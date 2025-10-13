Az egri és a hatvani kórház is részesül a korszerűsítésből

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet is kapott egy-egy elektromos autót az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) új járműflottájából, hívta fel a figyemet az egri intézmény.

Elektromos autókat kaptak a kórházak Fotó: OKFŐ Facebook

Ezek a korszerű, környezetbarát járművek a mindennapi logisztikai feladatokat segítik, hozzájárulva az intézmények fenntarthatóbb működéséhez.

– írták Facebookon.

Elektromos autók a környezetbarát működésért

Összesen negyvenhárom elektromos autóval segíti a kórházakat az OKFŐ. A Magyarország Kormánya által biztosított támogatásból 43 elektromos autó beszerzéséről döntött az Országos Kórházi Főigazgatóság. Az elsősorban kishaszonjárművekből álló flotta az egészségügyi intézmények logisztikai feladatait segíti, hozzájárulva a hatékonyabb és környezetbarát működtetéshez.