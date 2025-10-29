1 órája
Eger rendezi a Felsővárosi Sporttelep tulajdoni viszonyait – véget vetnek a tízéves bizonytalanságnak
Az egri önkormányzat megkezdte az telep jogi és tulajdoni rendezését, hogy átlátható, jogszerű és fenntartható működést biztosítson a város egyik legfontosabb sportlétesítményében. Az Felsővárosi Sporttelep esetében ez közel egy évtizede húzódó rendezetlen helyzet.
Megkezdődött a Felsővárosi Sporttelep jogi és tulajdoni viszonyainak rendezése, ezzel az egri önkormányzat pontot kíván tenni egy közel tíz éve húzódó, rendezetlen ügy végére – közölte az önkormányzat közleményben. Az önkormányzat célja, hogy a város egyik legfontosabb sportlétesítménye végre átlátható és jogilag rendezett helyzetbe kerüljön, lehetővé téve a sportkomplexum hosszú távú, biztonságos működtetését és fejlesztését.
A Felsővárosi Sporttelepen az elmúlt évtizedben több ütemben zajlottak fejlesztések, többek között a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjai és TAO-támogatások segítségével valósultak meg új, illetve felújított műfüves és élőfüves pályák, valamint egy modern edzőközpont, lelátókkal, öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel. A beruházások ellenére azonban – az előző városvezetés idején – a felépítmények tulajdoni és használati viszonyainak jogi rendezése elmaradt, ami az elmúlt években több vitás helyzetet és működési bizonytalanságot eredményezett.
A jelenlegi városvezetés célja, hogy átlátható, jogszerű és fenntartható megoldást találjon a kialakult helyzetre. Október 30-án, a közgyűlés elé kerülő előterjesztés felhatalmazza a polgármestert és a polgármesteri hivatal szakirodáit a sporttelep tulajdoni és használati viszonyainak teljes körű feltérképezésére, valamint a jövőbeni hasznosítás alternatíváinak kidolgozására. Ennek része lehet az is, hogy az önkormányzat az ingatlant értékesítse, amennyiben annak további sportcélú funkcióban történő működése biztosítható.
– A Felsővárosi Sporttelep az egri sportélet egyik központi helyszíne, amelyet a város sportolói és utánpótlás-nevelő egyesületei nap mint nap használnak. Elfogadhatatlan, hogy ennek a területnek az alapvető jogi viszonyai évekig rendezetlenek maradtak. Mi most ezt a hibát kijavítjuk, és lezárjuk a múltat – fogalmazott Vágner Ákos, Eger polgármestere.
Eger SE: több száz gyermek sportolása került veszélybeA 2014-es kezdetektől napjainkig eltelt időszak történéseit foglalta össze az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetői elnöke.
Az önkormányzat hangsúlyozza: a tulajdoni rendezés nemcsak a sportlétesítmény működését, hanem a környező közterületek és közlekedési felületek fejlesztését is előmozdíthatja. Az esetleges értékesítésből származó bevétel fedezetet nyújthat a Felsővárosi Sporttelep környezetében található utak és parkolók felújítására, ezáltal a környéken élők életminőségének javítására is.
Eger önkormányzata így egy közel egy évtizedes mulasztást orvosol, és biztos alapokra helyezheti a Felsővárosi Sporttelep jövőjét az egri sportolók, fiatalok és közösségek érdekében.
