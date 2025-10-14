3 órája
Olyanok vagyunk, mint mások, csak másképp "látjuk" a világot, hangzott el Gyöngyösön
A Látássérültek nemzetközi napja alkalmából mutatkozott be Gyöngyösön a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete. A Fehér bot napjának a célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére.
Október 15-e a Fehér bot napja, ebből az alkalomból mutatkozott be Gyöngyösön egy vidám zenés, táncos, verses délelőttön a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete (VGYHME).
A Fehér bot napja, hivatalos nevén a Látássérültek nemzetközi napja 1969. óta irányítja október 15-én a figyelmet a vak és látássérült emberekre. Az évente ismétlődő nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját. A fehér bot a vakok utcai közlekedésének közismert és elengedhetetlen segédeszköze. Alkalmazásának gondolata a francia Guilly d’ Herbemont grófnőtől származik, aki a párizsi utcákon sétálgatva többször megfigyelte, milyen nehéz és veszélyes a vakoknak a közlekedés. Egy olyan könnyen felismerhető, kézben hordható eszközön gondolkodott, amelyet a járművek vezetői és a gyalogosok is távolról felismernek és tudják, hogy közöttük vak ember közlekedik. A fehér bot használata fokozatosan terjedt el Európában és csaknem az egész világon.
A Fehér bot napja az elfogadást és a figyelmességet is a fókuszba helyezi
Köszöntőjében erről beszélt Buzásné Hipszki Ildikó, a VGYHME egri irodájának segítő munkatársa.
– A Fehér bot napja segít nekünk abban, hogy elfogadjanak bennünket az úton közlekedők, hogy jobban figyeljenek ránk. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek, csak egy kicsit másak. "Ha már a szemednek nincs fénye, akkor a lelked legyen fényes, s mutasd meg magad a világnak, hogy mit tudsz és mire vagy képes!" – idézett az idén elhunyt vak költő és rádiós műsorvezető Rózsa Dezső Ha már című verséből Buzásné Hipszki Ildikó.
Fehér bot napja GyöngyösönFotók: Czímer Tamás/Heol.hu
"Csak egy kicsit másképpen "látjuk" a világot"
Biró Miklós, a VGYHME elnöke a fehér bot jelentőségéről egy rövid történetet mesélt el.
– Amikor valahol találnak ez emberek egy botot, nagyon különböző dolgok jutnak az eszükbe. Van, akinek az villan be róla, hogy milyen jó lesz vele túrázni a hegyekben. Akad, aki azon töpreng el, hogy mi mindent lehetne készíteni a botból. Megint más szerint jól oda lehetne vele sózni a haragosának. Amikor mi találunk egy botra, azt mondjuk: ez biztonságos támaszunk lesz. Nekünk a bot – a fehér bot – sokkal többet jelent, mint az emberek túlnyomó többségének. Mindig magunkkal hordjuk, de tudjuk, hogy mi is éppen olyan emberek vagyunk, mint mások. Csak egy kicsit másképpen "látjuk" a világot – tette hozzá derűvel Biró Miklós.
A gyöngyösi érdeklődők előtt bemutatkozott a vámegyei egyesület Kacsintó néptánc- és az Esthajnal dalcsoportja. A programot versmondásokkal is kiegészítették Heves vármegye látássérültjei.
A vakok közül sokan szégyenlik, hogy segítséget kell kérniük
