október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látássérültek világnapja

3 órája

Olyanok vagyunk, mint mások, csak másképp "látjuk" a világot, hangzott el Gyöngyösön

Címkék#Gyöngyös#Biró Miklós#Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete#Fehér bot napja

A Látássérültek nemzetközi napja alkalmából mutatkozott be Gyöngyösön a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete. A Fehér bot napjának a célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére.

Szabó István

Október 15-e a Fehér bot napja, ebből az alkalomból mutatkozott be Gyöngyösön egy vidám zenés, táncos, verses délelőttön a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete (VGYHME).

A Fehér bot napja gyöngyösi délelőttjén az Esthajnal dalcsoport is bemutatta tudását
A Fehér bot napja gyöngyösi délelőttjén az Esthajnal dalcsoport is bemutatta tudását
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Fehér bot napja, hivatalos nevén a Látássérültek nemzetközi napja 1969. óta irányítja október 15-én a figyelmet a vak és látássérült emberekre. Az évente ismétlődő nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját. A fehér bot a vakok utcai közlekedésének közismert és elengedhetetlen segédeszköze. Alkalmazásának gondolata a francia Guilly d’ Herbemont grófnőtől származik, aki a párizsi utcákon sétálgatva többször megfigyelte, milyen nehéz és veszélyes a vakoknak a közlekedés. Egy olyan könnyen felismerhető, kézben hordható eszközön gondolkodott, amelyet a járművek vezetői és a gyalogosok is távolról felismernek és tudják, hogy közöttük vak ember közlekedik. A fehér bot használata fokozatosan terjedt el Európában és csaknem az egész világon.

 

A Fehér bot napja az elfogadást és a figyelmességet is a fókuszba helyezi  

Köszöntőjében erről beszélt Buzásné Hipszki Ildikó, a VGYHME egri irodájának segítő munkatársa.

– A Fehér bot napja segít nekünk abban, hogy elfogadjanak bennünket az úton közlekedők, hogy jobban figyeljenek ránk. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek, csak egy kicsit másak. "Ha már a szemednek nincs fénye, akkor a lelked legyen fényes, s mutasd meg magad a világnak, hogy mit tudsz és mire vagy képes!" – idézett az idén elhunyt vak költő és rádiós műsorvezető Rózsa Dezső Ha már című verséből Buzásné Hipszki Ildikó.

Fehér bot napja Gyöngyösön

Fotók: Czímer Tamás/Heol.hu

"Csak egy kicsit másképpen "látjuk" a világot"

Biró Miklós, a VGYHME elnöke a fehér bot jelentőségéről egy rövid történetet mesélt el.

– Amikor valahol találnak ez emberek egy botot, nagyon különböző dolgok jutnak az eszükbe. Van, akinek az villan be róla, hogy milyen jó lesz vele túrázni a hegyekben. Akad, aki azon töpreng el, hogy mi mindent lehetne készíteni a botból. Megint más szerint jól oda lehetne vele sózni a haragosának. Amikor mi találunk egy botra, azt mondjuk: ez biztonságos támaszunk lesz. Nekünk a bot – a fehér bot – sokkal többet jelent, mint az emberek túlnyomó többségének. Mindig magunkkal hordjuk, de tudjuk, hogy mi is éppen olyan emberek vagyunk, mint mások. Csak egy kicsit másképpen "látjuk" a világot – tette hozzá derűvel Biró Miklós.

A gyöngyösi érdeklődők előtt bemutatkozott a vámegyei egyesület Kacsintó néptánc- és az Esthajnal dalcsoportja. A programot versmondásokkal is kiegészítették Heves vármegye látássérültjei.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu