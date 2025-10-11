2 órája
Újra Gyöngyszemek - fogyatékossággal élők és egészségesek együtt muzsikálnak + fotók és videó
Gyöngyösön bemutatkozott az újra megalakult Gyöngyszem Zenekar. Az elfogadás délelőttjén fogyatékossággal élő és egészséges gyerekek, felnőttek énekeltek, táncoltak közösen a gyöngyösi integrációs programon.
Az elfogadás erősítésére zajlott pénteken integrációs program a Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány támogatott lakhatást nyújtó gyöngyösi intézményében. Az otthon 2016 óta családban élő, sérült, fogyatékkal élő felnőtteket fogad, és az önálló életvitelre tanítja őket. Az esemény a fogyatékossággal élő, illetve az egészséges gyermekek és felnőttek együttlétét helyezte a középpontba a művészet, a zene és tánc eszközeivel.
Az elfogadást Gyöngyösön a zene és a tánc kovásza érleli
Maka Piroska, az alapítvány kuratóriumi elnöke kijelentette, a mai nap arról szól, hogy együtt sok mindenre képesek vagyunk.
– Ma is megtapasztalhatjuk ezt az érzést. A zene és a tánc a kovász, ami érleli bennünk az elfogadást. Ez egy olyan érzés, amivel sosem vagyunk készen. Ez ugyanis egy folyamat, amelynek itt is részesei lehetünk. De az életünk folyamán végig jelen van – mutatott rá Maka Piroska.
Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere a basszusgitárjával érkezett, hiszen a Báder Ernő Heves vármegyei Prima-díjas hegedűművész vezette, fogyatékossággal élőkből és egészséges tagokból álló Gyöngyszem Zenekarban ő is muzsikál.
A Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány integrációs programja GyöngyösönFotók: Czímer Tamás/heol.hu
– Az a küldetés, ami miatt a Gyöngyszem Zenekar újraéledt, és elkezdett együtt dolgozni, az fontos üzeneteket tartalmaz mindenki számára. A zene, a tánc, a művészetek minden ága, azt gondolom, sokkal többet ad, és sokkal jobban tanít bennünket is annak érdekében, hogy a mindennapokban elfogadóak legyünk – fogalmazott Szókovács Péter.
"A próbák nemcsak zenéléssel, de sok nevetéssel és játékkal is telnek"
A Gyöngyszem Zenekar több év kihagyás után zenél újra. A tehetséges, fogyatékkal élő fiatal felnőttekből álló együttes idén új tagokkal, új művészeti koncepcióval és új vezetővel tért vissza. A korábbi tízfős együttes a Gyöngyösi Petőfi EGYMI tizenkét diákjával bővült. A próbák néhány hónapja kezdődtek Báder Ernő szakmai irányításával, aki immár a zenekar művészeti vezetője is. Az első nyilvános fellépésük novemberben lesz a Gyöngyök Mátra Művelődési Központban, ahol ép és fogyatékkal élő művészek állnak majd közösen színpadra. Pénteken ebből a programból adtak ízelítőt, Leonard Cohen Hallelujah című dalának előadásával. Báder Ernő elmondta, az eddigi próbák nemcsak zenéléssel, de sok nevetéssel és játékkal is teltek. A Gyöngyszem tagjaiban a zenésztársaival egy plusz családot kaptak a legnagyobb örömükre, emelte ki a hegedűművész.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megvalósult rendezvényen a Gyöngyszem Zenekar mellett a gyöngyösi Hétszínvirág Napközi Otthon, valamint a Gyöngyösi EGYMI Petőfi úti iskola diákcsoportja vettek részt. A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjainak 6-os és 7-es diákjai egy-egy nívós néptáncműsorral villantották meg a tudásukat. A matinét táncház zárta, valamennyi megjelent részvételével.
