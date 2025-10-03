Kapott hideget-meleget az egri étterem, amely 44 év után zárt be

Nemrégiben írtuk meg, hogy bezárt a Cherry étterem, jelenleg egy "Technikai okok miatt zárva" táblát láthat az ajtaján az arra járó. Cikkünk Facebook megosztása alatt szaporodtak a kommentek. Sokan osztottak meg régi emléket, jó tapasztalatot a népszerű helyről és a vezetőjéről, Gyimesi Ottóról. Szemezgettünk kicsit a hozzászólásokból.

Gyimesi Ottó, a Cherry étterem vezetője és tulajdonosa Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Szerintem Eger egyik legjobb étterme volt, ahol a kiszolgálást úgy végezték, ahogy a nagy könyvben meg volt valaha írva. Ottó az egyik legjobb vendéglátós. Én törzsvendég voltam, és csak jót tapasztaltam.

– írta sajnálkozva egy férfi. Volt olyan hozzászóló, aki a vállalkozások magas rezsijét okolta az étterem bezárásáért.

– Szívből gratulálok, hogy ilyen sok éven keresztül üzemeltette nagy sikerrel üzletét! Megérdemli a pihenést, melyhez kívánok jó egészséget! – írta egy hozzászóló. Egy nő szerint a város legjobb somlóiját a Cherry étteremben lehetett kapni.