártörténeti kiállítás +fotók, videó
Az egri vár napján ezek a programok lesznek:
- 11:00 - 11:25 100 éves az egri vár régészeti kutatása A vár kutatói előtt tisztelgő, megújult emléktábla avatása Köszöntő: Vágner Ákos, Eger Megyei Jogú Város polgármestere Megemlékezés: Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója Helyszín: Gergely-bástya,
- 11:30 - 11:45 "Dobó Kardja" kitüntetés átadása Átadja: Vágner Ákos Eger polgármestere Helyszín: Gergely-bástya,
- 12:30 - 13:00 Tinódi Krónikásai Az 1552-es egri bátor vitézekre emlékeznek a 6. osztályosok Az egri Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola előadása Helyszín: Varkoch-kapubástya színpada,
- 13:30 - 15:15 Emlékezés a vár tudományos kutatásának kezdeteire- műhelybeszélgetés Meghívott vendégek: Dr. Petercsák Tivadar, Kádekné Lénárt Zsuzsanna, Szelesné Ács Csilla, Rákóczi Gergely, Bujdosné dr. Pap Györgyi Helyszín: Dobó-bástya konferencia terme,
- 14:00 - 15:00 18. Népmese rajzpályázat eredményhirdetése és gyermekrajz kiállítás Helyszín: Cipóosztó ház,
- 15:30 - 15:52 Díszlövés az 1552-es hősök tiszteletére A díszlövést leadja Vágner Ákos, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, az Egri vár vitézei és az Egri Vitézlő Oskola részvételével Helyszín: Ispotály pince,
- 16:00 - 17:00 Megemlékezés és koszorúzó ünnepség Köszöntő: Vágner Ákos. Ünnepi beszédet mond: Novákné Mlakár Zsófia, Helyszín: Palotaudvar, Hősök terme.
Egésznapos program játékos feladat diákoknak, az egri vár kalandos felfedezése osztályok részre. A diákok a különböző helyszínekhez kapcsolódó izgalmas feladványok megoldása során az 1552-es csatára készülődés egyes fázisaiba nyerhetnek betekintést. A vár kalandos felfedezése közben próbára tehetik szellemi és fizikai rátermettségüket is.
Az igazgató kiemelte, hogy nagy büszkeség a családbarát múzeum cím elnyerése, hiszen ez megerősítés, hogy jó munkát végeznek, elismerik a teljesítményüket. Felidézte, hogy az Egri vár legújabb mesekönyvét Gaura Ágnes: Veszélyes versenyszellem címmel a 2025-ös évben a Múzeumok éjszakáján mutatták be. A Vármúzeum törekszik a mesekönyv minél szélesebb felhasználására, így a jövőben foglalkozások és családi játékok alapjául szolgál.
A mesekönyv többek között a Népmese napja rajzpályázat meseválasztását is inspirálta: Az Egri mesék sorozatban első könyvében egy dzsinn történetét ismerhetik meg a gyermekek a kora újkor időszakából. Október 13-án a mesekönyv Gödöllőn is bemutatkozott, ahol nagy érdeklődés övezte a történelmileg hiteles, ám mégis mesés elemekkel gazdagított történetet. Velhívta a figyelmet arra, hogy megújul a Rotunda is, egy sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan kezdetét veszi a Rotunda tetőszerkezetének fedése. A munkálatok a látogatói forgalom szempontjából csendesebb időszakban veszik kezdetüket.
