Gyász

2 órája

Tragikus hír érkezett, elhunyt a népszerű egri művész

Címkék#Harlekin Bábszínház#Lovasy László#gyász

Gyászol az egri színház. Elhunyt Lovasy László bábkészítő.

Elhunyt Lovasy László bábművész, bábkészítő, a magyar bábszínházi világ egyik legelismertebb alakja. A szomorú hírt a Harlekin Bábszínház tette közzé Facebook-oldalán.

Elhunyt Lovasy László, a Harlekin Bábszínház alapíó tagja

Mint írják, Lovasy László, a Harlekin Bábszínház egykori bábkészítő művésze 2025. október 5-én elhunyt. Laci bácsi 1946-ban született Egerben. Már nagyon korán, kisiskolás korában kapcsolatba került a bábjátékkal. 1966-ban csatlakozott az Egri Bábszínpadhoz, amely a mai Harlekin Bábszínház amatőr elődje volt. Az 1985-ös hivatásossá váláskor is ott volt, mint a társulat báb- és díszlettervezője, készítője. Később a rendezésbe is belekóstolt: a Ferde tükör című felnőtteknek készült előadásért UNIMA diplomát is kapott a társulat. Gyerekeknek szóló rendezési közül emlékezetes volt A kék csodatorta a Dióbél királyfi. 1999-ig dolgozott a társulattal, majd a feleségével, Erzsikével (Lovasyné Stuth Erzsébet, aki szintén alapító tagja volt a Harlekinnek), saját vállalkozásukban (Bábstúdió Bt.) az ország számos színházának készítettek bábokat. Lengyel Pál 2004-ben visszahívta őket a Harlekinbe, amelynek nyugdíjazásáig tagja is maradt. Laci bácsi rendkívüli alázattal és szenvedéllyel dolgozott a Harlekin Bábszínházért. 

Lovasyné Stuth Erzsébet idén májusban hunyt el:

Lovasy László műhelyében megállt az idő

Baráth Zoltán, a Gárdonyi Géza Színház színésze Facebook-oldalán írja, hogy Lovasy László azok közé a ritka színházi emberek közé tartozott, akik alázattal, szakmai tudással és mély emberséggel formálták a színház világát. Egyszerre volt szerény és zseniális, halk szavú, de határozottan igaz, ha hivatásról, igazságról és őszinteségről volt szó. Műhelyében megállt az idő – bábjai között életre kelt a kimondhatatlan. Keze nyomán a legegyszerűbb tárgyak is megelevenedtek: táncoltak, rosszalkodtak, simogattak, vagy éppen komolyan néztek vissza a világra. Hitte, hogy minden jó bábu szemében ott rejlik a lélek, és hogy a figura csak akkor él igazán, ha tükrözi az emberi érzelmek teljes skáláját. Távozásával a magyar bábművészet egyik utolsó nagy mestere ment el. De műhelyének forgácsaiban, tanítványai és alkotásai emlékében tovább él az a varázslat, amelyet ő adott a világnak.

 

