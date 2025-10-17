október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mérföldkövek

1 órája

Átadták a Dobó kardja kitüntetést az egri vár napján + fotók, videó

Címkék#egri vár#Dobó kardja#kitüntetés

Az egri vár napján átadták a Dobó kardja kitüntetést. A vár feltárása 100 éve kezdődött, erre a tudománytörténeti mérföldkőre emlékeztek, hiszen a nagy paloták között is első volt az egri vár.

Szabadi Martina Laura

1552. október 17-én, közel egy hónapos küzdelem után a török haderő feladta az ostromot és elvonult az egri vár falai alól. A diadal emlékére ezen a napon ünneplik minden évben az Egri Vár Napját, mely során egész napos programokat szerveznek, melyeket ingyen látogathat bárki. Az idei éven az 1552-es hősök emlékére és a 100 évvel ezelőtt kezdődött tudományos kutatásokra is emlékeztek. Pétek délelőtt a Gergely bástyánál álló emléktáblánál idézték fel a kutatás jelentőségét. Vágner Ákos polgármester köszöntötte az ünneplő tömeget és elmondta, mennyire fontos, hogy ápoljunk elődeink örökségét.

Az egri vár napján kitüntetést is átadtak Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Az egri vár napján kitüntetést is átadtak Fotó: Huszár Márk/heol.hu

– Büszkék vagyunk arra, hogy itt szó szerint is kézzel fogható a múlt. És büszkék vagyunk azokra az emberekre, akik nap mint nap azon munkálkodnak, hogy feltárják, megőrizzék és átadják ezt az örökséget a következő generációknak – mondta. Novákné Mlakár Zsófia a Dobó István Vármúzeum igazgatója kiemelte, a kitartó munkának köszönhetően megszülető számos tudományos és egyben látványos eredményért.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A feltárás 100 éve kezdődött az egri várban

– Az emléktáblát egykor az ásatások megindításának 50. évfordulójára állították itt a Gergely bástya falán 1975. október 4-én. Az első régészeti felfedezések még Pyrker János egri érsek idejére vezethetőek vissza. A főpásztor ugyanis szívén viselte a vár sorsát. A történeti műemlék megőrzésére törekedett, egyúttal igyekezett a város hitéletébe is bekapcsolni az egykori püspöki székhelynek otthont adó várat. A ma szép bástyának nevezett délkeleti ágyúdombon egy keresztutat, stációkat állított. Dobó István sírkövének fedlapját a Setét kapuban helyeztette el, ezzel itt egy kegyeleti sírhelyet alakítottak ki az 1552-es hősi várvédelem tisztelőjének tiszteletére. Az érsek a most helyreállított emléktábla helyszínének környezetét is szakrális térré alakította át, kápolnát hozva létre a Gergely-bástya felső kaszárnyatermeinél. A bástya délnyugati falának felső lőrései közül a keletiben pedig egy harangot helyeztetett el. A körmeneti stációk felállítása során találták meg a késő gótikus székesegyház szentélyének egy 15. századi pillérét is. Ez szolgált Marco Casagrande által szintén ebben az időben elkészített Szent István szobor talapzatából. E szobor restaurálására készülünk most éppen. 1862-ben került sor az első ásatásokra – idézte fel az igazgató.

Novákné Malakár Zsófia idézte fel a kutatás történetét Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Novákné Mlakár Zsófia idézte fel a kutatás történetét Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Henszlmann Imre javaslatára Bartakovics Béla egri érsek indította meg a kutatásokat az evangélista Szent János székesegyház romjainak azonosítására. Ezeket Benkó Károly építész vezette, tudományos feldolgozását pedig Ipolyi Arnold végezte. A feltárt épületmaradványokat annak négyzetével akkor visszatemették. 1870-től a vár ismét a katonaság kezébe került. Addig az egri vár, mint egyházi központ és a várszékesegyházi volt a kutatások tárgya – ez megváltozott. Balogh János honvéd főhadnagy már a vár földalatti részeinek kutatásáról írt könyvet 1881-ben. 

