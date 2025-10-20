október 20., hétfő

Fenállásának 25 évét ünnepelte a Szent István Rádió

Szent István Rádió

A Szent István Rádió a hétvégén ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordulóját.

Heol.hu

– Már 25 éve szól a jó hír és a remény hangja. Eger egyik fontos és meghatározó közösségi értéke a Szent István Rádió, amely immár 25 éve sugározza a hitet, a reményt és a híreket nemcsak városunk, hanem az egész térség számára – hívta fel a figyelmet Vágner Ákos polgármester. A rádió a hétvégén ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordulóját.

A Szent István Rádió 25 éves lett Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

– Ez a negyedszázad egy közösség szolgálatának krónikája is. Köszönet és elismerés a szerkesztőség egykori és jelenlegi tagjainak! További áldott, sikeres éveket a rádiónak! Jó egészséget a munkatársaknak! – írta a bejegyzésben.

 

 

 

 

