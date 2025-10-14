3 órája
Egerben azokra emlékeztek, akik megcselekedték, ami emberi erővel megtehető volt
Az egri Dobó téren idén is megemlékeztek a magyar királyi Dobó István 14. honvéd gyalogezred Don-kanyarnál hősiesen helytállt katonáiról. Az Ezred napja résztvevői verssel, katonadalokkal, mécsesek gyújtásával emlékeztek az elesettekre.
Hétfőn az egri Dobó téren szervezett megemlékezést az Ezred napja alkalmából a Mi Hazánk Mozgalom. A részvevők a magyar királyi Dobó István 14. honvéd gyalogezred hősies helytállásának emléktáblájánál tartották a rendezvényt, amelyen a II. világháborúban a Don-kanyarnál harcoló és ott elesett egri katonák dicső példája előtt hajtottak fejet.
A Himnusz közös eléneklése után Szíki Károly színművész Wass Albert A láthatatlan lobogó című versét adta elő. A Vitézi Dalkör háborús katonadalokkal idézte fel az egri gyalogezred, és valamennyi, fronton járt magyar honvéd emlékét. A Történelmi Vitézi Rend nevében Juhász Szabolcs idézte fel a gyalogezred emlékét.
Az Ezred napja évente idézi az egri hősök emlékét
– "Az ezred minden tagja nevében ünnepélyesen ígérem, hogy dicső őseinkhez méltón, bátran és hősiesen fogunk harcolni, Eger város falai közé győztesen, dicsőségesen fogunk visszatérni. Közös küzdelmünkhöz Isten áldását kérem." E szavakkal búcsúzott vitéz Mike József ezredes, a 14-es honvéd gyalogezred parancsnoka, aki mindjárt a harcok kezdetén hősi halált halt. Életét áldozta a hazáért, mint sok katonája. A Donnál vitéz katonáink számára a földi pokol jött el, de hősök voltak, és nem futamodtak meg. Ami emberi erővel megtehető volt, azt megcselekedték, sőt, attól többet is – fogalmazott Juhász Szabolcs.
