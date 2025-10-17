1 órája
Átadták a Dobó kardja kitüntetést az egri vár napján + fotók, videó
Az egri vár napján átadták a Dobó kardja kitüntetést. A vár feltárása 100 éve kezdődött, erre a tudománytörténeti mérföldkőre emlékeztek, hiszen a nagy paloták között is első volt az egri vár.
1552. október 17-én, közel egy hónapos küzdelem után a török haderő feladta az ostromot és elvonult az egri vár falai alól. A diadal emlékére ezen a napon ünneplik minden évben az Egri Vár Napját, mely során egész napos programokat szerveznek, melyeket ingyen látogathat bárki. Az idei éven az 1552-es hősök emlékére és a 100 évvel ezelőtt kezdődött tudományos kutatásokra is emlékeztek. Pétek délelőtt a Gergely bástyánál álló emléktáblánál idézték fel a kutatás jelentőségét. Vágner Ákos polgármester köszöntötte az ünneplő tömeget és elmondta, mennyire fontos, hogy ápoljunk elődeink örökségét.
– Büszkék vagyunk arra, hogy itt szó szerint is kézzel fogható a múlt. És büszkék vagyunk azokra az emberekre, akik nap mint nap azon munkálkodnak, hogy feltárják, megőrizzék és átadják ezt az örökséget a következő generációknak – mondta. Novákné Mlakár Zsófia a Dobó István Vármúzeum igazgatója kiemelte, a kitartó munkának köszönhetően megszülető számos tudományos és egyben látványos eredményért.
A feltárás 100 éve kezdődött az egri várban
– Az emléktáblát egykor az ásatások megindításának 50. évfordulójára állították itt a Gergely bástya falán 1975. október 4-én. Az első régészeti felfedezések még Pyrker János egri érsek idejére vezethetőek vissza. A főpásztor ugyanis szívén viselte a vár sorsát. A történeti műemlék megőrzésére törekedett, egyúttal igyekezett a város hitéletébe is bekapcsolni az egykori püspöki székhelynek otthont adó várat. A ma szép bástyának nevezett délkeleti ágyúdombon egy keresztutat, stációkat állított. Dobó István sírkövének fedlapját a Setét kapuban helyeztette el, ezzel itt egy kegyeleti sírhelyet alakítottak ki az 1552-es hősi várvédelem tisztelőjének tiszteletére. Az érsek a most helyreállított emléktábla helyszínének környezetét is szakrális térré alakította át, kápolnát hozva létre a Gergely-bástya felső kaszárnyatermeinél. A bástya délnyugati falának felső lőrései közül a keletiben pedig egy harangot helyeztetett el. A körmeneti stációk felállítása során találták meg a késő gótikus székesegyház szentélyének egy 15. századi pillérét is. Ez szolgált Marco Casagrande által szintén ebben az időben elkészített Szent István szobor talapzatából. E szobor restaurálására készülünk most éppen. 1862-ben került sor az első ásatásokra – idézte fel az igazgató.
Henszlmann Imre javaslatára Bartakovics Béla egri érsek indította meg a kutatásokat az evangélista Szent János székesegyház romjainak azonosítására. Ezeket Benkó Károly építész vezette, tudományos feldolgozását pedig Ipolyi Arnold végezte. A feltárt épületmaradványokat annak négyzetével akkor visszatemették. 1870-től a vár ismét a katonaság kezébe került. Addig az egri vár, mint egyházi központ és a várszékesegyházi volt a kutatások tárgya – ez megváltozott. Balogh János honvéd főhadnagy már a vár földalatti részeinek kutatásáról írt könyvet 1881-ben.
