Egerben azokra emlékeztek, akik megcselekedték, ami emberi erővel megtehető volt

Hétfőn az egri Dobó téren szervezett megemlékezést az Ezred napja alkalmából a Mi Hazánk Mozgalom. A részvevők a magyar királyi Dobó István 14. honvéd gyalogezred hősies helytállásának emléktáblájánál tartották a rendezvényt, amelyen a II. világháborúban a Don-kanyarnál harcoló és ott elesett egri katonák dicső példája előtt hajtottak fejet.

A megkoszorúzott emléktáblánál az emlékezők mécseseket gyújtottak, az Ezred napja alkalmából

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Himnusz közös eléneklése után Szíki Károly színművész Wass Albert A láthatatlan lobogó című versét adta elő. A Vitézi Dalkör háborús katonadalokkal idézte fel az egri gyalogezred, és valamennyi, fronton járt magyar honvéd emlékét. A Történelmi Vitézi Rend nevében Juhász Szabolcs idézte fel a gyalogezred emlékét.