Fokozott a rendőri jelenlét Eger egyik központi helyén, erőszakos kéregetőkre panaszkodtak a helyiek
Lakossági észrevételek nyomán fokozottan ellenőrzik az egri buszpályaudvar környékét. Erőszakos kéregetőkről olvashatunk egy közösségi médiás posztban, aznban ilyenről nem értesítette a rendőrséget senki.
- Fokozott a rendőri jelenlét az egri buszpályaudvar környékén. Az elmúlt hetekben több lakossági jelzés is érkezett felénk az említett területtel kapcsolatban, ezért ma személyesen egyeztettem Kovács József rendőr ezredessel, az Egri Rendőrkapitányság vezetőjével a helyszínen - írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester. Az önkormányzatnak érkezett jelzésen túl a napokban az egyik egri csoportban is terjengeni kezdett egy névtelenül írt poszt, miszerint erőszakos kéregetők zaklatják a járókelőket és a várakozókat a buszpályaudvar környékén. A poszt szerint félelmet keltenek a gyanús alakok, akik agresszívan viselkednek, beszélnek és koldulnak. A poszt szerint 5-10 ezer forintot követelnek, és gyerekeket is inzultáltak már a környéken. Állítólag már kés is előkerült. Portálunk információi szerint egyébként nem érkezett ilyen esetről bejelentés a rendőrségre.
A biztonság az egyik legfőbb érték, a rend és a nyugalom megőrzése a város frekventált pontjain, kiemelten az egri autóbusz-pályaudvar környékén, a Zalár lépcsőnél, valamint a gyalogátkelőknél kiemelt ügy.
- számolt be a polgármester a közösségi oldalán.
Iskolakezdés előtt, délután a csúcsforgalom idején is több rendőr ellenőrzi a környéket, de éjszaka sem marad felügyelet nélkül a buszpályaudvar. A már elkezdődött fokozott biztonsági intézkedéssorozat az önkormányzat 20 millió forintos támogatásának is köszönhetően valósul meg, amelyet célzottan a rendvédelmi jelenlét erősítésére fordítottak. Vágner megköszönte a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség erőfeszítéseit. A rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség közreműködésével az elmúlt 30 napban 436 személyt ellenőriztek, 39 szabálysértési ügyben történt intézkedés, 600 ezer forint összértékű bírságot szabtak ki különböző szabálysértések miatt. Több körözött személyt is elfogtak, akikkel szemben büntetőeljárás indult.
Erőszakos kéregetőkről máskor is írtak, de nem volt bejelentés akkor sem
Legutóbb augusztusban írtunk arról, hogy drogos, erőszakos kéregetők inzultálták az embereket a várállomásnál, a bicikliúton pedig ellöktek egy nőt. A rendőrségre egyik esetről sem történt bejelentés, csak a közösségi médiában osztották meg a történetet a sértettek és a szemtanúk. A rendőrség már akkor is kérte, hogy ha valaki ilyet tapasztal, akkor azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívót.
