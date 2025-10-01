Gyászol az Állami Ménesgazdaság

Életének 78. évében elhunyt Balogh József. Hivatása a lovakhoz kötődött, 1965-től 2012-ig az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad munkatársa, telepvezetője volt - olvasható az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad bejegyzésében.

Forrás: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad/Facebook



Kezdetben díjugratásban, majd fogathajtásban indult versenyzőként. A munka mellett 25 évig, 1997-től 2012-ig kettesfogatban lipicai lovakkal versenyzett. 1997-ben Fogathajtó Országos Bajnokság harmadik helyezettje lett. 2000-ben az Észak-Kelet Magyarországi Regionális bajnoki címet is megszerezte. Az akkoriban még versenyszámként rendezett fogatbemutatókon sorra nyerte a legszebb fogatnak járó díjat. Utánpótlás fogataival rendszeresen B és C kategóriás versenyeken szerepelt. Bemutatók, felvonulások résztvevőjeként kettes, négyes, ötös, hatos fogatot is hajtott hosszú éveken keresztül - írják.

Az Állami Ménesgazdaság saját halottjának tekinti. Emlékét megőrizzük.

- fogalmaznak.