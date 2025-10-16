Így készülnek a Tinódi hatodik osztályosai az Egri vár napjára +fotó, videó

Csütörtökön tartották főpróbájukat az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának hatodik osztályos tanulói. A diákok hagyományőrző műsorral készülnek az Egri vár napja alkalmából, amelyet október 17-én, csütörtökön adnak elő. Kátai Zsolt elmondta: az iskola névadója révén is szorosan kapcsolódik az egri vár ostromának emlékéhez, ezért minden évben ezen a napon rendezik meg a Tinódi-napot.

Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

Október 17 - az Egri vár napja

Minden évben a hatodikosok készülnek műsorral, pénteken pedig megtartjuk a Tinódi napot. A főpróbára meg szoktuk hívni a környező óvodásokat, illetve a Nyugdíjas háznak a lakóit is. Ez a hagyományörző műsor egy megemlékezés az egri vár ostromának egy rövid kivonata. Pénteken az Egri vár napján ugyanezt a műsort elő fogjuk adni

–nyilatkozta Kátai Zsolt, a Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola igazgatója.

