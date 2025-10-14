október 14., kedd

Előrehozott érettségi

2 órája

Az egri Dobóból 110-en jelentkeztek előrehozott érettségi vizsgára

Október 10-én pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődtek meg a 2025/2026-os tanév őszi érettségi vizsgái. Az érettségi vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. A jelentkezési adatok alapján idén ősszel 221 intézményben várhatóan 24 390-en érettségiznek, a lebonyolításban pedig 270 érettségi vizsgabizottság működik közre.

Heol.hu

Az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatójából kiderül, hogy az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az előrehozott érettségi (58,8%) és a szintemelő (29,2%) vizsgák aránya a legnagyobb, ezeket követik a javító (5,1%), a rendes (2,5%), az ismétlő (2,6%) és a kiegészítő (0,9%), valamint a pótló vizsgák (0,9%).

előrehozott érettségi
Megkezdődik az előrehozott érettségik időszaka. Képünk illusztráció
Fotó: Hagymási Bence

– A közép és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 10. és október 27., az emelt szintű szóbeliket november 6. és 10., a középszintű szóbeliket pedig november 17. és 21. között tartják. Az érettségizők várhatóan több mint 25 700 vizsgát tesznek: mintegy 14 400-at emelt, 11 300-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat (pl. történelem, matematika) külön számolva – középszintű érettségit 52, emelt szintűt pedig 43 tantárgyból tesznek majd – fogalmaz az OH tájékoztatója.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Heves vármegyében is több iskola szervez érettségit

Az OH honlapjáról azt is megtudtuk, hogy az őszi időszakban 6 egri, két gyöngyösi, egy hevesi és egy hatvani középiskola szervez érettségit. Az egri Dobó István Gimnázium tájékoztatása szerint intézményükből mintegy 110 diák jelentkezett az előrehozott érettségi valamely vizsgájára, van, aki több tárgyból is. Angol nyelvből 50-en emelt szintű érettségire, 51-en középszintűre, német nyelvből pedig egyetlen diák jelezte, hogy emelt szinten szeretne vizsgát tenni. Digitális kultúrából is akadt jelentkező, aki középszinten szeretne számot adni tudásáról, míg földrajzból egy diák emelt szinten, 4 másik pedig középszinten, míg kémiából csak középszintű vizsgára volt jelentkező az iskolából.

További vizsgaszervező iskolák szűkebb hazánkban:

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium (Eger)
Egri Dobó István Gimnázium (Eger)
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium (Eger)
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum telephelye (Eger)
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium (Eger)
Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium (Eger)
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium (Gyöngyös)
Heves Vármegyei SZC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Gyöngyös)
Hatvani Bajza József Gimnázium (Hatvan)
Eötvös József Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Heves)

 

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
