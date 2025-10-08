„Nagyon sért bennünket, nagyon fáj nekünk” – Egerben kért fontos dolgot a budapesti cirkuszigazgató – fotókkal, videóval

Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, Jászai-díjas érdemes művész s részt vett a hétvégi 24. Semiotica Agriensis konferencián, amelyet ezúttal a cirkusz jelrendszerének szenteltek. Fekete szerint a cirkusz világa különleges világ.

Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Ez a 13 méteres kör, én azt szoktam mondani, hogy egy földre fektetett glória, amelyik kiszakít a világból. Ahol fehér bőrű a fekete bőrű vállára áll, ahol zsidó a keresztényt kapja el, ahol orosz az ukránnal együtt dolgozik, és az emberek az életüket kockáztatva egymás segítéséért lenyúlnak, és biztos, hogy elkapják egymást.

Az egész cirkuszvilágnak van egy olyan üzenetrendszere, egy olyan jól használható társadalmi üzenetrendszere, amelyik jócskán túlmutat a szórakoztatáson.

A cirkuszművészet alkalmas arra, hogy a világ apró rezzenéseire, viszonyokra reagálni tudjon, főleg a Fővárosi Nagycirkusz produkciói azok ilyenek. Csodájára is járnak a világból, és nézik, hogy hogy alakul a fővárosi cirkusz sorsa – mondta a heol-nak Fekete Péter.

A konferencián szóba került, a cirkusz szó, a cirkuszi jelrendszer használata, az artisták különböző kifejezésmódja, az audionarrálás, a vakoknak való nonverbális művészeti ág eljuttatása is témák között szerepelt.

Ha az előadó művészeti ágak között nézzük, akkor talán a táncművészethez van a legközelebb, de egy összművészeti műfajról van szó, hiszen úgy a klasszikus zene, mint a könnyűzene, a látványvilág, a mozgásművészet, a kortárs tánc vagy a klasszikus tánc is fellelhető a cirkuszi produkciókban

– magyarázta a cirkusz összetettségét Fekete Péter, aki egy felhívást is intézett az emberekhez.

- Megkérem a magyarországi kultúrértelmiséget, hogy segítsen nekünk kipucolni a cirkusz szó pejoratív értelmét. Gyakran használják ezt a csodálatos szót, ami a circusból a kör szóból a balhé szinonimája lett, és nagyon sért bennünket, nagyon fáj nekünk. El szeretnénk érni, hogy döbbenjenek rá az emberek, hogy rossz megszokás, hogy a cirkusz szót a cirkuszolásra, a paláver, a balhé szinonimájaként használjuk. Próbáljuk meg kipucolni a nyelvünkből és adjuk meg a tiszteletet ennek a fantasztikus művészeti ágnak – fejtette ki Fekete Péter.