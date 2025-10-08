október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fekete Péter

42 perce

„Nagyon sért bennünket, nagyon fáj nekünk” – Egerben kért fontos dolgot a budapesti cirkuszigazgató – fotókkal, videóval

Címkék#Semiotica Agriensis#Fekete Péter#Fővárosi Nagycirkusz

A cirkuszt már eltemették, de a műfaj képes újítani. A Fővárosi Nagycirkusz igazgatója fontos kérdést fogalmazott meg.

Tóth Balázs
„Nagyon sért bennünket, nagyon fáj nekünk” – Egerben kért fontos dolgot a budapesti cirkuszigazgató – fotókkal, videóval

Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, Jászai-díjas érdemes művész s részt vett a hétvégi 24. Semiotica Agriensis konferencián, amelyet ezúttal a cirkusz jelrendszerének szenteltek. Fekete szerint a cirkusz világa különleges világ.

Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója
Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Ez a 13 méteres kör, én azt szoktam mondani, hogy egy földre fektetett glória, amelyik kiszakít a világból. Ahol fehér bőrű a fekete bőrű vállára áll, ahol zsidó a keresztényt kapja el, ahol orosz az ukránnal együtt dolgozik, és az emberek az életüket kockáztatva egymás segítéséért lenyúlnak, és biztos, hogy elkapják egymást. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egész cirkuszvilágnak van egy olyan üzenetrendszere, egy olyan jól használható társadalmi üzenetrendszere, amelyik jócskán túlmutat a szórakoztatáson. 

A cirkuszművészet alkalmas arra, hogy a világ apró rezzenéseire, viszonyokra reagálni tudjon, főleg a Fővárosi Nagycirkusz produkciói azok ilyenek. Csodájára is járnak a világból, és nézik, hogy hogy alakul a fővárosi cirkusz sorsa – mondta a heol-nak Fekete Péter.

A konferencián szóba került, a cirkusz szó, a cirkuszi jelrendszer használata, az artisták különböző kifejezésmódja, az audionarrálás, a vakoknak való nonverbális művészeti ág eljuttatása is témák között szerepelt.

Ha az előadó művészeti ágak között nézzük, akkor talán a táncművészethez van a legközelebb, de egy összművészeti műfajról van szó, hiszen úgy a klasszikus zene, mint a könnyűzene, a látványvilág, a mozgásművészet, a kortárs tánc vagy a klasszikus tánc is fellelhető a cirkuszi produkciókban

 – magyarázta a cirkusz összetettségét Fekete Péter, aki egy felhívást is intézett az emberekhez. 

- Megkérem a magyarországi kultúrértelmiséget, hogy segítsen nekünk kipucolni a cirkusz szó pejoratív értelmét. Gyakran használják ezt a csodálatos szót, ami a circusból a kör szóból a balhé szinonimája lett, és nagyon sért bennünket, nagyon fáj nekünk. El szeretnénk érni, hogy döbbenjenek rá az emberek, hogy rossz megszokás, hogy a cirkusz szót a cirkuszolásra, a paláver, a balhé szinonimájaként használjuk. Próbáljuk meg kipucolni a nyelvünkből és adjuk meg a tiszteletet ennek a fantasztikus művészeti ágnak – fejtette ki Fekete Péter.

A Fővárosi Nagycirkusz artistái is felléptek a szemiotikai konferencia megnyitóján
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A Fővárosi Nagycirkusz sem működik ember nélkül

- A kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt 10-20 évben nagyon jelentős elmozdulás indult el. Korábban sokan idejétmúlt szórakoztatási formának tartották a cirkuszt, de most nagyon trendivé válik, gondoljunk csak bele, hogy a fiatalok körében a Szigeten, vagy a Strand Fesztiválon a cirkusz a fő tematika, vagy a párizsi olimpiát cirkuszi előadással zárták le. Ez egy megújuló műfaj és főleg a fiatalok körében rendkívül népszerű – bizakodott az igazgató, aki szót ejtett az irányokról is.

- Az első szelete, hogy a klasszikus, tradicionális ágát meg kell tartani. A megújulásban benne van ez a bizonyos üzenetközvetítés, a társadalom apró dolgaira való reagálás lehetősége, az emberi erővel megvalósítható csoda szükségessége, főleg a mesterséges intelligencia világában, az elektronika világában. 

Tele vagyunk mesterséges csodákkal, nagy értékké válik a kézzelfogható és valós emberi csoda

 – hívta föl a figyelmet Fekete Péter. A cirkuszban persze ott van az informatika, hiszen a számítógépek vezérlik a reflektorokat, a rekviziteket (színházi, bűvészi kellék), a motorokat, de ember nélkül ez a művészeti ág nem működik.

Artisták nyitották meg a cirkuszról szóló konferenciát az egri egyetemen

Fotók: Tóth Balázs/Heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu