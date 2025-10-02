1 órája
Eddig elzárt hely is megnyílik majd az egri várban az 1 milliárdos fejlesztés nyomán
Valaha saját tava is volt az egri várnak. Ha azt nem is kapjuk vissza, de megnyílhatnak az elzárt, veszélyes területek és szép zöld lesz a várudvar is a beruházás nyomán, ami jövőre indulhat. Évente kap 1 milliárd forintot fejlesztésre az egri vár a következő 10 évben.
Jövőre indulhat az az egymilliárdos beruházás, melynek révén megvalósul több rossz állapotú helyszín rekonstrukciója, illetve olyan esztétikai beavatkozások is az egri váron, melyek évek óta szúrják már a helyiek, s bizonyára látogatók szemét is. Az egri vár állagmegóvása és fejlesztése projekt előszeleként tavaly november 7-én Lázár János építési és közlekedési miniszter szakmai egyeztetést tartott Egerben, mely eredményeképp 1 milliárd forint támogatást kapott az egri vár és további 10 éves együttműködést ígért a miniszter a vár fejlesztése céljából, mely során minden évben érkezik egy milliárd forint a nemzeti emlékhelyre, ahogy arra dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is felhívta a figyelmet.
Az 1 milliárd összegű támogatási forrás már megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, ez után röviddel be is számolt az önkormányzat és Vágner Ákos polgármester arról, hogy mégis mire fordítják, mire kell fordítani az összeget. Ennek jó része ugyanis kötelező rekonstrukciós munkákra megy el, ami persze nem jelenti azt, hogy azok nem növelik a turisztikai attrakció fényét. Bori Attila, az önkormányzat területfejlesztési szakembere, a projekt csoportvezetője kalauzolta a várban portálunkat, megmutatva, hogy hol, milyen munkát kell majd elvégezni.
Helyreállítás az egri várban
- Alapvetően a vár déli oldalától az északi oldal irányába haladunk, ebbe az irányba szépül majd meg a terület. Egyrészt megvalósul a hatósági kötelezéssel érintett, látogatók elől elzárt területek helyreállítása. Ezek a Tömlöc- és Föld bástya valamint a Dézsma pince és a korábban omlást szenvedett Szép bástya előírt állagvédelmi feladatai - sorolta a beruházás elemeit.
A fennmaradó összegből valósul meg a vár zöldfelületeinek rendezése elsőként az alsó, majd a felső várudvar területén, a terv a zöldítés is. Végül pedig az északi várbejárat mentén a parkoló megújítása, új parkolók kialakítása valamint a hosszú ideje rossz állapotú várhoz vezető út felújítása is megvalósul - és ezzel a közepén lévő gigantikus úthiba helyreállítása.
Végre bejárhatjuk a várat
- A Tömlöc bástyánál lezárás van jelenleg is, a látogatók nem tudják körbejárni a várat. Épült itt korábban tető is, hogy látogatható legyen ez a rész, de most már olyan szintű az állagromlás, hogy el van zárva a látogatók elől. Ez megszűnik majd a beruházással. Szintén helyre lesz állítva a Szép-bástya eddig még nem renovált része. Az omlás utáni helyreállítás megvalósult és a mérések szerint rendben is van, ám a sétány feletti részen - részben természetes földmozgások miatt - repedések vannak, kifejezetten ott, ahol a régi és az új fal találkozik. Ezeket a szakaszokat megerősítik a beruházás során - mutatta Bori Attila.
A Dézsma pince állagjavító munkái is megvalósulnak. Ez nem egy egyszerű pince, mint kiderült, hanem az északi várudvar alatt szinte teljes egészében húzódó, 3 szintes pincerendszer. Van egy terület, ahol látható némi süllyedés, ez körbe is van kerítve, sokan talán csak innen tudnak a pincéről, ami 10-12 méter mélyen van az udvar alatt. Maga a pincerendszer nem lesz egészében bejárható, hiszen különösebb turisztikai vonzereje nincs, nem sokban különbözik az Eger más részein látható és bejárható pincéktől, de van terv vele a későbbiekre.
Minden évben érkezik majd 1 milliárd Eger legnagyobb turisztikai attrakciójára
- Amint ezek a munkák megvalósulnak, akkor déli irányból észak felé kezdődik az esztétikai beavatkozás, a parkrendezés. A Modern Városok Programban már elkészültek a kerttervezési tervdokumentációk, ezeket tudjuk használni némi módosítással. Ez egyébként komoly munka volt, ugyanis a tervező egy kerttörténész segítségével alkotta meg. A kerttörténész áttekintette a vár kinézetére vonatkozó minden fellelhető dokumentációt kertészeti szempontból. Komplett kiviteli terv készült mindkét várudvarra vonatkozóan a mindenkori állapotok figyelembevételével - mesélte Bori Attila.
Valaha tava is volt az egri várnak
Persze nem lehet mindent újraépíteni, hiszen az alsó várudvaron például volt valaha egy víztározó tavacska, mint megtudtuk. Bori Attila elmondta, a korábbi terveket frissítik, de több zöldfelületet és kevesebb burkolatot kapnak a várudvarok mint korábban, részben már meg is kezdődött a füvesítés a Szép bástya lábánál. Fák, bokrok kerülnek az udvarokra, de a közlekedő utak burkolatot kapnak, ahogy az északi udvaron a rendezvénytér is, ami nem az egész udvart fedi majd le. A komplex felújítási terv a már megvalósult beruházásokkal gyakorlatilag rendezett és gondozott egységbe helyezi majd az elkészült déli fogadó épülettől az északi bejáratig az egész várat, azaz az eddig kimaradt szakaszok is megszépülhetnek.
Elmondta, ez év első negyedévében az ÉKM és Eger önkormányzata együttműködési megállapodásban rögzítették a közös szakmai munka kereteit, a támogatás felhasználásának mikéntjét, a projektben résztvevő szakemberek és a projektelőkészítéshez és megvalósításhoz szükséges egyes feladatkörök is tisztázódtak. Ennek értelmében az ÉKM biztosítja: a tervellenőrt, költségszakértőt, projektmenedzsmen támogatást, műemlékvédelmi szakértői tevékenységet, illetve a műszaki ellenőrzést.
Jelenleg a tervezők kiválasztása van folyamatban, az eredményes versenyeztetési eljárásokat követően indulhatnak el a tervezési munkák. Engedélyes- (40 munkanap) és kiviteli (20 munkanap) tervdokumentációk készülnek, melyeket az országos műemléki tervtanács is véleményezni fog. Tervellenőrzés és költségszakértői vélemény is készül. A tervek előreláthatóan a jövő év első negyedévére készülhetnek el. A kivitelező kiválasztása, a közbeszerzés a második negyedévben indulhat, majd a kivitelezés a következő negyedévben.
