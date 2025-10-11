október 11., szombat

Éljenek a tűzoltócsaládok! Napon hagyott csokiként olvadsz el a hatvani zászlós fotójától

Egy hatvani tűzoltóról és kislányáról osztottak meg tüneményes fotókat, egy rövid, kedves üzenettel mellékelve.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Instagram oldalán nagyon bájos fotók jelentek meg. 

A képen Bősze Balázs hatvani tűzoltó látható, kezében kislányával, Ziával
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Instagram

Az első képen Bősze Balázs hatvani tűzoltó látható, kezében kislányával, Ziával, aki példaképként tekint az édesapjára.

 Zia példaképként tekint az édesapjára.
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Instagram

Korábban beszámoltunk róla, hogy Bősze Balázs a család és a munka egyensúlyáról mesélt.

 

 

