Fokozott a rendőri jelenlét Eger egyik központi helyén, erőszakos kéregetőkre panaszkodtak a helyiek

- Fokozott a rendőri jelenlét az egri buszpályaudvar környékén. Az elmúlt hetekben több lakossági jelzés is érkezett felénk az említett területtel kapcsolatban, ezért ma személyesen egyeztettem Kovács József rendőr ezredessel, az Egri Rendőrkapitányság vezetőjével a helyszínen - írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester. Az önkormányzatnak érkezett jelzésen túl a napokban az egyik egri csoportban is terjengeni kezdett egy névtelenül írt poszt, miszerint erőszakos kéregetők zaklatják a járókelőket és a várakozókat a buszpályaudvar környékén. A poszt szerint félelmet keltenek a gyanús alakok, akik agresszívan viselkednek, beszélnek és koldulnak. A poszt szerint 5-10 ezer forintot követelnek, és gyerekeket is inzultáltak már a környéken. Állítólag már kés is előkerült. Portálunk információi szerint egyébként nem érkezett ilyen esetről bejelentés a rendőrségre.

Erőszakos kéregetőkre panaszkodtak a közösségi médiában, reagált az önkormányzat Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

A biztonság az egyik legfőbb érték, a rend és a nyugalom megőrzése a város frekventált pontjain, kiemelten az egri autóbusz-pályaudvar környékén, a Zalár lépcsőnél, valamint a gyalogátkelőknél kiemelt ügy.

- számolt be a polgármester a közösségi oldalán.