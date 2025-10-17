október 17., péntek

Erőművek Éjszakája

1 órája

Bár a kazánba nem mászhattak be, de megismerhették az egri fűtőmű működését a látogatók

Címkék#Erőművek Éjszakája#Kiskörei Vízerőmű#Fűtőmű#Mátrai Erőmű#EVAT Zrt.

Megnyitotta kapuit az egri fűtőmű pénteken. Az Erőművel Éjszakája keretén belül a látogatók megismerhették az üzem működését és a munkafolyamatokat.

Elek Andrea

Egerben a távhőszolgáltatás érdekességeibe pillanthatnak be a látogatók az Erőművek Éjszakája alkalmával pénteken. Heves vármegyében három helyszínen lehetett részt venni a programokon: A Mátrai Erőmű és a Kiskörei Vízerőmű is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt.

Az Erőművek Éjszakája során megismerhették az egri fűtőmű működését az érdeklődők
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Erőművek Éjszakája Egerben

Egerben a Malomárok utcai fűtőműben fogadták a látogatókat: délelőtt iskolás csoportokat vezettek körbe az üzem területén, délután pedig a felnőtteket várták. Gaál Loránd, az EVAT Zrt. távhő divízióvezetője a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a gyerekeknek interaktív játékokat is szerveztek az energiatudatosság jegyében.

– Fizikai és kémiai kísérletekkel is vártuk az érdeklődőket, az EKKE tanárai tartottak bemutatót, durrantgattak, füstöltek – mondta Gaál Loránd.

Hozzátette, hogy a csoportokat körbevezették az üzem területén. Benézhettek a vízminőség-laborba, ahol a csövekbe kerülő víz PH-értékét nézik. Mint elmondta, ez a folyamat azért fontos, mert ha nem PH-semleges a víz, akkor könnyebben kilyukadnak a csövek belülről.

– A kazánházba is betekinthettek a vendégek. Egy kémlelőnyíláson keresztül nézhették meg a gázláng színét, illetve kinyitottunk egy nem üzemelő kazánt, amelyet megnézhettek belülről, bár bemászni senkit nem engedtünk – részletezte, majd hozzátette, hogy a gázmotor működését is megtudhatják az érdeklődők az üzembejárás során.

Távhőszolgáltatás napja - Látható erők - Fizikai kísérletek

Fotók: Huszár Márk

 

 

 

 

