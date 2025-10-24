Költözés
1 órája
Elköltözik az egri Deák Ferenc úti ügyfélszolgálat
A családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály egri ügyfélszolgálata költözik.
Ideiglenes helyszínen működik október végétől a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály egri ügyfélszolgálata – hívja fel a figyelmet a Heves Vármegyei Kormányhivatal.
2025. október 27-én (hétfő) – a költözés idejére – az ügyfélszolgálat zárva tart.
Október 28-tól (kedd) az Eger, Kossuth Lajos u. 26. szám alatt (Buttler-ház) intézhetők a családtámogatási, egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és társadalombiztosítási ügyek.