Gárdonyi és Jókai levele Feszty kiállításáról
Szalainé Király Júlia múzeumpedagógiai osztályvezető elmondta, a Gárdonyi házban családi napot szerveznek az irodalom jegyében október 26. vasárnap 11.00-16.00 óráig. Műtárgyak, színes históriák, játék, alkotás várja mindazokat, akik szívesen időznének az irodalom adta különleges lehetőségekben:
- 11.00 Mesélő műtárgyak: rendhagyó, játékos tárlatvezetés a Gárdonyi-házban családoknak,
- 11.30-15.00 Újjáéledő könyvlapok - Kézműves foglalkozás Különleges könyvjelzők és üdvözlőkártyák készítése régi könyvlapokat felhasználva, Gárdonyi rajzaival díszítve, bölcs mondásaival fűszerezve. Históriás irodalom – Családi felfedező játék,
- 12.00-15.00 Bugri mókus és barátai - Meselakoma Gárdonyi-mesék a legkisebbeknek,
- 15.00 Mesélő műtárgyak - rendhagyó, játékos tárlatvezetés a Gárdonyi-házban családoknak.
A Gárdonyi Géza Emléknapon október 30-án rendhagyó tárlatvezetés lesz a Gárdonyi Emlékházban, majd 14 óra 30 perctől Gárdonyi Géza sírjának megkoszorúzása zajlik az Egri várban, majd 15 óra 30 perctől A mi íróink: Gárdonyi és Bródy címmel ünnepi közösségi program lesz a Bródy Sándor Könyvtár, amjd 16 órától "És van a kávéház. Ahol nem a kávé a legfontosabb, hanem a találkozás. A beszélgetés." Irodalmi szalon címmel.
A Jókai emlékévhez is kötődő programhoz egy különleges témát választottak: megkerestük azt a közös nevezőt, amellyel Jókait és a két egri írót, Bródy Sándort és Gárdonyi Gézát újra egy asztalhoz lehet ültetni és lehetőségünk adódik arra is, hogy Eger két kulturális intézménye, a Dobó István Vármúzeum és a Bródy Sándor Könyvtár a Jókai-Feszty szalon által megtestesített művészeti élethez is ezer szállal kötődő egri írókat együtt, egy programban bemutassa. Bemutatják Jókai Gárdonyinak írt levelét is, melyben arra kéri, hogy írjon Feszty kiállításáról ajánlót.
Hamisítatlan irodalmi szalon nyílik ezen a délutánon, ahová bárki betérhet. Szó esik Gárdonyi, Bródy, Jókai és Feszty különleges kapcsolatáról, a szalonban eltöltött estékről, a közös munkáról. Persze nem csak beszélgetünk ezekről, de a hangulatát is megidézzük azoknak a különleges délutánoknak, estéknek. Jókai Mór és a Feszty házaspár Bajza utcai, epreskerti villájában a XIX. század végének leglátogatottabb művészeti szalonja működött. Feszty Árpád népszerűségét A magyarok bejövetele című körkép alapozta meg. Feszty számos festővel találkozott otthonában, barátságot ápolt több íróval, költővel, politikussal. A szalon sikerét Jókai neve, nimbusza alapozta meg és Jókai Róza megnyerő személyisége, páratlan szervezőkészsége tartotta fenn.
Gárdonyi és Bródy tagja volt annak a szűk körnek, akik bármikor, előzetes bejelentés nélkül is megjelenhettek a villában. Gárdonyi Gézát Bródy Sándor vezette be a szalonba. Ez az első fontos tényező, amely a két egri géniuszt összeköti egymással és a pesti művészeti élettel. Bródyt lángoló elméje, látszólagos nyeglesége, könnyed modora, széleskörű tájékozottsága és vitakedve, Gárdonyit pedig méltósága, szemlélődő magatartása, csendes figyelme, ritka, de annál találóbb szavai tették gyakori, szívesen látott vendéggé. Mindkét, Egerhez kötődő író fontos – olykor formáló, máskor pedig haszonélvező – tagja volt a korabeli művészeti életet meghatározó közösségnek. Közreműködnek: H. Szilasi Ágota művészettörténész főmuzeológus, Szalainé Király Júlia irodalomtörténész főmuzeológus, Szécsényi Orsolya könyvtáros, Turay Zoltán könyvtáros. A szalon házigazdái, az irodalmi részletek tolmácsolói: Tóth Levente és Tóthné Poczik Andrea.
