A fertálymesterség szellemiségének állít emléket az új egri szobor - fotókkal, videóval

A fertálymesteri szoboravatás ünnepi hangulatban zajlott

Az eseményen a Maklár II. negyed részéről Homa János arról beszélt, hogy az első elképzelés szerint Kocsis Bernátnak állítottak volna emléket, aki az Egri Földműves Olvasókör alapítója, majd elnöke is volt.

– Aztán, ahogy egyre inkább konkretizáltuk a születendő szobor formáját, méretét, módosítottuk elképzelésünket. Úgy határoztunk, nem egy konkrét személynek, hanem az egri fertálymesternek szeretnénk emléket állítani. Majd felkértük a szobor megalkotására Kiss István fafaragó népi iparművészt, aki egyébként maga is fertálymester. Az előkészületekben a Maklár II. negyedben élő fertálymesteri csoport valamennyi tagja részt vett. Ez azt is jelentette, hogy anyagilag is támogatták a szobor megvalósítását, illetve az alkalmas alapanyag megvásárlását, amelyre Debrecen mellett találtunk rá. A szobor e helyen történő felállítását, az alap elkészítését viszont a negyedünkön kívül élő fertálymesterek is segítették, élükön Trembeczki Gyulával. A teljes szoborkészítési folyamatot Tóth Péter választányi tagunk fogta össze – részletezte Homa János.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!