Eltűnnek a kerékgyilkos kráterek Egerből, mutatjuk, mennyit tömnek be

Az önkormányzat három ütemben végzi az útfelújítási munkálatokat – az első szakaszban közel 60 kátyút tüntetnek el, a következő ütemben pedig további 215 kerül sorra - írja Eger Város Hivatalos Oldala.

Kisimítják Eger összes útszakaszát

Forrás: Eger Város Hivatalos Oldala / Facebook

Mint írták, a munkát lakossági jelzések és a képviselők bevonásával készült felmérés alapján végzik a szakemberek, elsősorban a legproblémásabb szakaszokon kezdve. A tervek szerint november 14-ig minden ütem lezárul. Összesen 30 millió forintot fordít a város az utak rendbetételére.