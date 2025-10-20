2 órája
Itt tudsz hangulatos fotókat készíteni a Mátrában
Új fejlesztéssel várja a turistákat a parádsasvári önkormányzat. Két helyen is alakítottak ki fotópontokat, de vannak még más terveik.
Parádsasvár önkormányzata új turisztikai fejlesztéssel lepte meg a helyieket és az ide látogató vendégeket: a település két legszebb látványát immár kijelölt fotópontokról is megörökíthetik a turisták. Minderről a település hivatalos közösségi oldalán számoltak be.
Mint írják, a fejlesztés az idegenforgalmi adó bevételeiből valósult meg, amellyel a település a lakosság, a vendégek és a turisták lelkesedését kívánta megköszönni. A két új fotópont a falu legnépszerűbb témáit emeli ki: az egyik a Károlyi-kastélyt – mai nevén a Kastélyhotelt – mutatja meg legszebb oldaláról, a másik pedig a környező hegyek lélegzetelállító panorámáját, a Kékestetővel a háttérben.
– Megköszönve a lakosságnak, a településen pihenő vendégeknek és az ide látogató turistáknak a lelkesedését településünk irányába, a befolyt idegenforgalmi adó egy részének felhasználásával két fotópontot hoztunk létre – olvasható az önkormányzat közleményében.
A fotópontok mellett webkamerát is telepítenek
Hozzáteszik, hogy a település hamarosan egy újabb látványos fejlesztéssel is készül: egy webkamera telepítését tervezik, amely élő képet közvetít majd a környékről, így a látogatók online is megcsodálhatják a parádsasvári panorámát és az aktuális időjárást.
Az önkormányzat mindenkit szeretettel vár a fotópontokon – akár egy kirándulás, akár egy rövid pihenés alkalmával. A háttér garantáltan festői, a fotó pedig biztosan emlékezetes lesz.
