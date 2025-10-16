1 órája
Így készülnek a Tinódi hatodik osztályosai az Egri vár napjára +fotó, videó
A Tinódi Sebestyén Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola hatodik osztályos tanulói hagyományőrző műsorral készültek, amelynek főpróbáját csütörtökön tartották meg. A diákok előadását október 17-én, az Egri vár napja alkalmából is láthatja majd a közönség.
Csütörtökön tartották főpróbájukat az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának hatodik osztályos tanulói. A diákok hagyományőrző műsorral készülnek az Egri vár napja alkalmából, amelyet október 17-én, csütörtökön adnak elő. Kátai Zsolt elmondta: az iskola névadója révén is szorosan kapcsolódik az egri vár ostromának emlékéhez, ezért minden évben ezen a napon rendezik meg a Tinódi-napot.
Október 17 - az Egri vár napja
Minden évben a hatodikosok készülnek műsorral, pénteken pedig megtartjuk a Tinódi napot. A főpróbára meg szoktuk hívni a környező óvodásokat, illetve a Nyugdíjas háznak a lakóit is. Ez a hagyományörző műsor egy megemlékezés az egri vár ostromának egy rövid kivonata. Pénteken az Egri vár napján ugyanezt a műsort elő fogjuk adni
–nyilatkozta Kátai Zsolt, a Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola igazgatója.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Egy fordulatos évezreden kalauzol keresztül az egri vártörténeti kiállítás +fotók, videó
A tinódis diákok hagyományörző főpróbája az egri vár napjáraFotók: Csorba Kitti/Heol.hu
Korábban megírtuk, milyen programokkal készülnek az Egri vár napjára. A rendezvény egyik kiemelt momentuma lesz a díszlövés, amelyet az 1552-es hősök tiszteletére adnak le. A díszlövést Vágner Ákos, Eger polgármestere vezeti majd, az Egri vár vitézeinek és az Egri Vitézlő Oskola tagjainak közreműködésével.
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni
Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!