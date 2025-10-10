2 órája
Borzasztó! Már a rendőrség is keresi a fiatal, hosszú hajú gyöngyösi nőt!
Egy fiatal nőt keres a rendőrség. Október 4-én tűnt el Gyöngyösről.
Újabb eltűnt személyt keres a rendőrség, most egy gyöngyösi nő után kutatnak. Gáspár Dominika, 24 éves lány után a Gyöngyösi Rendőrkapitányság adta ki a körözést - írja a Police.hu.
Mint írták, a lánynak sűrű, fekete, hátig érő haja van, 161-165 cm magas és vékony.
Aki a képen szereplő személyt felismeri, látta, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy tegyen bejelentést a rendőrség bármelyik elérhetőségén.
