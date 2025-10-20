Itt tudsz hangulatos fotókat készíteni a Mátrában

Parádsasvár önkormányzata új turisztikai fejlesztéssel lepte meg a helyieket és az ide látogató vendégeket: a település két legszebb látványát immár kijelölt fotópontokról is megörökíthetik a turisták. Minderről a település hivatalos közösségi oldalán számoltak be.

Két új fotópontot alakítottak ki Parádsasváron

Forrás: Parádsasvár Község Önkormányzata/Facebook

Mint írják, a fejlesztés az idegenforgalmi adó bevételeiből valósult meg, amellyel a település a lakosság, a vendégek és a turisták lelkesedését kívánta megköszönni. A két új fotópont a falu legnépszerűbb témáit emeli ki: az egyik a Károlyi-kastélyt – mai nevén a Kastélyhotelt – mutatja meg legszebb oldaláról, a másik pedig a környező hegyek lélegzetelállító panorámáját, a Kékestetővel a háttérben.