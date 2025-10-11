1 órája
Ezért araszol óriási kocsisor az M3-ason
A szombati nap sem az M3-as napja. A sztrádán több kilométeres kocsisor áll, mutatjuk miért.
Az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán a 10-es kilométerszelvénytől több kilométeren keresztül torlódik vissza a kocsisor szombaton délután - írja az Útinform.
Korábban megírtuk, hogy szombaton reggel az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő és Bag között is több kilométeren keresztül torlódott a forgalom. Délelőtt pedig teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében. A helyszínről fotók is érkeztek.
Egy személyautó vesztegel a sztrádán belső sávban, ezért alakult ki a torlódás.