Napi cuki
57 perce
Éljenek a tűzoltócsaládok! Napon hagyott csokiként olvadsz el a hatvani zászlós fotójától
Egy hatvani tűzoltóról és kislányáról osztottak meg tüneményes fotókat, egy rövid, kedves üzenettel mellékelve.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Instagram oldalán nagyon bájos fotók jelentek meg.
Az első képen Bősze Balázs hatvani tűzoltó látható, kezében kislányával, Ziával, aki példaképként tekint az édesapjára.
Korábban beszámoltunk róla, hogy Bősze Balázs a család és a munka egyensúlyáról mesélt.
2023.02.01. 17:54
Életmentés a hivatása, de a családja nélkül nem lenne teljes a hatvani tűzoltó élete
