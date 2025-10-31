Megdöbbentő, mit tarolt le egy egri autós, felvette a kamera

Szerda éjszaka, 23:46 körül valaki egy ezüst színű Ford Fiestával érdekes sávváltási kísérletet hajtott végre Felnémeten, az Egri utca 38-36 között. Videó is készült az esetről, melyen látszik, hogy egy kukát is feldöntött a sofőr. Az illető nem állt meg, és a rendszám sem kivehető.

Életveszélyes járda nélkül az Egri utca ezen oldala

Forrás: Vilmek Berill /Facebook

Kérem, ha valaki ismeri az autó tulajdonosát, az legyen kedves jelezze ezt számunkra, ha pedig magára ismer a vezető, jelentkezzen az Egri utca 36. szám alatt, ahol az elveszett jobb első dísztárcsáját az összetört kukánk árának ellenében visszaszolgáltatjuk. Előre is köszönjük!

- írták a Felnémeten láttam, hallottam! Facebook csoportban.

– Életveszélyes járda nélkül az Egri utca ezen oldala, akár egy gyalogost is elüthetett volna - osztotta meg portálunkkal Vilmek Berill, aki feltöltötte a videót a csoportba.