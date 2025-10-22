október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rengés észlelve

1 órája

Földrengésre riadtak éjszaka - nem sokkal maradt el a pusztító egri rengéstől

Címkék#szeizmológia#földmozgás#földrengés

Egy 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg az ország egyik megyéjét szerda hajnalban. Heves vármegyében is több alkalommal mozgott a föld, legutóbb augusztusban, Domoszlón.

Heol.hu

Szerda hajnalban, helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es erősségű földrengés rázta meg Csongrád környékét, amelyet a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érzékelt. Heves vármegyében az idei nyáron, augusztusban Domoszló térségében szintén tapasztaltak kisebb földmozgást, akkor 0,8-as magnitúdójú rengést regisztráltak.

földrengés
Földrengést mértek az egyik vármegyében - Hevesben tavaly 9 valódi földmozgást regisztráltak
Forrás: MW

A Csongrádi földrengésről a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook posztjában számolt be az esetről.

2025. október 22-én, helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földrengés történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte. Károkról az Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés.

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben.

– Intézetünk vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív Kelet-Északkelet és  Nyugat-Délnyugat irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez – fogalmaztak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A tavaly Heves vármegyében összesen kilenc valódi földrengést mértek

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy 2024-ben Heves vármegyében összesen kilenc földrengést regisztráltak, emellett egyszer a megyehatár közelében, Bükkmogyorósdon is előfordult rengés. A megyei események helyszínei és időpontjai a következők voltak: Bélapátfalván január 2-án és augusztus 21-én, Erdőtelken január 8-án és szeptember 28-án, Hevesen július 25-én és egy későbbi időpontban, Tarnabodon március 31-én, Bátorban november 5-én, Mikófalván egyszer, valamint Szilvásváradon április elején két rengést észleltek. A földmozgások magnitúdója 0,4 és 1,6 között mozgott, a rengések mélysége pedig 5 és 25,7 kilométer között változott.

Magyarország egyik legpusztítóbb földrengése Egerben volt, 1925-ben, amikor 5-ös erősségű rengés rázta meg a várost és környákét.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu