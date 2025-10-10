Borzasztó! Már a rendőrség is keresi a fiatal, hosszú hajú gyöngyösi nőt!

Újabb eltűnt személyt keres a rendőrség, most egy gyöngyösi nő után kutatnak. Gáspár Dominika, 24 éves lány után a Gyöngyösi Rendőrkapitányság adta ki a körözést - írja a Police.hu.

Eltűnt egy lány Gyöngyösről, a rendőrség segítséget kér

Forrás: Police.hu

Mint írták, a lánynak sűrű, fekete, hátig érő haja van, 161-165 cm magas és vékony.

