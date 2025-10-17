29 perce
A dicsőség pillanata után jött a fájdalom – így ért véget az egri hősök története
Az 1552-es egri diadal a magyar történelem egyik legfényesebb győzelme volt. Az egri várvédő hősök bátorsága és kitartása máig példát mutat hazaszeretetből. De mi történt velük a dicsőséges ostrom után?
Az egri vár 1552-es ostromának visszaverése dicsőséges győzelem volt a magyar történelemben. A közel egy hónapos küzdelem után a török sereg feladta a harcot és október 17-én elvonult a vár alól. A győzelmet ezen a napon minden évben megünnepli a Dobó István Vármúzeum. Az egri várvédő hősök nevét valószínűleg mindenki ismeri, ha máshonnan nem, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből. Utóéletüket azonban nem biztos, hogy mindenki tudja, ezért a Dobó István Vármúzeum kérésére Az egri vár története című kiállítása kapcsán dr. Kelenik József, a DIV hadtörténésze összegyűjtötte, hogyan alakult a sorsuk az ostrom után.
Az egri várvédő hősök élete az 1552-es ostrom után
Dobó István várnagy
Kezdjük a várvédők vezetőjével, Dobó István várnaggyal. Mint a kiállítás anyagából kiderül, Dobó István 1504‒1505 táján született, köznemesi családban. Ifjú éveiről nincsenek adatok. 1548-ban nevezte ki az uralkodó az egri vár élére. Az 1552-es ostrom során tanúsított rendíthetetlen bátorsága komoly elismerést szerzett Dobónak. Bárói címet és jelentős birtokadományokat kapott a királytól. Majd az uralkodói kegy a Magyar Királyság második legmagasabb közjogi méltóságába emelte, 1553‒1556 között ő volt az erdélyi vajda. Amikor Erdély elpártolt Ferdinánd mellől, Dobó fogságba került, ahonnan 1557-ben megszökött.
Mint az adatokból kiderül, Erdély védelmében tett erőfeszítéseit a király nagy birtokadományokkal hálálta meg. Dobó az ország ötödik legnagyobb birtokosává emelkedett. Emellett Bars megye főispánja, majd 1562‒1564 között bányavárosi főkapitány volt.
A hős várkapitány végül szomorú véget ért. Dobót 1569 őszén – gyanúra okot adó kapcsolatai miatt – hűtlenség, a király elleni szervezkedés gyanújával letartóztatták, és bebörtönözték. Máig tisztázatlan, hogy volt-e alapja a vádaknak. Bizonyítani mindenesetre nem sikerült, így Dobót 1572 áprilisában a király szabadon bocsájtotta. Az idős és beteg főurat néhány hét múlva, szerednyei kastélyában érte a halál.
Mekcsey István várnagy
Mekcsey István sorsa sem vett szívderítő fordulatot. A Vármúzeum írásából kiderül, hogy Mekcsey István középbirtokos nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot az 1500 körüli években. A Baranya megyében birtokos család az oszmán terjeszkedés miatt elhagyni kényszerült földjeit. Mint annyian, az ifjú Mekcsey is a katonai szolgálatban látta a lehetőséget a családi vagyon visszaszerzésére, gyarapítására. Hogy pontosan hol, merre harcolt életének korai szakaszában, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy a polgárháborús években a Habsburg uralkodó, Ferdinánd szolgálatát választotta. 1546-ban a győri várban találjuk, 100 magyar lovas parancsnokaként. A következő évben nevezték ki a huszti vár élére. Mivel németül, törökül és latinul is jól tudott, az 1547-es drinápolyi békét követő időszakban részt vett azokban tárgyalásokban, amelyek megkísérelték a határvonal kijelölését a keresztény és török területek között.
A gyűjteményből kiderül, hogy 1550 decemberében, a távozó Zay Ferenc helyére, Dobó mellé őt nevezték ki második egri várnagynak. A vár ostroma alatt hősiesen harcolt, meg is sebesült. A harcok végeztével Dobóval együtt ő is lemondott várnagyi tisztségéről. 1553 márciusában, miközben Egerből birtokára igyekezett, Sajóvárkony faluban egy csetepatéban a helyi jobbágyok megölték.
Bornemissza Gergely hadnagy
Talán a legnépszerűbb várvédő hős Bornemissza Gergely, aki az Egri csillagok főszereplője. Mint írják róla, Bornemissza Gergely az 1500-as évek első évtizedében született Pécsett, kisnemesi családban. Fiatalságáról, 1546 előtti pályafutásáról nincsenek adatok. Feltehető, hogy magas rangú rokonai támogatásával külföldön folytatott egyetemi tanulmányokat. Ennek köszönhetően vállalhatott szolgálatot Ferdinánd király udvarában. 1547-ben őt és Istvánffy Pál királyi tanácsost küldték ki Eger birtokbavételére. 1552-ben Bornemissza vezette a várba küldött 250 királyi gyalogost. Katonai jártasságát mutatja, hogy Dobó rábízta a vár legveszélyesebb részének, a külső várnak a védelmét. Gergely deák hadmérnöki tudása fontos tényezője volt a vár sikeres védelmének. Helytállását az uralkodó birtokadománnyal ismerte el.
Dr. Kelenik József írásából kiderül, hogy Dobó lemondása után Bornemisszát nevezték ki a vár élére, aki elkezdte az erősség helyreállítását. A vár déli részén máig őrzi nevét az általa épített Gergely-bástya. 1554 őszén egy, a török portyázókkal folytatott összecsapás során Bornemissza fogságba esett. Kiszabadítása az uralkodónak sem sikerült. 1555 őszén Kara Ahmed, az Eger alatt kudarcot vallott oszmán had egykori parancsnoka kivégeztette.
