Több hepatitisest is találtak Hevesben, erre utal a járványügyi jelentés

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 39. heti járványügyi jelentése szerint Heves vármegyében a fertőző megbetegedések száma szinte minden kategóriában csökkent az előző hetihez képest. A legtöbb fertőzés az élelmiszer-eredetű betegségek közül került ki, de ezek aránya is mérséklődött. Egyedül a hepatitis A esetében mutattak ki növekedést – négy új megbetegedést regisztráltak a 39. héten, ugyanakkor a skarlátos megbetegedések Hevesben magasak a többi vármegyéhez és Budapesthez képest.

A fertőző megbetegedések száma csökkent, de a skarlátos esetek száma Hevesben magas

Forrás: Bús Csaba/Petőfi Népe

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Így alakultak a fertőző megbetegedések a 39. héten

A heti jelentés szerint a campylobacteriosis és a szalmonella esetszáma egyaránt visszaesett: míg egy héttel korábban hat, illetve három beteget jelentettek, most csupán egy-egy esetet rögzítettek. A rotavírus-fertőzések és a súlyosabb, védőoltással megelőzhető betegségek továbbra sem jelentkeztek.

A hepatitis viszont megjelent a megyében: a korábbi egyetlen eset után öt fertőzést, köztük négy hepatitis A-t azonosítottak. Ez arra utal, hogy a megye egyes településein kisebb, lokális góc alakult ki, amely fokozott higiénés odafigyelést igényel.

A gyermekközösségekben előforduló skarlátos megbetegedések száma háromra csökkent, míg bárányhimlőt, szamárköhögést és agyhártyagyulladást nem regisztráltak. Heves vármegyében 3 skarlátos beteget jelentettek, ehhez képest Hajdú-Biharban 4-et, valamint Budapesten 6-ot, Pest vármegyében szintén 3 skarlátos beteg volt, de az ország többi vármegyéjében ennél kevesebb.

A skarlátról és a bárányhimlőről ebben a cikkünkben írtunk részletesen: