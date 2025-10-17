A várvédőkre emlékeztek az Egri Vár Napján, a polgármester díszlövésével ünnepeltek

Az Egri Vár Napján péntek délután az Ispotály pincénél Vágner Ákos polgármester adta le a díszlövést a várvédők emlékének tiszteletére. 1552-ben ezen a napon a török had feladta az ostromot, elvonult a vár alól, a Hősök termében emlékeztek meg a várvédők teljesítményéről.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

– Az Egri Vár Napján, a Dobó István Vármúzeumban a ránk bízott nemzeti emlékhelyre, megóvandó épített örökségünkre: az egri várra és az 1552-ben itt lezajlott ostrom eseményeire emlékezünk minden évben. Ez az ünnep számunkra egyszerre szól a bátor, életüket áldozó katonák példájának felmutatásáról, a nagyhatalmi erőpróbák között megmaradásáért harcoló ország küzdelmének hiteles bemutatásáról – mondta Novákné Mlakár Zsófia a Dobó István Vármúzeum igazgatója.