Fejlődés

Az egri és a hatvani kórház is részesül a korszerűsítésből

Címkék#kórház#Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet#intézmény

Új zöld kocsit kap a hatvani és az egri kórház is. Összesen negyvenhárom elektromos autóval segíti a kórházakat az OKFŐ.

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet is kapott egy-egy elektromos autót az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) új járműflottájából, hívta fel a figyemet az egri intézmény.

Elektromos autókat kaptak a kórházak Fotó: OKFŐ Facebook
Elektromos autókat kaptak a kórházak Fotó: OKFŐ Facebook

Ezek a korszerű, környezetbarát járművek a mindennapi logisztikai feladatokat segítik, hozzájárulva az intézmények fenntarthatóbb működéséhez.

Elektromos autók a környezetbarát működésért

Összesen negyvenhárom elektromos autóval segíti a kórházakat az OKFŐ. A Magyarország Kormánya által biztosított támogatásból 43 elektromos autó beszerzéséről döntött az Országos Kórházi Főigazgatóság. Az elsősorban kishaszonjárművekből álló flotta az egészségügyi intézmények logisztikai feladatait segíti, hozzájárulva a hatékonyabb és környezetbarát működtetéshez.

 

