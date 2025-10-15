Váratlanul elhunyt az egyházmegye ismert és szeretett plébánosa

Elhunyt Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok, adta hírül a Szent István Rádió. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73., áldozópapságának 50. évében, október 14-én a hevesi plébánián váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek.

Elhunyt Nagy István plébános Fotó: Szent István Rádió

Nagy István Erdőtelken született, 1952. november 23-án. Pappá 1976. június 20-án szentelték. Kápláni éveit Polgáron (1976-1978), Kunszentmártonon (1978-1982) és Jászapátin (1982-1984) töltötte. 1984-tól 1992-ig Dévaványán, 1992-től 2010-ig Tibolddarócon, 2010 és 2025 között pedig Hevesen volt plébános. 2010-től haláláig a Hevei Esperesi Kerület esperesi feladatait is ellátta. Szolgálatát 2017-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el. A Szent István Televíziónak a "Hívtál, Uram itt vagyok..." című műsorban vele készített beszélgetésével emlékeznek rá: