A közeli lovardát is veszélyeztette a szilvásváradi erdőtűz + helyszíni fotók

„Drónok szerepe az erdőtüzek oltásában” címmel rendezett terepgyakorlatot és szakmai napot a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Vármegyei Területi Védelmi Bizottság október 15-én, Szilvásváradon. Az eseményen a szervezetek a drónók használhatóságát az erdőtűzoltási feladatok mellett esetleges villámárvizeknél, illetve rendkívüli időjárás okozta károk felszámolásánál is vizsgálták - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Az erdőtűz elleni bevetés során kulcsszerepet kaptak a pilóta nélküli eszközök.

Forrás: Heves VMKI

Erdőtűz Szilvásvárad külterületén – drónokkal az oltás élvonalában

A gyakorlat alapkiindulása szerint tűz ütött ki a Szilvásvárad külterületén található erdőben, mely a közeli lovardát is veszélyeztette. A beállított feltételezés alapján az állatok rémülten kitörtek az istállókból, továbbá a száraz, szeles időben a tűz gyorsan terjedt a sűrű erdőben. A beavatkozók feladatmegoldásának célja a lángok mihamarabbi megfékezése, illetve az elszabadult lovak befogása volt - írják.

A gyakorlat célja elsődlegesen arra irányult, hogy az erdőtüzek sikeres felszámolása érdekében a hivatásos a katasztrófavédelmi szervezetet, valamint az önkormányzati tűzoltóságokat és az önkéntes tűzoltó egyesületeket az együttműködő szervezetek milyen formában tudják segíteni. A gyakorlatba bevonásra kerültek az Egererdő Zrt., a Bükki Nemzeti Park, a lovak védelméért pedig a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság szakemberei - részletezik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A beavatkozó szervek és a közreműködők csaknem száz fővel jelentek meg a helyszínen. Az erdőtüzek oltási munkálataiban több pilóta nélküli légijármű szolgáltatta az adatokat a beavatkozók részére. A drónok alkalmazása segítette a feltételezett tűz terjedési irányának felderítését, illetve a megközelítésére alkalmas erdei utak meghatározását a légi felvételek alapján - fogalmaznak.

A légi felderítés izgalmas világa

A szervezők léggömbökkel nyolc kritikus pontot jelöltek ki a több hektáros területen. A drónpilóták irányítása mellett a légijárművek felszálltak és megkezdték az állatok és a tűzfészkek keresését. A kamerákon keresztül a vezetési ponton a szakemberek folyamatosan figyelték a közvetített videófelvételeket, majd a szervezők által szétszórt léggömbök koordinátáit továbbították a beavatkozó állomány felé. A nehéz terepen az egységek quaddal, illetve terepjáró gépjárművekkel közelítették meg a kijelölt helyeket. Az esemény első fázisa a tüzek elméleti oltásával, majd az állatok befogásával zárult, majd a gyakorlat végén a szervezetek megosztották a tapasztalataikat - részletezik.