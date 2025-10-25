Munkálatok
1 órája
Eltűnnek a kerékgyilkos kráterek Egerből, mutatjuk, mennyit tömnek be
Városszerte javítják az utakat Egerben. Több, mint 200 kátyú eltávolítására szánták rá magukat.
Az önkormányzat három ütemben végzi az útfelújítási munkálatokat – az első szakaszban közel 60 kátyút tüntetnek el, a következő ütemben pedig további 215 kerül sorra - írja Eger Város Hivatalos Oldala.
None
Mint írták, a munkát lakossági jelzések és a képviselők bevonásával készült felmérés alapján végzik a szakemberek, elsősorban a legproblémásabb szakaszokon kezdve. A tervek szerint november 14-ig minden ütem lezárul. Összesen 30 millió forintot fordít a város az utak rendbetételére.
