Átadták a Dobó kardja kitüntetést az egri vár napján + fotók, videó

1552. október 17-én, közel egy hónapos küzdelem után a török haderő feladta az ostromot és elvonult az egri vár falai alól. A diadal emlékére ezen a napon ünneplik minden évben az Egri Vár Napját, mely során egész napos programokat szerveznek, melyeket ingyen látogathat bárki. Az idei éven az 1552-es hősök emlékére és a 100 évvel ezelőtt kezdődött tudományos kutatásokra is emlékeztek. Pétek délelőtt a Gergely bástyánál álló emléktáblánál idézték fel a kutatás jelentőségét. Vágner Ákos polgármester köszöntötte az ünneplő tömeget és elmondta, mennyire fontos, hogy ápoljunk elődeink örökségét.

Az egri vár napján kitüntetést is átadtak Fotó: Huszár Márk/heol.hu

– Büszkék vagyunk arra, hogy itt szó szerint is kézzel fogható a múlt. És büszkék vagyunk azokra az emberekre, akik nap mint nap azon munkálkodnak, hogy feltárják, megőrizzék és átadják ezt az örökséget a következő generációknak – mondta. Novákné Mlakár Zsófia a Dobó István Vármúzeum igazgatója kiemelte, a kitartó munkának köszönhetően megszülető számos tudományos és egyben látványos eredményért.

A feltárás 100 éve kezdődött az egri várban

– Az emléktáblát egykor az ásatások megindításának 50. évfordulójára állították itt a Gergely bástya falán 1975. október 4-én. Az első régészeti felfedezések még Pyrker János egri érsek idejére vezethetőek vissza. A főpásztor ugyanis szívén viselte a vár sorsát. A történeti műemlék megőrzésére törekedett, egyúttal igyekezett a város hitéletébe is bekapcsolni az egykori püspöki székhelynek otthont adó várat. A ma szép bástyának nevezett délkeleti ágyúdombon egy keresztutat, stációkat állított. Dobó István sírkövének fedlapját a Setét kapuban helyeztette el, ezzel itt egy kegyeleti sírhelyet alakítottak ki az 1552-es hősi várvédelem tisztelőjének tiszteletére. Az érsek a most helyreállított emléktábla helyszínének környezetét is szakrális térré alakította át, kápolnát hozva létre a Gergely-bástya felső kaszárnyatermeinél. A bástya délnyugati falának felső lőrései közül a keletiben pedig egy harangot helyeztetett el. A körmeneti stációk felállítása során találták meg a késő gótikus székesegyház szentélyének egy 15. századi pillérét is. Ez szolgált Marco Casagrande által szintén ebben az időben elkészített Szent István szobor talapzatából. E szobor restaurálására készülünk most éppen. 1862-ben került sor az első ásatásokra – idézte fel az igazgató.