2 órája
A fertálymesterség szellemiségének állít emléket az új egri szobor - fotókkal, videóval
Az Egri Fertálymesteri Testület Maklár II. negyede szoboravató ünnepségen leplezte le Kiss István fafaragó alkotását. A fertálymesteri szellemiség szobra a Kertész és Hadnagy utcák találkozásánál áll.
Az Egri Fertálymesteri Testület Maklár II. negyede szoboravató ünnepségre várta az érdeklődőket vasárnap a vármegyeszékhelyen. Az egri a Kertész és Hadnagy utcák találkozásánál kiépített körforgalomban leleplezték az Egri fertálymester szobrát, Kiss István fafaragó, népi iparművész alkotását.
Az eseményre szép számban érkezetteket Várkonyi György, az Egri Fertálymesteri Testület főkapitánya köszöntötte.
– A több száz éves fertálymesterség, rövid hallgatás után, már több mint 30 éve ismét jelen van Eger életében. Elődjeink olyan értékrendet hagytak ránk, amely az ezt ápolókat, ezt vallókat mindig megtartotta, a nehézségeken átsegítette, erőt és lendületet adott a feladatok elvégzéséhez. Erős keresztény hitünk szilárdan megtart ezen az úton. A maklári negyed ennek a szellemiségnek állít emléket – mutatott rá Várkonyi György.
Fából alkotta betlehem-csodák: Kiss István egri fafaragó ámulatba ejtő művei
A fertálymesteri szoboravatás ünnepi hangulatban zajlott
Az eseményen a Maklár II. negyed részéről Homa János arról beszélt, hogy az első elképzelés szerint Kocsis Bernátnak állítottak volna emléket, aki az Egri Földműves Olvasókör alapítója, majd elnöke is volt.
– Aztán, ahogy egyre inkább konkretizáltuk a születendő szobor formáját, méretét, módosítottuk elképzelésünket. Úgy határoztunk, nem egy konkrét személynek, hanem az egri fertálymesternek szeretnénk emléket állítani. Majd felkértük a szobor megalkotására Kiss István fafaragó népi iparművészt, aki egyébként maga is fertálymester. Az előkészületekben a Maklár II. negyedben élő fertálymesteri csoport valamennyi tagja részt vett. Ez azt is jelentette, hogy anyagilag is támogatták a szobor megvalósítását, illetve az alkalmas alapanyag megvásárlását, amelyre Debrecen mellett találtunk rá. A szobor e helyen történő felállítását, az alap elkészítését viszont a negyedünkön kívül élő fertálymesterek is segítették, élükön Trembeczki Gyulával. A teljes szoborkészítési folyamatot Tóth Péter választányi tagunk fogta össze – részletezte Homa János.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
"Néhány hónappal ezelőtt felmerült a körforgalom örökbefogadásának ötlete"
Kollár Tamás, a fennállásának 60. évfordulóját idén ünneplő Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a körforgalom örökbefogadásával szeretnék megmutatni, hogy az iskolájukban önmagukra, a hivatásuk és a környezetük iránt is igényes pedagógusok dolgoznak, az iskola falain belül és kívül egyaránt az értékek átadására és megőrzésére törekszenek.
– Amikor néhány hónappal ezelőtt felmerült a körforgalom örökbefogadásának ötlete, az volt a célunk, hogy megmutassuk, a Kemény olyan pedagógusok, diákok és szülők közössége, akik önmagukra, hivatásukra és környezetükre egyaránt igényesek. Hiszünk abban, hogy a példamutatás nemcsak a szavakban, de a tettekben is megmutatkozik. Ez a tér mostantól nemcsak egy körforgalom, hanem egy élő példája annak, hogy mit jelent az egri közösségért tenni – fogalmazott Kollár Tamás.
Fertálymester-szoboravató ünnepség EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
"Ez a szobor egyszerre tisztelgés a múlt előtt, és üzenet a jövőnek"
A szobor felavatása előtt Vágner Ákos polgármester arról beszélt, hogy mindig különleges pillanat, amikor egy város új értékkel gazdagodik.
– Ma nem csak egy új szobor avatásán veszünk részt, hanem egy olyan közösségi kezdeményezés ünnepén, amely példát mutat abban, mit jelent összefogni Egerben. Ez a szobor egyszerre tisztelgés a múlt előtt, és üzenet a jövőnek. Arra emlékeztet, hogy a város ereje mindig a közösségben rejlik. Hiszem, hogy egy város szépsége soha nem csak az épületeken múlik, hanem az embereken, akik odafigyelnek rá, szeretik, és tesznek érte – emelte ki Vágner Ákos.
Az Egri fertálymester szobrot az alkotó, Kiss István és Várkonyi György leplezték le, majd Ficzek László plébános áldotta meg Eger új köztéri alkotását.
A népi iparművész alkotása emlékeztet majd az egri fertálymesterség múltjára és jelenére
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó
Egy korszak véget ér: megszűnik a Messenger alkalmazás ezeken az eszközökön