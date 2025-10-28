október 28., kedd

Forgalomkorlátozás jön Lőrinciben: megkezdődtek a várva várt útfelújítások!

Több fejlesztésről is döntött a testület, ennek eredményét most láthatják a lakók.

Lőrinciben több helyütt útfelújítás kezdődött illetve indul a napokban – tudatta az önkormányzat a Lőrinci Hírei közösségi oldalon. A Herédi úti járdán a munkavégzés október 27-én megkezdődött, ám a vállalkozó tájékoztatása szerint október 31-e és november 2-a között a munkavégzés szünetel. Mint írják, november 3-tól aszfaltozzák a járdát annak részleges lezárása mellett. A munkát várható november 15-ig befejezik.

A Petőfi utca felújításáról is döntött a testület. Ott október 28-án kezdenek a kanyarban lévő áteresz átépítésével, ezért a munkavégzéssel érintett területet a forgalom elől lezárják, s az aszfaltozás itt is november 3-án lesz, s mindezzel november 15-ig végeznek is.

 

 

 

 

