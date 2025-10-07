Tragikus hír érkezett, elhunyt a népszerű egri művész

Lovasy László műhelyében megállt az idő

Baráth Zoltán, a Gárdonyi Géza Színház színésze Facebook-oldalán írja, hogy Lovasy László azok közé a ritka színházi emberek közé tartozott, akik alázattal, szakmai tudással és mély emberséggel formálták a színház világát. Egyszerre volt szerény és zseniális, halk szavú, de határozottan igaz, ha hivatásról, igazságról és őszinteségről volt szó. Műhelyében megállt az idő – bábjai között életre kelt a kimondhatatlan. Keze nyomán a legegyszerűbb tárgyak is megelevenedtek: táncoltak, rosszalkodtak, simogattak, vagy éppen komolyan néztek vissza a világra. Hitte, hogy minden jó bábu szemében ott rejlik a lélek, és hogy a figura csak akkor él igazán, ha tükrözi az emberi érzelmek teljes skáláját. Távozásával a magyar bábművészet egyik utolsó nagy mestere ment el. De műhelyének forgácsaiban, tanítványai és alkotásai emlékében tovább él az a varázslat, amelyet ő adott a világnak.