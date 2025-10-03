28 perce
Kapott hideget-meleget az egri étterem, amely 44 év után zárt be
Az egri sétáló utcát járva újabb zárva tábla került föl örökre a kirakatra. Bezárt a Cherry étterem. Sokan hozzáfűztek valamit ahhoz, hogy 4 évtized után bezárt az egri étterem.
Nemrégiben írtuk meg, hogy bezárt a Cherry étterem, jelenleg egy "Technikai okok miatt zárva" táblát láthat az ajtaján az arra járó. Cikkünk Facebook megosztása alatt szaporodtak a kommentek. Sokan osztottak meg régi emléket, jó tapasztalatot a népszerű helyről és a vezetőjéről, Gyimesi Ottóról. Szemezgettünk kicsit a hozzászólásokból.
Szerintem Eger egyik legjobb étterme volt, ahol a kiszolgálást úgy végezték, ahogy a nagy könyvben meg volt valaha írva. Ottó az egyik legjobb vendéglátós. Én törzsvendég voltam, és csak jót tapasztaltam.
– írta sajnálkozva egy férfi. Volt olyan hozzászóló, aki a vállalkozások magas rezsijét okolta az étterem bezárásáért.
– Szívből gratulálok, hogy ilyen sok éven keresztül üzemeltette nagy sikerrel üzletét! Megérdemli a pihenést, melyhez kívánok jó egészséget! – írta egy hozzászóló. Egy nő szerint a város legjobb somlóiját a Cherry étteremben lehetett kapni.
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég
A vendéglátás egy másik szintjét képviselte az étterem?
Cikkünkben megírtuk azt is, hogy 44 év pályafutás után Gyimesi Ottó úgy látja, jelenleg mélyponton van a szakmája, a vendéglátás már nem olyan mint régen. Sokan kifejezetten miatta, érte jártak ide ebédelni, vagy csak egy pohár egri bort meginni, mert azt kapták, ami minden fizető vendégnek jár: minőséget, eleganciát, kitüntetett figyelmet.
– Igazából ez hiányzik manapság, sajnos a mai alkalmazottak nem tudják, vagy nem akarják ezt a fajta hozzáállást elsajátítani, miközben egyre magasabb bérigénnyel jelentkeznek – nyilatkozta.
Sajnos, de minden szavával egyet kell értenem. A minőségi vendéglátás óriási veszélybe került... minden szakmabeli "nagy", mint Ottó is, nem tud az alacsony szinttel azonosulni és ez vezet - előbb vagy utóbb - az elengedéshez. Ettől függetlenül mindenképpen szeretnék gratulálni a sok-sok évnyi profizmusához és ahhoz, amit felépített. Minden tiszteletem.
– írta egy másik kommentelő. Volt azonban ellenvélemény is, akadt, aki szerint nem nevezhető ikonikusnak az étterem, ahogy azt írtuk. Egy nő sajnálkozott a bezárás hírén, azt írta, diákként ott dolgozott először. Egy másik hozzászól, aki több mint 2 évtizede volt ott diákmunkás, azt írta, egyáltalán nem volt felemelő 12 órázni 17 évesen.
Gyimesi Ottót is megkérdeztük a fentiekről.
– Nagyon megható, hogy sok pozitív visszajelzés érkezett a kommentekben is, s a sok vendégnek szép emlékei vannak az étteremről. Jóleső érzés, hogy ennyien reagáltak a bezárás hírére, talán így még nehezebb a búcsú – fogalmazott.
