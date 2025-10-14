Olyanok vagyunk, mint mások, csak másképp "látjuk" a világot, hangzott el Gyöngyösön

Október 15-e a Fehér bot napja, ebből az alkalomból mutatkozott be Gyöngyösön egy vidám zenés, táncos, verses délelőttön a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete (VGYHME).

A Fehér bot napja gyöngyösi délelőttjén az Esthajnal dalcsoport is bemutatta tudását

A Fehér bot napja, hivatalos nevén a Látássérültek nemzetközi napja 1969. óta irányítja október 15-én a figyelmet a vak és látássérült emberekre. Az évente ismétlődő nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját. A fehér bot a vakok utcai közlekedésének közismert és elengedhetetlen segédeszköze. Alkalmazásának gondolata a francia Guilly d’ Herbemont grófnőtől származik, aki a párizsi utcákon sétálgatva többször megfigyelte, milyen nehéz és veszélyes a vakoknak a közlekedés. Egy olyan könnyen felismerhető, kézben hordható eszközön gondolkodott, amelyet a járművek vezetői és a gyalogosok is távolról felismernek és tudják, hogy közöttük vak ember közlekedik. A fehér bot használata fokozatosan terjedt el Európában és csaknem az egész világon.