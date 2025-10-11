Ezért araszol óriási kocsisor az M3-ason

Az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán a 10-es kilométerszelvénytől több kilométeren keresztül torlódik vissza a kocsisor szombaton délután - írja az Útinform.

Korábban megírtuk, hogy szombaton reggel az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő és Bag között is több kilométeren keresztül torlódott a forgalom. Délelőtt pedig teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében. A helyszínről fotók is érkeztek.

A sztrádán több kilométeres kocsisor áll

Forrás: MW

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy személyautó vesztegel a sztrádán belső sávban, ezért alakult ki a torlódás.