Eger rendezi a Felsővárosi Sporttelep tulajdoni viszonyait – véget vetnek a tízéves bizonytalanságnak

Megkezdődött a Felsővárosi Sporttelep jogi és tulajdoni viszonyainak rendezése, ezzel az egri önkormányzat pontot kíván tenni egy közel tíz éve húzódó, rendezetlen ügy végére – közölte az önkormányzat közleményben. Az önkormányzat célja, hogy a város egyik legfontosabb sportlétesítménye végre átlátható és jogilag rendezett helyzetbe kerüljön, lehetővé téve a sportkomplexum hosszú távú, biztonságos működtetését és fejlesztését.

Megoldódhat az Felsővárosi Sporttelep ügye Fotó: Lénárt Márton/Heol.hu

A Felsővárosi Sporttelepen az elmúlt évtizedben több ütemben zajlottak fejlesztések, többek között a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjai és TAO-támogatások segítségével valósultak meg új, illetve felújított műfüves és élőfüves pályák, valamint egy modern edzőközpont, lelátókkal, öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel. A beruházások ellenére azonban – az előző városvezetés idején – a felépítmények tulajdoni és használati viszonyainak jogi rendezése elmaradt, ami az elmúlt években több vitás helyzetet és működési bizonytalanságot eredményezett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A jelenlegi városvezetés célja, hogy átlátható, jogszerű és fenntartható megoldást találjon a kialakult helyzetre. Október 30-án, a közgyűlés elé kerülő előterjesztés felhatalmazza a polgármestert és a polgármesteri hivatal szakirodáit a sporttelep tulajdoni és használati viszonyainak teljes körű feltérképezésére, valamint a jövőbeni hasznosítás alternatíváinak kidolgozására. Ennek része lehet az is, hogy az önkormányzat az ingatlant értékesítse, amennyiben annak további sportcélú funkcióban történő működése biztosítható.