Eddig elzárt hely is megnyílik majd az egri várban az 1 milliárdos fejlesztés nyomán

Az egri vár lezárt részét is rendbe teszik a támogatásnak köszönhetően Fotó: Balogh Tibor/heol.hu

Végre bejárhatjuk a várat

- A Tömlöc bástyánál lezárás van jelenleg is, a látogatók nem tudják körbejárni a várat. Épült itt korábban tető is, hogy látogatható legyen ez a rész, de most már olyan szintű az állagromlás, hogy el van zárva a látogatók elől. Ez megszűnik majd a beruházással. Szintén helyre lesz állítva a Szép-bástya eddig még nem renovált része. Az omlás utáni helyreállítás megvalósult és a mérések szerint rendben is van, ám a sétány feletti részen - részben természetes földmozgások miatt - repedések vannak, kifejezetten ott, ahol a régi és az új fal találkozik. Ezeket a szakaszokat megerősítik a beruházás során - mutatta Bori Attila.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Dézsma pince megléte látogatók által is érzékelhető némi süllyedésben Fotó: Balogh Tibor/heol.hu

A Dézsma pince állagjavító munkái is megvalósulnak. Ez nem egy egyszerű pince, mint kiderült, hanem az északi várudvar alatt szinte teljes egészében húzódó, 3 szintes pincerendszer. Van egy terület, ahol látható némi süllyedés, ez körbe is van kerítve, sokan talán csak innen tudnak a pincéről, ami 10-12 méter mélyen van az udvar alatt. Maga a pincerendszer nem lesz egészében bejárható, hiszen különösebb turisztikai vonzereje nincs, nem sokban különbözik az Eger más részein látható és bejárható pincéktől, de van terv vele a későbbiekre.