Feldebrő neve az országos hírekbe került – különleges díjjal ismerték el a helyi férfit

A konyhakertben történő termelés nemcsak a hagyományok ápolását szolgálja, hanem hozzájárul a lakosság egészséges és biztonságos élelmiszerrel való ellátásához és a rövid ellátási lánc megerősítéséhez – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára a Magyarország legszebb konyhakertjei országos díjkiosztó ünnepségén, kedden, Karcagon.

Kiosztották a legszebb konyhakertekért járó díjakat

Forrás: Vermes Tibor

Az államtitkár kiemelte, idén immár 13. alkalommal hirdették meg a programot, amely az évek során, határon innen és túl is nagy népszerűségre tett szert. 2025-ig nyolc ország 868 településének mintegy 230 ezer kertművelője csatlakozott a kezdeményezéshez, és eddig összesen 428 kert nyerte el a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat.

Mint kiderült, a feldebrői dr. Lénárt Ákos kertje a Magyarország Legszebb Konyhakertje Országos Versenyen Normál Kert kategóriában Országos Díjban részesült – osztotta meg Feldebrő Közössége. Lénárt Gabriella alpolgármester így írt az eseményről.

– A díjátadón mint alpolgármester képviseltem településünket, és mondhatom, hogy erre a nagyszabású és nívós rendezvényre az ország minden részéről érkeztek díjazottak, az őket támogató, helyi lebonyolításban résztvevő segítők és településvezetők. Külön öröm, hogy Ákos ebben az országos díjban részesült, és én mellette állhattam hivatalosan is, átvéve az önkormányzat és a ti elismerő okleveleteket. Magas szintű szervezés, korrekt, érdekes beszédek, látványos, szívet melengető műsor, magas minőségű bio termékek, zöldségek, magvak, kedves, figyelmes vendéglátás, finom falatok a fogadáson, elegáns helyszín. Talán így tudnám összefoglalni a programot, ahová remélem, jövőre is meghívást kaphatunk – írta.