– A két világháború közötti ásatásainak folytatása, voltaképp a szisztematikusan és tudományosan még intenzívebb kutatás megindítása annak a három, mondhatni ikonikus személynek köszönhető, akik előtt a mai nap különösen is tisztelgünk. Dr. Lénárt János az egri érseki felsőkereskedelmi iskola tanára és igazgatójaként az Eszterházy Károly Természetjáró Cserkészcsapat parancsnokaként kezdte meg a Bolyki bástyának nevezett Zákándi bástya felőli földalatti rendszer kutatását a munkát önkéntesen végzőkre támaszkodva. A munkálatok célja a romok kitisztítása és bemutatása volt. Később a vár ügyeit intézte, amikor társai, Dr. Pálosi Ervin és Pataki Vidor János elkerültek Egerből. 1949-ben adta át a megalakuló múzeum számára a feladatokat. Dr. Párosi Ervin az Egri Érseki Jog Akadémia és a Ferenc József Tudományegyetem tanáraként az ásatás bürokratikus engedélyeztetését és a pénzügyi fedezet megteremtésének nagyon nehéz feladatát vállalta magára. Az ásatások célkitűzését és a helyszíni irányítását is ő vállalta. Dr. Pataki Vidor János ciszterci szerzetes, történelem-magyar szakos tanárként, kutatóként a feltárások irányításában való részvételén túl elkészítette a vár feltárását értékelő összegzést is. És nagyon komoly levéltári kutatásokat végzett, ezzel megalapozva a vállra vonatkozó írott adatok összegyűjtését, szaktudományos alapokon nyugvó értékelését. Az ásatási munkákat Möller István, Csemegi József és Lux Kálmán felügyelték a Műemlékek Országos Bizottsága részéről. Az egri vár 1925-ben kezdődő feltárásainak jelentősége azonban messze túlmutatott a műemlék hiteles megismerésén. Ugyanis valódi tudománytörténeti mérföldkőnek tekinthető – ismertette. Elmondta az Árpád-kori Magyarország királyi székhelyének, az esztergomi palota feltárása is csak ez után kezdődött, de megelőzte a budai vár, a székesfehérvári bazilika feltárását is, de a visegrádi palota ásatásait is. Ráadásul az egri feltárások központi, állami feltárások nélkül történtek a város, a megye és részben a honvédségi pénzügyi segítségéből, illetve a vár  jegybevételeiből. 

Elkezdődött az Egri Vár napja

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

Elmondta, 1925-26-ban a kazamata és a Zárkándi bástya feltárása történt meg. 1928-ban a román kori templom északi sekrestyéje, 1929-30-ban a Gergely-bástya udvara, 1931-ben a déli kápolnasor és a déli kapuzat feltárására került sor. 1932-ben a török kert feltárására, 1933-ban a gótikus szentély északi oldalát és a románkori főapszis északi mellékapszisát tárták fel. 1934-ben az északkeleti ágyúdomb területén voltak ásatások. Ekkor tették be a felső ágyúterem boltozatát is. Végül 1936-37-ben a főhajó feltárása történt meg Imre király sírkamráját is érintően, és ekkor tárták fel a Varkocs kaput is. Olyan jelentős régészeti leletek kerültek ekkor napvilágra, mint Csabi István egri várkapitány 1542-ből származó süttői vörös márványból faragott sírköve, vagy a tavaly megnyílt új állandó történeti kiállításunk több kiemelt műtárgya, mint a Török Kupa, a Püspökfejes boltozati zárókő, vagy a székesegyház mozaikpadló részlete, és számos fehér márványszentély rekesztő faragványa. Szent László alakos vagy Ungár Kristófot ábrázoló kályhacsempék, ezek ma mind-mind a kiállítás fő tárgyai.

– Ezt az örökséget ápolva igyekszünk tisztelettel adózni az egykori kutatók munkájának, ugyanakkor a jelenben is megőrizni a ránk hagyott örökséget. Ezért ezen az ünnepségen a 10 éve elkészült kazamatánkat bemutató Lőporfüst - kövek között című kiállításunkat is megújítva nyitjuk meg minden kedves látogatónk előtt. Egyúttal újabb, az említett két világháború közötti ásatások során a székesegyházban feltárt leletet is bemutatunk a kiállításban. Bízunk benne, hogy munkájuk, kutatói érdeklődésük, nemes áldozatvállalásuk méltó folytatói örökösei lehetnek – mondta Novákné Mlakár Zsófia.

Fűrész János kapta meg Dobó kardját Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A polgármester átadta a Dobó kardja kitüntetést az eseményen. Ezt az elismerést az kaphatja, aki a város életét befolyásoló munkáját kimagasló szinten végezte. Fűrész János nyugállományú honvéd mérnök főtisztet, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület alapítóját, aki 37 éve él Egerben, 1989-óta civil aktivista, a Természetgyógyászok Heves Megyei Szövetségnek alapító alelnöke. A méltatás szerint szívvel-lélekkel munkálkodik Egerért, művészetpártoló, közösségszervező munkát végez, fontos számára a közízlés pallérozása. Fűrész János megköszönte, hogy rá gondoltak és megkapta az elismerést. Mint mondta, habár a hivatásos szolgálat már véget ért, a szellemi honvédelemnek szenteli életét 36 esztendeje. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu