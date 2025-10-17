28 perce
A várvédőkre emlékeztek az Egri Vár Napján, a polgármester díszlövésével ünnepeltek
A várvédőkre, Dobó Istvánra emlékeztek az Egri Vár Napján. Az egri vár hősi, Dobó István tettei nélkül talán ma nem itt lennénk.
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Az Egri Vár Napján péntek délután az Ispotály pincénél Vágner Ákos polgármester adta le a díszlövést a várvédők emlékének tiszteletére. 1552-ben ezen a napon a török had feladta az ostromot, elvonult a vár alól, a Hősök termében emlékeztek meg a várvédők teljesítményéről.
– Az Egri Vár Napján, a Dobó István Vármúzeumban a ránk bízott nemzeti emlékhelyre, megóvandó épített örökségünkre: az egri várra és az 1552-ben itt lezajlott ostrom eseményeire emlékezünk minden évben. Ez az ünnep számunkra egyszerre szól a bátor, életüket áldozó katonák példájának felmutatásáról, a nagyhatalmi erőpróbák között megmaradásáért harcoló ország küzdelmének hiteles bemutatásáról – mondta Novákné Mlakár Zsófia a Dobó István Vármúzeum igazgatója.
A hétvége, amit nem hagyhatsz ki! Bikavér Ünnep, Egri Vár Napja és fergeteges koncertek várnak rád Hevesben
Mint mondta, a kereszténység Herkuleseként emlegetett Dobó Istvánnak, az 1552-es ostrom egri várkapitányának is óriási szerepe volt. Noha személye, megítélése, a családi vagyonszerzés birtokperekkel tűzdelt története, valamint erős, egyesek szerint fukar természete kritika tárgya volt, de tagadhatatlan, hogy az ostrom pozitív kimenetelében döntő szerepe volt rátermettségének, szervező készségének, a kritikus helyzetekben meghozott racionális döntéseinek, katonai és gazdasági tapasztalatainak. A vár ostromra való szisztematikus felkészítése, a szükséges utánpótlás és tartalékok begyűjtése, a védők rátermett vezetőinek kiválasztása, a vár és a védők gyengeségeinek és erősségeinek beazonosítása, az erőd tudatos stratégiai gondolkodással végig vitt védelme, mind az ő érdeme.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az egri várban ápolják az elődök emlékét
Minden korszak mutat fel olyan emberi teljesítményeket, amelyeket noha egyetlen ember nevével fémjelzünk, mégis egy közösség erőfeszítései állnak mögöttük, ezért fontos, hogy ezeket hitelesen, minden körülményt megismerve és megismertetve mutassuk be. Az egri vár, amely 1958 óta a Dobó István Vármúzeum otthona, éppen az idén ünnepli a múlt megismerésére irányuló egyre szisztematikusabb és tudományos alapokon nyugvó régészeti-történeti-művészettörténeti kutatások elindulásának 100. évfordulóját. A Dobó István Vármúzeum ezt a nemes munkát folytatja a mindennapokban. Hisszük, hogy az a példa, amelyet az 1552-es ostrom révén az egykori védők számunkra adtak, és amelyet minden évben október 17-én, a támadók elvonulásával végződő eseménysorra emlékezve felelevenítünk, erőt és kapaszkodót adhat számukra a jelen küzdelmeiben, kihívásaiban
– tette hozzá.
Egri vár napja - Díszlövés és koszorúzásFotók: Huszár Márk
Átadták a Dobó kardja kitüntetést az egri vár napján + fotók, videó
Az egri vár napján egy kitüntetést is átadták. Dobó kardját az kaphatja, aki a város életét befolyásoló munkáját kimagasló szinten végezte.
Felszántotta a padkát a tetejére borult kocsi Hevesben! Fotókon a durva baleset