– A két világháború közötti ásatásainak folytatása, voltaképp a szisztematikusan és tudományosan még intenzívebb kutatás megindítása annak a három, mondhatni ikonikus személynek köszönhető, akik előtt a mai nap különösen is tisztelgünk. Dr. Lénárt János az egri érseki felsőkereskedelmi iskola tanára és igazgatójaként az Eszterházy Károly Természetjáró Cserkészcsapat parancsnokaként kezdte meg a Bolyki bástyának nevezett Zákándi bástya felőli földalatti rendszer kutatását a munkát önkéntesen végzőkre támaszkodva. A munkálatok célja a romok kitisztítása és bemutatása volt. Később a vár ügyeit intézte, amikor társai, Dr. Pálosi Ervin és Pataki Vidor János elkerültek Egerből. 1949-ben adta át a megalakuló múzeum számára a feladatokat. Dr. Párosi Ervin az Egri Érseki Jog Akadémia és a Ferenc József Tudományegyetem tanáraként az ásatás bürokratikus engedélyeztetését és a pénzügyi fedezet megteremtésének nagyon nehéz feladatát vállalta magára. Az ásatások célkitűzését és a helyszíni irányítását is ő vállalta. Dr. Pataki Vidor János ciszterci szerzetes, történelem-magyar szakos tanárként, kutatóként a feltárások irányításában való részvételén túl elkészítette a vár feltárását értékelő összegzést is. És nagyon komoly levéltári kutatásokat végzett, ezzel megalapozva a vállra vonatkozó írott adatok összegyűjtését, szaktudományos alapokon nyugvó értékelését. Az ásatási munkákat Möller István, Csemegi József és Lux Kálmán felügyelték a Műemlékek Országos Bizottsága részéről. Az egri vár 1925-ben kezdődő feltárásainak jelentősége azonban messze túlmutatott a műemlék hiteles megismerésén. Ugyanis valódi tudománytörténeti mérföldkőnek tekinthető – ismertette. Elmondta az Árpád-kori Magyarország királyi székhelyének, az esztergomi palota feltárása is csak ez után kezdődött, de megelőzte a budai vár, a székesfehérvári bazilika feltárását is, de a visegrádi palota ásatásait is. Ráadásul az egri feltárások központi, állami feltárások nélkül történtek a város, a megye és részben a honvédségi pénzügyi segítségéből, illetve a vár jegybevételeiből.
Elkezdődött az Egri Vár napjaFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Elmondta, 1925-26-ban a kazamata és a Zárkándi bástya feltárása történt meg. 1928-ban a román kori templom északi sekrestyéje, 1929-30-ban a Gergely-bástya udvara, 1931-ben a déli kápolnasor és a déli kapuzat feltárására került sor. 1932-ben a török kert feltárására, 1933-ban a gótikus szentély északi oldalát és a románkori főapszis északi mellékapszisát tárták fel. 1934-ben az északkeleti ágyúdomb területén voltak ásatások. Ekkor tették be a felső ágyúterem boltozatát is. Végül 1936-37-ben a főhajó feltárása történt meg Imre király sírkamráját is érintően, és ekkor tárták fel a Varkocs kaput is. Olyan jelentős régészeti leletek kerültek ekkor napvilágra, mint Csabi István egri várkapitány 1542-ből származó süttői vörös márványból faragott sírköve, vagy a tavaly megnyílt új állandó történeti kiállításunk több kiemelt műtárgya, mint a Török Kupa, a Püspökfejes boltozati zárókő, vagy a székesegyház mozaikpadló részlete, és számos fehér márványszentély rekesztő faragványa. Szent László alakos vagy Ungár Kristófot ábrázoló kályhacsempék, ezek ma mind-mind a kiállítás fő tárgyai.
– Ezt az örökséget ápolva igyekszünk tisztelettel adózni az egykori kutatók munkájának, ugyanakkor a jelenben is megőrizni a ránk hagyott örökséget. Ezért ezen az ünnepségen a 10 éve elkészült kazamatánkat bemutató Lőporfüst - kövek között című kiállításunkat is megújítva nyitjuk meg minden kedves látogatónk előtt. Egyúttal újabb, az említett két világháború közötti ásatások során a székesegyházban feltárt leletet is bemutatunk a kiállításban. Bízunk benne, hogy munkájuk, kutatói érdeklődésük, nemes áldozatvállalásuk méltó folytatói örökösei lehetnek – mondta Novákné Mlakár Zsófia.
A polgármester átadta a Dobó kardja kitüntetést az eseményen. Ezt az elismerést az kaphatja, aki a város életét befolyásoló munkáját kimagasló szinten végezte. Fűrész János nyugállományú honvéd mérnök főtisztet, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület alapítóját, aki 37 éve él Egerben, 1989-óta civil aktivista, a Természetgyógyászok Heves Megyei Szövetségnek alapító alelnöke. A méltatás szerint szívvel-lélekkel munkálkodik Egerért, művészetpártoló, közösségszervező munkát végez, fontos számára a közízlés pallérozása. Fűrész János megköszönte, hogy rá gondoltak és megkapta az elismerést. Mint mondta, habár a hivatásos szolgálat már véget ért, a szellemi honvédelemnek szenteli életét 36 esztendeje.
