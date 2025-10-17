Bár a kazánba nem mászhattak be, de megismerhették az egri fűtőmű működését a látogatók

Egerben a távhőszolgáltatás érdekességeibe pillanthatnak be a látogatók az Erőművek Éjszakája alkalmával pénteken. Heves vármegyében három helyszínen lehetett részt venni a programokon: A Mátrai Erőmű és a Kiskörei Vízerőmű is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt.

Az Erőművek Éjszakája során megismerhették az egri fűtőmű működését az érdeklődők

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Erőművek Éjszakája Egerben

Egerben a Malomárok utcai fűtőműben fogadták a látogatókat: délelőtt iskolás csoportokat vezettek körbe az üzem területén, délután pedig a felnőtteket várták. Gaál Loránd, az EVAT Zrt. távhő divízióvezetője a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a gyerekeknek interaktív játékokat is szerveztek az energiatudatosság jegyében.

– Fizikai és kémiai kísérletekkel is vártuk az érdeklődőket, az EKKE tanárai tartottak bemutatót, durrantgattak, füstöltek – mondta Gaál Loránd.

Hozzátette, hogy a csoportokat körbevezették az üzem területén. Benézhettek a vízminőség-laborba, ahol a csövekbe kerülő víz PH-értékét nézik. Mint elmondta, ez a folyamat azért fontos, mert ha nem PH-semleges a víz, akkor könnyebben kilyukadnak a csövek belülről.

– A kazánházba is betekinthettek a vendégek. Egy kémlelőnyíláson keresztül nézhették meg a gázláng színét, illetve kinyitottunk egy nem üzemelő kazánt, amelyet megnézhettek belülről, bár bemászni senkit nem engedtünk – részletezte, majd hozzátette, hogy a gázmotor működését is megtudhatják az érdeklődők az üzembejárás során.