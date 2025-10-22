Földrengésre riadtak éjszaka - nem sokkal maradt el a pusztító egri rengéstől

Szerda hajnalban, helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es erősségű földrengés rázta meg Csongrád környékét, amelyet a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érzékelt. Heves vármegyében az idei nyáron, augusztusban Domoszló térségében szintén tapasztaltak kisebb földmozgást, akkor 0,8-as magnitúdójú rengést regisztráltak.

Földrengést mértek az egyik vármegyében - Hevesben tavaly 9 valódi földmozgást regisztráltak

A Csongrádi földrengésről a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook posztjában számolt be az esetről.

2025. október 22-én, helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földrengés történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte. Károkról az Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés.

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben.

– Intézetünk vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív Kelet-Északkelet és Nyugat-Délnyugat irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez – fogalmaztak.

A tavaly Heves vármegyében összesen kilenc valódi földrengést mértek

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy 2024-ben Heves vármegyében összesen kilenc földrengést regisztráltak, emellett egyszer a megyehatár közelében, Bükkmogyorósdon is előfordult rengés. A megyei események helyszínei és időpontjai a következők voltak: Bélapátfalván január 2-án és augusztus 21-én, Erdőtelken január 8-án és szeptember 28-án, Hevesen július 25-én és egy későbbi időpontban, Tarnabodon március 31-én, Bátorban november 5-én, Mikófalván egyszer, valamint Szilvásváradon április elején két rengést észleltek. A földmozgások magnitúdója 0,4 és 1,6 között mozgott, a rengések mélysége pedig 5 és 25,7 kilométer között változott.