Felfutottak a 22. emeletre, közben szereltek és életet is mentettek a tűzoltók Hevesből

Budapesten, a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében rendezett flashover lépcsőfutó versenyt vasárnap a Magyar Tűzoltósport Egyesület. A csaknem száznegyven hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltó között három Heves vármegyei versenyző is próbára tette állóképességét és szakmai tudását.

Korosztályos második helyet is szereztek a Heves megyei tűzoltók Pintér Sándor révén

Forrás: heves.katasztrofavedelem.hu

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelem beszámolója szerint a versenyzők az aulában, a rajtvonalnál teljes védőruházatban jelentek meg, hátukra rögzítették a légzőpalackot a hordkerettel, majd elindultak a lépcsőkön a huszonkettedik emelet felé. A megmérettetésen minden negyedik szinten egy feladat várt a sportolókra. Első próbatételként a negyedik emeleten a légzőkészülék palackját kellett kicserélni, majd a nyolcadikon feszítővágó eszközzel egy vasrudat kellet elvágni. A lépcsőfutóknak a tizenkettedik emeleten egy nyolcvankilós bábura mentőálarcot kellett felhelyezni, majd azt négy méteren keresztül a megadott helyre húzni. A tizenhatodik emeleten egy kihelyezett közműszerelvényen el kellett zárni a gáz és elektromos leválasztást jelképező kapcsolókat, a huszadikon pedig osztóra tömlőt kapcsoltak és vízsugarat szereltek. A versenyzőknek egészen a huszonkettedik emeletig kellett lépcsőzniük, ahol a „zárógomb” lenyomását követően álltak le az időmérők. A versenyen kiemelten fontos volt a pontos feladatvégrehajtás, nagyobb hibáért, például egy légzőpalack leejtéséért kizárás is járt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nem mindennapi edzettséget és felkészülést igénylő versenyen a Heves megyeiek saját kategóriájukban az alábbi helyen végeztek:

Tóth Judit 9. helyezés;

Pintér Sándor 2. helyezés;

Horuczi Tamás 19. hely.