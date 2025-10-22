Új póló helyett rendőröket kapott az egri áruházi szarka

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott 2024 nyarán Eger belvárosában lévő egyik ruházati üzletben egy férfi pólót bevitt a próbafülkébe, a pólón lévő áruvédelmi eszközt kitépte, és a pólót felvette. A vádlott fizetés nélkül akart távozni az „új pólójában”, de a bolti dolgozók észlelték, hogy az áruházban kapható pólót viseli, ezért feltartóztatták – árulta el lapunknak dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Fizetés nélkül akart távozni egy egri ruhaboltból a tolvaj.

Forrás: nool.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az eltulajdonított termék a rongálódás miatt eladhatatlanná vált. A lopás elkövetési értéke az ötezer forintot nem érte el.

– A vád tárgya szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége – tette hozzá a sajtószóvivő.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a szabálysértési értékre elkövetett lopást dolog elleni erőszakkal követik el. A szabálysértési érték azt jelenti, hogy az elkövetési érték az ötvenezer forintot nem haladja meg.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy férfi egy Eger melletti faluban sétált be egy udvarra, és vitt el több dolgot is: