A dicsőség pillanata után jött a fájdalom – így ért véget az egri hősök története

Az egri vár 1552-es ostromának visszaverése dicsőséges győzelem volt a magyar történelemben. A közel egy hónapos küzdelem után a török sereg feladta a harcot és október 17-én elvonult a vár alól. A győzelmet ezen a napon minden évben megünnepli a Dobó István Vármúzeum. Az egri várvédő hősök nevét valószínűleg mindenki ismeri, ha máshonnan nem, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből. Utóéletüket azonban nem biztos, hogy mindenki tudja, ezért a Dobó István Vármúzeum kérésére Az egri vár története című kiállítása kapcsán dr. Kelenik József, a DIV hadtörténésze összegyűjtötte, hogyan alakult a sorsuk az ostrom után.

Az egri várvédő hősök és a vár megvédése emlékére minden évben megrendezik az Egri Vár Napját

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Az egri várvédő hősök élete az 1552-es ostrom után

Dobó István várnagy

Kezdjük a várvédők vezetőjével, Dobó István várnaggyal. Mint a kiállítás anyagából kiderül, Dobó István 1504‒1505 táján született, köznemesi családban. Ifjú éveiről nincsenek adatok. 1548-ban nevezte ki az uralkodó az egri vár élére. Az 1552-es ostrom során tanúsított rendíthetetlen bátorsága komoly elismerést szerzett Dobónak. Bárói címet és jelentős birtokadományokat kapott a királytól. Majd az uralkodói kegy a Magyar Királyság második legmagasabb közjogi méltóságába emelte, 1553‒1556 között ő volt az erdélyi vajda. Amikor Erdély elpártolt Ferdinánd mellől, Dobó fogságba került, ahonnan 1557-ben megszökött.

Mint az adatokból kiderül, Erdély védelmében tett erőfeszítéseit a király nagy birtokadományokkal hálálta meg. Dobó az ország ötödik legnagyobb birtokosává emelkedett. Emellett Bars megye főispánja, majd 1562‒1564 között bányavárosi főkapitány volt.

A hős várkapitány végül szomorú véget ért. Dobót 1569 őszén – gyanúra okot adó kapcsolatai miatt – hűtlenség, a király elleni szervezkedés gyanújával letartóztatták, és bebörtönözték. Máig tisztázatlan, hogy volt-e alapja a vádaknak. Bizonyítani mindenesetre nem sikerült, így Dobót 1572 áprilisában a király szabadon bocsájtotta. Az idős és beteg főurat néhány hét múlva, szerednyei kastélyában érte a halál.