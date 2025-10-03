október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vége

28 perce

Kapott hideget-meleget az egri étterem, amely 44 év után zárt be

Címkék#cherry#vége#étterem

Az egri sétáló utcát járva újabb zárva tábla került föl örökre a kirakatra. Bezárt a Cherry étterem. Sokan hozzáfűztek valamit ahhoz, hogy 4 évtized után bezárt az egri étterem.

Heol.hu

Nemrégiben írtuk meg, hogy bezárt a Cherry étterem, jelenleg egy "Technikai okok miatt zárva" táblát láthat az ajtaján az arra járó. Cikkünk Facebook megosztása alatt szaporodtak a kommentek. Sokan osztottak meg régi emléket, jó tapasztalatot a népszerű helyről és a vezetőjéről, Gyimesi Ottóról. Szemezgettünk kicsit a hozzászólásokból.

Gyimesi Ottó, a Cherry étterem vezetője és tulajdonosa Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Gyimesi Ottó, a Cherry étterem vezetője és tulajdonosa Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Szerintem Eger egyik legjobb étterme volt, ahol a kiszolgálást úgy végezték, ahogy a nagy könyvben meg volt valaha írva. Ottó az egyik legjobb vendéglátós. Én törzsvendég voltam, és csak jót tapasztaltam.

– írta sajnálkozva egy férfi. Volt olyan hozzászóló, aki a vállalkozások magas rezsijét okolta az étterem bezárásáért. 

– Szívből gratulálok, hogy ilyen sok éven keresztül üzemeltette nagy sikerrel üzletét! Megérdemli a pihenést, melyhez kívánok jó egészséget! – írta egy hozzászóló. Egy nő szerint a város legjobb somlóiját a Cherry étteremben lehetett kapni. 

A vendéglátás egy másik szintjét képviselte az étterem?

Cikkünkben megírtuk azt is, hogy 44 év pályafutás után Gyimesi Ottó úgy látja, jelenleg mélyponton van a szakmája, a vendéglátás már nem olyan mint régen. Sokan kifejezetten miatta, érte jártak ide ebédelni, vagy csak egy pohár egri bort meginni, mert azt kapták, ami minden fizető vendégnek jár: minőséget, eleganciát, kitüntetett figyelmet.

– Igazából ez hiányzik manapság, sajnos a mai alkalmazottak nem tudják, vagy nem akarják ezt a fajta hozzáállást elsajátítani, miközben egyre magasabb bérigénnyel jelentkeznek – nyilatkozta.

Sajnos, de minden szavával egyet kell értenem. A minőségi vendéglátás óriási veszélybe került... minden szakmabeli "nagy", mint Ottó is, nem tud az alacsony szinttel azonosulni és ez vezet - előbb vagy utóbb - az elengedéshez. Ettől függetlenül mindenképpen szeretnék gratulálni a sok-sok évnyi profizmusához és ahhoz, amit felépített. Minden tiszteletem.

– írta egy másik kommentelő. Volt azonban ellenvélemény is, akadt, aki szerint nem nevezhető ikonikusnak az étterem, ahogy azt írtuk. Egy nő sajnálkozott a bezárás hírén, azt írta, diákként ott dolgozott először. Egy másik hozzászól, aki több mint 2 évtizede volt ott diákmunkás, azt írta, egyáltalán nem volt felemelő 12 órázni 17 évesen.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyimesi Ottót is megkérdeztük a fentiekről.

– Nagyon megható, hogy sok pozitív visszajelzés érkezett a kommentekben is, s a sok vendégnek szép emlékei vannak az étteremről. Jóleső érzés, hogy ennyien reagáltak a bezárás hírére, talán így még nehezebb a búcsú – fogalmazott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu