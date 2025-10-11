Újra Gyöngyszemek - fogyatékossággal élők és egészségesek együtt muzsikálnak + fotók és videó

Az elfogadás erősítésére zajlott pénteken integrációs program a Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány támogatott lakhatást nyújtó gyöngyösi intézményében. Az otthon 2016 óta családban élő, sérült, fogyatékkal élő felnőtteket fogad, és az önálló életvitelre tanítja őket. Az esemény a fogyatékossággal élő, illetve az egészséges gyermekek és felnőttek együttlétét helyezte a középpontba a művészet, a zene és tánc eszközeivel.

Az elfogadás jegyében bemutatkozott a közönség előtt a Gyöngyszem Zenekar

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az elfogadást Gyöngyösön a zene és a tánc kovásza érleli

Maka Piroska, az alapítvány kuratóriumi elnöke kijelentette, a mai nap arról szól, hogy együtt sok mindenre képesek vagyunk.

– Ma is megtapasztalhatjuk ezt az érzést. A zene és a tánc a kovász, ami érleli bennünk az elfogadást. Ez egy olyan érzés, amivel sosem vagyunk készen. Ez ugyanis egy folyamat, amelynek itt is részesei lehetünk. De az életünk folyamán végig jelen van – mutatott rá Maka Piroska.

Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere a basszusgitárjával érkezett, hiszen a Báder Ernő Heves vármegyei Prima-díjas hegedűművész vezette, fogyatékossággal élőkből és egészséges tagokból álló Gyöngyszem Zenekarban ő is muzsikál.

