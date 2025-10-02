"Ma gépeket adunk át, de ezek a jövő felé nyitják ki a kaput" – a jövő erdői a mostani diákok kezében + fotók

Az eseményt Antal Gábor, az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum Szakképző Iskola és Kollégium megbízott igazgatója nyitotta meg, aki beszédében elmondta: az erdészet és az erdőgazdálkodás hosszútávú gondolkodást jelent, hiszen a facsemete is a következő generációnak jelent majd árnyékot.

"A bemutató üzemek fejlesztését szolgáló program keretében 750 millió forintos támogatással nem csak eszközöket biztosítunk, hanem modern szemléletet, korszerű tudást és valódi szakmai előrelépést is." – Átadták a gépeket az erdészeti szakközép iskolában

– Csakúgy, mint a diákok esetében, hiszen a beléjük fektetett munka hosszú évek alatt térül meg, akkor, mikor a tudásukat erdeink védelmének szolgálatába állítják – mondta el beszédében Antal Gábor.

Kitért arra is, hogy a ma átadott gépek ötvözik a tradíciót és az innovációt: a traktor a gazdálkodás alapját jelenti, míg a csütörtöki eseményen ugyancsak – most először – átadott drónok pedig a jövőt ígérik az erdészetben.

Iskolánkban immár olyan naprakész tudást adhatunk diákjainknak, melyekkel a 21. század kihívásaival – az élelmiszer-biztonsági, a klímaváltozással kapcsolatos, a fagazdálkodásban rejlő és a fenntartható fejlődés – felvértezve tudnak majd szembe nézni. Nem könnyű kérdések ezek, melyekre a jelenleg itt ülő diákjainknak kell majd megtalálniuk a választ

– tette hozzá.

A megbízott igazgató ünnepi beszéde után Zambó Péter, erdőkért és földügyekért felelős államtitkár beszéde következett, aki örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy míg múlt héten Ásotthalmon, ma pedig a Mátra szívében találkozhatnak újra.

– Ezúttal a Mátra szívében érkezik újabb mérföldkőhöz a gépátadó projekt. Míg a múlt héten a síkvidék erdőgazdálkodási kihívásairól és lehetőségeiről beszélgettünk, ma a hegy- és dombvidéki térségek sajátosságai kerülnek előtérbe. A Mátra erdei az ország egyik legnagyobb zárt, egybefüggő erdőterületét jelentik. Nem csak nemzeti kincseink, hanem gazdasági, ökológiai és oktatási erőforrásaink is – emelte ki Zambó Péter.

A bemutató üzemek fejlesztését szolgáló program keretében 750 millió forintos támogatással nem csak eszközöket biztosítunk, hanem modern szemléletet, korszerű tudást és valódi szakmai előrelépést is.

Az eseményen jelen volt az erdészeti szakképző iskola egyik gyakorlati helyét biztosító EGERERDŐ Zrt. vezérigazgatója is. Dobre-Kecsmár Csaba, mint fogalmazott, az épp átadott eszközök már ma is a napi gyakorlat részét képezik és ez így is lesz a jövőben is.