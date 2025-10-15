A Neandervölgyiek titkai: a regény, ami olvasókat ejt rabul

Neandervölgyiek című művével Darvasi László nyerte el az első alkalommal átadott Esterházy Irodalmi Díjat, amelyet a szakmai zsűri a hét döntőbe jutott alkotás közül talált a legjobbnak. A tízezer euróval és Kelemen Zénó szobrászművész kisplasztikájával járó, független, politikamentes értékelvű díjat azért hozta létre az Esterházy Magyarország Alapítvány, hogy elismerje a magyar nyelven kiemelkedő műveket alkotó kortárs irodalmárokat - olvasható a sajtóközleményben.

Esterházy Irodalmi Díj – Nagyregény és írói szabadság a Neandervölgyiekkel

Komoly szakmai elismerésnek tekintem az Esterházy Irodalmi Díjat és külön öröm, hogy elsőként kaphattam meg. A Neandervölgyieken továbbra is dolgozom, születnek a mondatok, készül a regény folytatása. Számomra egy ilyen nagyregény az igazi írói szabadság, a teremtés illúziója.

– mondta a díj átvétele után Darvasi László a Merlin-ben október 3-án megtartott nagyszabású díjátadó gálaesten, amelyen ünnepélyes keretek között jelentették be, hogy a hét jelölt közül idén ki veheti át az Esterházy Irodalmi Díjat.

Darvasi László író, újságíró, drámaíró 1962-ben született Törökszentmiklóson. Az Élet és Irodalom munkatársa. Munkásságát számos díjjal elismerték. Több műve megjelent franciául, németül és hollandul is.

Darvasi László Neandervölgyiek című művével egy olyan alkotás született, ami nem csak szórakoztató és egy életre esztétikai élményt nyújtó mű, hanem jó eséllyel befolyásolja azt, hogy hogyan látjuk a 20. század magyar történelmét. (…) A Neandervölgyiekből megérthetünk valamit a létezésünkből. Vigaszt nyerhetünk, gyászolhatunk. Nem mindegyik ártatlan éli túl, de egy vagy kettő mégis. Valaki mindig megmarad. Legalábbis eddig így volt. Mindenkinek ajánlom: olvassa ezt a regényt. Tart, ameddig tart, nem romlik meg. Úgy kell olvasni, mint ahogy az éveket éljük, egyiket, a másik után

– emelte ki méltatásában az idei zsűri, amelynek Kiss László író, szerkesztő, tanár, Mácsai Pál színművész, dr. Margócsy István irodalomtörténész, Terézia Mora író, forgatókönyvíró, műfordító és Veiszer Alinda újságíró, szerkesztő voltak a tagjai. Ők választották ki tavasszal azt a hét jelöltet is, akiket egy-egy tavaly megjelent művük alapján érdemesnek tartottak a díjra: Darvasi László mellett Biró Zsombor Aurél, Borsik Miklós, Grecsó Krisztián, Kiss Judit Ágnes, Simon Márton és Szűcs Teri alkotása került az idei szűkített listára, amelyből a zsűri tagjai konszenzussal választották ki a győztest.

Az Esterházy Irodalmi Díjjal minden évben olyan szerzőt szeretnénk elismerni, aki az előző naptári esztendőben megjelent művével járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország, Európa és az egész világ humánusabb hellyé váljék. Nagy örömömre szolgál, hogy első alkalommal Darvasi László veheti át az Esterházy Irodalmi Díjat. Alapítványunk törekvése, hogy olyan kulturális közeget és platformot teremtsen, amely társadalmi párbeszédet folytat az irodalomról és annak szerepéről.

– mondta el az alapító az Esterházy Alapítványok vezetője, Ottrubay István.

A Líra Könyv Zrt. mindig is kiemelt figyelmet fordított a kortárs irodalom támogatására és a maradandó értékek közvetítésére. Örömmel álltunk-e rangos díj mellé, mert hisszük, hogy az ilyen elismerések nemcsak elősegítik a színvonalas művek méltó helyre kerülését és a kortárs szerzők munkásságának hiteles bemutatását, hanem új olvasókat is megszólítanak, élő kapcsolatot teremtve a mai magyar irodalom és a közönség között. Meggyőződésünk, hogy Darvasi László friss, eredeti hangú kötete fontos lépés ezen az úton

- fejtette ki Kolosi Beáta, az Esterházy Magyarország Alapítvány egyik stratégiai partnerének, a Líra Könyv Zrt.-nek a vezérigazgatója.