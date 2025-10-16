október 16., csütörtök

1 órája

Így készülnek a Tinódi hatodik osztályosai az Egri vár napjára +fotó, videó

A Tinódi Sebestyén Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola hatodik osztályos tanulói hagyományőrző műsorral készültek, amelynek főpróbáját csütörtökön tartották meg. A diákok előadását október 17-én, az Egri vár napja alkalmából is láthatja majd a közönség.

Csorba Kitti

Csütörtökön tartották főpróbájukat az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának hatodik osztályos tanulói. A diákok hagyományőrző műsorral készülnek az Egri vár napja alkalmából, amelyet október 17-én, csütörtökön adnak elő. Kátai Zsolt elmondta: az iskola névadója révén is szorosan kapcsolódik az egri vár ostromának emlékéhez, ezért minden évben ezen a napon rendezik meg a Tinódi-napot.

Tinódi nap, Egri vár napja, főpróba
Megtartották főpróbájukat a Tinódisok - a hagyományörző műsort előadják az Egri vár napja alkalmábál is a várban, október 17-én
Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

Október 17 - az Egri vár napja

Minden évben a hatodikosok készülnek műsorral, pénteken pedig megtartjuk a Tinódi napot. A főpróbára meg szoktuk hívni a környező óvodásokat, illetve a Nyugdíjas háznak a lakóit is. Ez a hagyományörző műsor egy megemlékezés az egri vár ostromának egy rövid kivonata. Pénteken az Egri vár napján ugyanezt a műsort elő fogjuk adni

–nyilatkozta Kátai Zsolt, a Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola igazgatója. 

A tinódis diákok hagyományörző főpróbája az egri vár napjára

Fotók: Csorba Kitti/Heol.hu

Korábban megírtuk, milyen programokkal készülnek az Egri vár napjára. A rendezvény egyik kiemelt momentuma lesz a díszlövés, amelyet az 1552-es hősök tiszteletére adnak le. A díszlövést Vágner Ákos, Eger polgármestere vezeti majd, az Egri vár vitézeinek és az Egri Vitézlő Oskola tagjainak közreműködésével.

 

 

 

